https://sarabic.ae/20260220/وزير-الخزانة-الأمريكي-على-الدول-الالتزام-باتفاقاتها-مع-أمريكا-رغم-قرار-المحكمة-العليا-1110588935.html
وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا
وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، السبت، أن الشركاء الأجانب الذين أبرموا اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة يجب أن يلتزموا بالتفاهمات التي تم التوصل... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T23:12+0000
2026-02-20T23:12+0000
2026-02-20T23:12+0000
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
وقال بيسنت في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أدعو جميع الدول إلى الالتزام باتفاقاتها (بشأن الرسوم الجمركية مع أمريكا) والمضي قدمًا".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".
https://sarabic.ae/20260220/وزير-الخزانة-الأمريكي-قرار-المحكمة-العليا-حرم-ترامب-من-أداة-ضغط-هامة-1110588512.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_125c24e0010d4535ee86b4d20816d04c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا
اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، السبت، أن الشركاء الأجانب الذين أبرموا اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة يجب أن يلتزموا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، رغم قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم امتلاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض الرسوم الجمركية.
وقال بيسنت في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أدعو جميع الدول إلى الالتزام باتفاقاتها (بشأن الرسوم الجمركية مع أمريكا) والمضي قدمًا".
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة
، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.
من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل
، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.
كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".