المفوضية الأوروبية تطلب توضيحا للخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا
المفوضية الأوروبية تطلب توضيحا للخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الأحد: إن "المفوضية الأوروبية تطلب توضيحاً كاملاً للخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في أعقاب حكم المحكمة العليا الأخير بشأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية [الخاص بالرسوم الجمركية]".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال": "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".وتايع: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أنني سأرفع اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 %، على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
المفوضية الأوروبية تطلب توضيحا للخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا
طالبت المفوضية الأوروبية "توضيحا كاملا" للخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الأحد: إن "المفوضية الأوروبية تطلب توضيحاً كاملاً للخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في أعقاب حكم المحكمة العليا الأخير بشأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية [الخاص بالرسوم الجمركية]".
وأضافت المفوضية أن "الاتفاق اتفاق.. وباعتبارها أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، تتوقع المفوضية الأوروبية من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في البيان المشترك الموقع في آب/ أغسطس الماضي".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال": "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
وتايع: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أنني سأرفع اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 %، على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة
، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.
من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".