عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
موسكو: الاتحاد الأوروبي حرض زيلينسكي على تعطيل عمل خط "دروجبا"
وقال ميروشنيك خلال مقابلة: "في هذه الحالة، مُنح زيلينسكي ببساطة الضوء الأخضر. قالوا له: هيا، إفعلها. "فلنطيح بأوربان". لا سيما أنه يستعد حاليا للانتخابات، لذا سنحاول بالتأكيد اتخاذ بعض الإجراءات لإزاحته، حتى لا يُصبح شوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي ويمنعه من توزيع الأموال على أوكرانيا".ووصف ميروشنيك تصرفات نظام كييف بأنها حملة تهدف لتشويه سمعة الزعيم المجري، وأن جميع الدول المتاخمة لأوكرانيا ستتحسس في المستقبل القريب، من سموم نظام كييف الحالي.وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
21.02.2026
صرح سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، المعني بجرائم نظام كييف، روديون ميروشنيك، أن نظام كييف، يستخدم بأوامر مباشرة من بروكسل، تقييد الإمدادات عبر خط أنابيب "دروجبا" النفطي كأداة للتدخل في الانتخابات المجرية وتحييد موقف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان.
وقال ميروشنيك خلال مقابلة: "في هذه الحالة، مُنح زيلينسكي ببساطة الضوء الأخضر. قالوا له: هيا، إفعلها. "فلنطيح بأوربان". لا سيما أنه يستعد حاليا للانتخابات، لذا سنحاول بالتأكيد اتخاذ بعض الإجراءات لإزاحته، حتى لا يُصبح شوكة في خاصرة الاتحاد الأوروبي ويمنعه من توزيع الأموال على أوكرانيا".

وأشار ميروشنيك، إلى أن زيلينسكي لا يتصرف بشكل مستقل في هذا الشأن، بل ينفذ الأهداف التي حددها الاتحاد الأوروبي.

ووصف ميروشنيك تصرفات نظام كييف بأنها حملة تهدف لتشويه سمعة الزعيم المجري، وأن جميع الدول المتاخمة لأوكرانيا ستتحسس في المستقبل القريب، من سموم نظام كييف الحالي.

وتوقفت سلوفاكيا والمجر عن استلام النفط عبر خط أنابيب "دروجبا"، في 21 أغسطس/ آب الماضي، بعد أن هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية الخط الناقل للنفط.

وأعلن وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في 22 أغسطس الماضي، أن إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى المجر، قد توقفت للمرة الثالثة في الآونة الأخيرة، بسبب الهجوم الأوكراني.
وقدمت سلوفاكيا والمجر شكوى إلى المفوضية الأوروبية بشأن انقطاع إمدادات النفط عبر خط الأنابيب المذكور، وطلبتا ضمانات لسلامته.
