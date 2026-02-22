المفوضية الأوروبية تطلب توضيحا للخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/المفوضية-الأوروبية-تطلب-توضيحا-للخطوات-التي-تعتزم-واشنطن-اتخاذها-بعد-قرار-المحكمة-العليا-1110631931.html
المفوضية الأوروبية تطلب توضيحا للخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا
المفوضية الأوروبية تطلب توضيحا للخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا
سبوتنيك عربي
طالبت المفوضية الأوروبية "توضيحا كاملا" للخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي اتخذها... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T15:54+0000
2026-02-22T15:54+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102395/13/1023951384_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_48666b80622f5a0eddcf030beb570094.jpg
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الأحد: إن "المفوضية الأوروبية تطلب توضيحاً كاملاً للخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في أعقاب حكم المحكمة العليا الأخير بشأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية [الخاص بالرسوم الجمركية]".وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال": "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".وتايع: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أنني سأرفع اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 %، على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
https://sarabic.ae/20260221/ترامب-يعلن-رفع-الرسوم-الجمركية-العالمية-1110606581.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102395/13/1023951384_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_8ba786cbffaf33d7e7d7835999312888.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية تطلب توضيحا للخطوات التي تعتزم واشنطن اتخاذها بعد قرار المحكمة العليا

15:54 GMT 22.02.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالمفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
طالبت المفوضية الأوروبية "توضيحا كاملا" للخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في أعقاب قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب.
وقالت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الأحد: إن "المفوضية الأوروبية تطلب توضيحاً كاملاً للخطوات التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في أعقاب حكم المحكمة العليا الأخير بشأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية [الخاص بالرسوم الجمركية]".
وأضافت المفوضية أن "الاتفاق اتفاق.. وباعتبارها أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، تتوقع المفوضية الأوروبية من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في البيان المشترك الموقع في آب/ أغسطس الماضي".
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم أمس السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية
أمس, 17:40 GMT
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال": "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
وتايع: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أنني سأرفع اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 %، على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.
من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала