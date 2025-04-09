شركات عربية وصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل ينجح ماكرون في إعادة تموضع أوروبا في أزمة الشرق الأوسط
08:18 GMT
29 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:03 GMT
16 د
بيارق النصر
حرب الشعب
10:19 GMT
27 د
نبض افريقيا
الرئيس الأوغندي يجري محادثات في جنوب السودان ضمن الجهود الدولية لاحتواء التوتر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
أنصار الله: الهجمات الأمريكية لن تؤثر على عملياتنا العسكرية ضد إسرائيل
16:03 GMT
55 د
بلا قيود
هل تصبح منطقة آسيا والمحيط الهادئ ساحة للمواجهة بين القوى الكبرى؟ يجيب خبراء
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ترامب يتوعد الصين بمضاعفة الرسوم الجمركية وأوروبا تخطط لرد موحد
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:33 GMT
13 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
10:03 GMT
57 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
من الملعب
أوفيتشكين يكتب التاريخ… وبرشلونة يرفض هدية مدريد
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
حرب غزة.. اجتماع مصري فرنسي أردني في القاهرة وترامب يلتقي نتنياهو
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
16:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: الرسوم الجمركية ستفكك التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق حاضر دائما في الصراع الأمريكي الإيراني ، بينما يرتب أوراقه الداخلية
18:00 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250409/شركات-عربية-وصينية-تتسابق-لشراء-سفن-موسكو-الكهربائية-1099382420.html
شركات عربية وصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية
شركات عربية وصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية
سبوتنيك عربي
صرّح نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، اليوم الأربعاء، بأن العديد من الشركات العربية والصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية التي تعمل في الطرق... 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T14:55+0000
2025-04-09T14:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
سفن
سفن روسية
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099382250_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_bb9896c7194a39b4b22084381b24b793.jpg
وقال ليكسوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن شركات النقل العربية والصينية تدرس بجدية استخدام السفن الكهربائية المشابهة لتلك التي يتم إطلاقها على الطرق النهرية المنتظمة في موسكو للعمل في بلدانها.وأضاف ليكسوتوف: "هناك اهتمام كبير بسفننا من جانب شركات النقل العربية والصينية، التي تهتم بتجربتنا وتنظر بجدية إلى سفننا كفرصة للعمل على نفس أنواع السفن في بلدانها".وأشار نائب رئيس البلدية إلى أن السفن التي ستنضم إلى الأسطول الكهربائي هذا العام ستكون أكثر راحة للركاب.وخلص ليكسوتوف إلى أنه في مجال النقل النهري "نركز على راحة الركاب من حيث أنظمة التكييف والتدفئة. ثانيًا، عدد المقاعد. ثالثًا، تقليل الاهتزازات، وهو منخفض أصلًا بفضل النقل الكهربائي. ولكن لا يزال هناك جوانب نعمل عليها فيما يتعلق براحة الركاب والقباطنة".الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسيجنوح سفينة حاويات في ظروف مرعبة... فيديو
https://sarabic.ae/20230626/إطلاق-أول-ترام-نهري-كهربائي-في-موسكو-1078492352.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099382250_167:0:2898:2048_1920x0_80_0_0_29c38dcf80142d8d1dd02940d0183367.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, سفن, سفن روسية, منوعات
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, سفن, سفن روسية, منوعات

شركات عربية وصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية

14:55 GMT 09.04.2025
© Getty Images / SOPA Imagesصورة لسفينة كهربائية في نهر موسكو
صورة لسفينة كهربائية في نهر موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / SOPA Images
تابعنا عبر
صرّح نائب عمدة موسكو للنقل والصناعة مكسيم ليكسوتوف، اليوم الأربعاء، بأن العديد من الشركات العربية والصينية تتسابق لشراء سفن موسكو الكهربائية التي تعمل في الطرق النهرية.
وقال ليكسوتوف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" إن شركات النقل العربية والصينية تدرس بجدية استخدام السفن الكهربائية المشابهة لتلك التي يتم إطلاقها على الطرق النهرية المنتظمة في موسكو للعمل في بلدانها.
وأضاف ليكسوتوف: "هناك اهتمام كبير بسفننا من جانب شركات النقل العربية والصينية، التي تهتم بتجربتنا وتنظر بجدية إلى سفننا كفرصة للعمل على نفس أنواع السفن في بلدانها".

وبحسب قوله، فإن سفن موسكو اليوم تعد من بين الأفضل في العالم من حيث خصائصها. وقد أعرب الركاب عن تقديرهم لهذا الأمر، حيث تم بالفعل إجراء 1.7 مليون رحلة على متن السفن الكهربائية.

Электрический речной трамвайчик в Москве - سبوتنيك عربي, 1920, 26.06.2023
وسائط متعددة
إطلاق أول ترام نهري كهربائي في موسكو
26 يونيو 2023, 09:31 GMT
وأشار نائب رئيس البلدية إلى أن السفن التي ستنضم إلى الأسطول الكهربائي هذا العام ستكون أكثر راحة للركاب.
وخلص ليكسوتوف إلى أنه في مجال النقل النهري "نركز على راحة الركاب من حيث أنظمة التكييف والتدفئة. ثانيًا، عدد المقاعد. ثالثًا، تقليل الاهتزازات، وهو منخفض أصلًا بفضل النقل الكهربائي. ولكن لا يزال هناك جوانب نعمل عليها فيما يتعلق براحة الركاب والقباطنة".
الفخامة والبساطة.. المشاركون في منتدى بطرسبورغ يطلعون على أحدث سفينة نهرية من صنع روسي
جنوح سفينة حاويات في ظروف مرعبة... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала