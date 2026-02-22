https://sarabic.ae/20260222/أستراليا-تنفي-اعتزامها-إعادة-عائلات-مسلحي-تنظيم-داعش-الإرهابي-من-مخيم-سوري-1110614099.html

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم سوري

أستراليا تنفي اعتزامها إعادة عائلات مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي من مخيم سوري

تنظيم داعش الإرهابي

أطفال داعش

أخبار سوريا اليوم

أستراليا

وأُطلق سراح 34 امرأة وطفلا يوم الاثنين من المخيم ‌الواقع في شمال سوريا، لكنهم عادوا ‌إلى مركز الاحتجاز لأسباب فنية.ونفى وزير ⁠الشؤون ⁠الداخلية توني بيرك ما ورد في تقرير نشرته صحيفة صنداي تيليغراف، والذي يؤكد أن الاستعدادات الرسمية ​جارية لإعادة هذه المجموعة.وقال بيرك لشبكة التلفزيون الأسترالية، "يدعي ذلك التقرير أننا نقوم بعملية ترحيل (إعادة إلى الوطن). ​ونحن لا نفعل ذلك".وأضاف "​يزعم التقرير أيضا أننا نعقد ​اجتماعات ⁠مع الولايات (الأسترالية) لغرض الترتيب لإعادة هذه المجموعة. ‌وهذا لم يحدث".وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء ‌أنتوني ألبانيزي، زعيم حزب العمال الأسترالي، إن حكومته لن تساعد هذه المجموعة على العودة إلى أستراليا.تعد عودة أقارب المشتبه في انتمائهم إلى ⁠تنظيم "داعش" الإرهابي قضية سياسية في أستراليا، ​التي شهدت ارتفاعا ⁠في شعبية حزب "أمة واحدة" اليميني المناهض للهجرة بقيادة ⁠النائبة بولين هانسون.يُصنف ⁠تنظيم "داعش" الإرهابي، منظمة إرهابية ‌في أستراليا، ويُعاقب على الانتماء إليه بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما. وتملك أستراليا صلاحية سحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانوا أعضاء في التنظيم.

