https://sarabic.ae/20250409/شركات-عربية-وصينية-تتسابق-لشراء-سفن-موسكو-الكهربائية-1099382420.html
شركات عربية وصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية
شركات عربية وصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية
سبوتنيك عربي
صرّح نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، اليوم الأربعاء، بأن العديد من الشركات العربية والصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية التي تعمل في الطرق... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T14:55+0000
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وقال ليكسوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن شركات النقل العربية والصينية تدرس بجدية استخدام السفن الكهربائية المشابهة لتلك التي يتم إطلاقها على الطرق النهرية المنتظمة في موسكو للعمل في بلدانها.وأضاف ليكسوتوف: "هناك اهتمام كبير بسفننا من جانب شركات النقل العربية والصينية، التي تهتم بتجربتنا وتنظر بجدية إلى سفننا كفرصة للعمل على نفس أنواع السفن في بلدانها".وأشار نائب رئيس البلدية إلى أن السفن التي ستنضم إلى الأسطول الكهربائي هذا العام ستكون أكثر راحة للركاب.وخلص ليكسوتوف إلى أنه في مجال النقل النهري "نركز على راحة الركاب من حيث أنظمة التكييف والتدفئة. ثانيًا، عدد المقاعد. ثالثًا، تقليل الاهتزازات، وهو منخفض أصلًا بفضل النقل الكهربائي. ولكن لا يزال هناك جوانب نعمل عليها فيما يتعلق براحة الركاب والقباطنة".الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسيجنوح سفينة حاويات في ظروف مرعبة... فيديو
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, سفن, سفن روسية, منوعات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, سفن, سفن روسية, منوعات
شركات عربية وصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية
صرّح نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، اليوم الأربعاء، بأن العديد من الشركات العربية والصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية التي تعمل في الطرق النهرية.
وقال ليكسوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن شركات النقل العربية والصينية تدرس بجدية استخدام السفن الكهربائية المشابهة لتلك التي يتم إطلاقها على الطرق النهرية المنتظمة في موسكو للعمل في بلدانها.
وأضاف ليكسوتوف: "هناك اهتمام كبير بسفننا من جانب شركات النقل العربية والصينية، التي تهتم بتجربتنا وتنظر بجدية إلى سفننا كفرصة للعمل على نفس أنواع السفن في بلدانها".
وبحسب قوله، فإن سفن موسكو اليوم تعد من بين الأفضل في العالم من حيث خصائصها. وقد أعرب الركاب عن تقديرهم لهذا الأمر، حيث تم بالفعل إجراء 1.7 مليون رحلة على متن السفن الكهربائية.
وأشار نائب رئيس البلدية إلى أن السفن التي ستنضم إلى الأسطول الكهربائي
هذا العام ستكون أكثر راحة للركاب.
وخلص ليكسوتوف إلى أنه في مجال النقل النهري "نركز على راحة الركاب من حيث أنظمة التكييف والتدفئة. ثانيًا، عدد المقاعد. ثالثًا، تقليل الاهتزازات، وهو منخفض أصلًا بفضل النقل الكهربائي.
ولكن لا يزال هناك جوانب نعمل عليها فيما يتعلق براحة الركاب والقباطنة".