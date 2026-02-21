https://sarabic.ae/20260221/موسكو-الاتحاد-الأوروبي-حرض-زيلينسكي-على-تعطيل-عمل-خط--دروجبا-1110611631.html
موسكو: الاتحاد الأوروبي حرض زيلينسكي على تعطيل عمل خط "دروجبا"
موسكو: الاتحاد الأوروبي حرض زيلينسكي على تعطيل عمل خط "دروجبا"
سبوتنيك عربي
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن نظام كييف، يستخدم بأوامر مباشرة من بروكسل، تقييد الإمدادات عبر... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T20:38+0000
2026-02-21T20:38+0000
2026-02-21T20:38+0000
المجر
أخبار الاتحاد الأوروبي
أخبار العالم الآن
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقال ميروشنيك خلال مقابلة: "في هذه الحالة، مُنح زيلينسكي ببساطة الضوء الأخضر. قالوا له: هيا، إفعلها. "فلنطيح بأوربان". لا سيما أنه يستعد حاليا للانتخابات، لذا سنحاول بالتأكيد اتخاذ بعض الإجراءات لإزاحته، حتى لا يُصبح شوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي ويمنعه من توزيع الأموال على أوكرانيا".ووصف ميروشنيك تصرفات نظام كييف بأنها حملة تهدف لتشويه سمعة الزعيم المجري، وأن جميع الدول المتاخمة لأوكرانيا ستتحسس في المستقبل القريب، من سموم نظام كييف الحالي.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
https://sarabic.ae/20260221/تصويت-برأيك-هل-بدأ-الغرب-بالضجر-من-سياسات-كييف-بعد-تحذيرات-المجر-وسلوفاكيا-بقطع-الكهرباء؟--1110604897.html
المجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
المجر, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار العالم الآن, روسيا, أخبار أوكرانيا
موسكو: الاتحاد الأوروبي حرض زيلينسكي على تعطيل عمل خط "دروجبا"
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن نظام كييف، يستخدم بأوامر مباشرة من بروكسل، تقييد الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" النفطي كأداة للتدخل في الانتخابات المجرية وتحييد موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال ميروشنيك خلال مقابلة: "في هذه الحالة، مُنح زيلينسكي ببساطة الضوء الأخضر. قالوا له: هيا، إفعلها. "فلنطيح بأوربان". لا سيما أنه يستعد حاليا للانتخابات، لذا سنحاول بالتأكيد اتخاذ بعض الإجراءات لإزاحته، حتى لا يُصبح شوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي ويمنعه من توزيع الأموال على أوكرانيا".
وأشار ميروشنيك، إلى أن زيلينسكي لا يتصرف بشكل مستقل في هذا الشأن، بل ينفذ الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي.
ووصف ميروشنيك تصرفات نظام كييف بأنها حملة تهدف لتشويه سمعة الزعيم المجري، وأن جميع الدول المتاخمة لأوكرانيا ستتحسس في المستقبل القريب، من سموم نظام كييف الحالي.
وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.
وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.