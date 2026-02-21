https://sarabic.ae/20260221/موسكو-تحطم-الرقم-القياسي-المسجل-في-عام-1966-بارتفاع-الثلوج-فيديو-وصور-1110596397.html
2026-02-21T09:25+0000
2026-02-21T09:25+0000
2026-02-21T10:15+0000
موسكو تتجاوز الرقم القياسي المسجل في عام 1966 بارتفاع الثلوج... فيديو وصور
09:25 GMT 21.02.2026 (تم التحديث: 10:15 GMT 21.02.2026)
قال يفغيني تيشكوفيتس، كبير خبراء الأرصاد الجوية في مركز فوبوس للأرصاد الجوية، لوكالة "سبوتنيك"، إن تراكمات الثلوج في محطة الأرصاد الجوية التابعة لمركز أبحاث الأرصاد الجوية في موسكو (في دي إن خا)، اليوم السبت، بلغت ضعف المعدل الطبيعي تقريبًا، محطمةً بذلك الرقم القياسي المسجل عام 1966.
وأضاف تيشكوفيتس: "نتيجةً لتساقط الثلوج خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تستمر تراكمات الثلوج في الازدياد، في محطة الأرصاد الجوية المرجعية التابعة لمركز أبحاث الأرصاد الجوية في موسكو، يبلغ عمق الثلج 1.8 ضعف المعدل الطبيعي، ويبلغ حاليًا 70 سنتيمترًا (المعدل الطبيعي ليوم 21 فبراير/ شباط هو 38 سنتيمترًا)".
وأشار خبير الأرصاد الجوية إلى أن هذا الرقم يحطم الرقم القياسي المسجل عام 1966 والبالغ 64 سنتيمترًا في ذلك اليوم.
وأضاف: "في وسط موسكو، وتحديداً في بالتشوغ، يبلغ سمك الثلج حالياً 78 سنتيمتراً، وفي توشينو 73 سنتيمتراً.
وأردف: أما في منطقة موسكو، فتُسجّل أعلى تراكمات الثلج في كولومنا (81 سنتيمتراً)، وكاشيرا (83 سنتيمتراً)، وتشيروشتي (84 سنتيمتراً)".
وقد جلب إعصار "فالي" عاصفة ثلجية قوية إلى موسكو، حيث تساقطت الثلوج طوال يوم 19 فبراير، ولم تتوقف إلا صباح يوم 20 فبراير.