ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا... 21.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-21T17:40+0000
2026-02-21T17:40+0000
2026-02-21T17:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال": "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال": "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".
وتايع: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أنني سأرفع اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 %، على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة
، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.
من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.
كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".