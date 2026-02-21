ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية
ترامب يعلن رفع الرسوم الجمركية العالمية

© AP Photo / Allison Robbertالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
© AP Photo / Allison Robbert
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن قراره برفع الرسوم الجمركية العالمية من 10% إلى 15% اعتبارًا من اليوم، وذلك عقب قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في وقت سابق.
وقال ترامب، في منشور على "تروث سوشيال": "استنادًا إلى مراجعة شاملة ومفصلة وكاملة للقرار السخيف، والرديء الصياغة، والمناهض لأمريكا بشكل صارخ، بشأن الرسوم الجمركية الصادر أمس عن المحكمة العليا للولايات المتحدة".

وتايع: "وبعد أشهر عديدة من التفكير، يرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان مني، بصفتي رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أنني سأرفع اعتبارا من الآن، الرسوم الجمركية العالمية البالغة 10 %، على الدول التي دأبت العديد منها على استغلال الولايات المتحدة لعقود دون أي عقاب، إلى المستوى المسموح به قانونا، وهو 15%".

وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا
أمس, 23:12 GMT
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.
من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".

وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.

كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".
