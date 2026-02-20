وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
عالم سبوتنيك
روسيا تدعو الى ضبط النفس، وبيزشكيان: نسعى لإبعاد شبح الحرب، ترامب يستضيف أول اجتماع لمجلس السلام
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260220/وزير-الخزانة-الأمريكي-على-الدول-الالتزام-باتفاقاتها-مع-أمريكا-رغم-قرار-المحكمة-العليا-1110588935.html
وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا
وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا
سبوتنيك عربي
اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، السبت، أن الشركاء الأجانب الذين أبرموا اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة يجب أن يلتزموا بالتفاهمات التي تم التوصل... 20.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-20T23:12+0000
2026-02-20T23:12+0000
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية الأمريكية
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_0:26:1620:937_1920x0_80_0_0_28e2cadb2ad8f6398ecb50653830008b.jpg
وقال بيسنت في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أدعو جميع الدول إلى الالتزام باتفاقاتها (بشأن الرسوم الجمركية مع أمريكا) والمضي قدمًا".وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".
https://sarabic.ae/20260220/وزير-الخزانة-الأمريكي-قرار-المحكمة-العليا-حرم-ترامب-من-أداة-ضغط-هامة-1110588512.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/06/1098455560_42:0:1482:1080_1920x0_80_0_0_125c24e0010d4535ee86b4d20816d04c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية
الرسوم الجمركية, الرسوم الجمركية الأمريكية, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخزانة الأمريكي: على الدول الالتزام باتفاقاتها مع أمريكا رغم قرار المحكمة العليا

23:12 GMT 20.02.2026
© AP Photo / Seth Wenigوزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
© AP Photo / Seth Wenig
تابعنا عبر
اعتبر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، السبت، أن الشركاء الأجانب الذين أبرموا اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة يجب أن يلتزموا بالتفاهمات التي تم التوصل إليها، رغم قرار المحكمة العليا الذي قضى بعدم امتلاك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صلاحية فرض الرسوم الجمركية.
وقال بيسنت في مقابلة على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أدعو جميع الدول إلى الالتزام باتفاقاتها (بشأن الرسوم الجمركية مع أمريكا) والمضي قدمًا".
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
وزير الخزانة الأمريكي: قرار المحكمة العليا حرم ترامب من أداة ضغط هامة
21:52 GMT
وكانت المحكمة العليا الأمريكية قد أقرت، يوم الجمعة، بأن قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، الذي استند إليه ترامب في فرض الرسوم الجمركية على الواردات، لا يتيح له القيام بذلك.
من جانبه، وصف ترامب الحكم بأنه "مخيب للآمال للغاية"، واتهم المحكمة بالتأثر بـ"مصالح أجنبية".
وأكد الرئيس الأمريكي أن جميع التعريفات الجمركية المتعلقة بالأمن القومي لا تزال سارية المفعول بالكامل، وأن القرار يتعلق تحديدا باستخدام تعريفات قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية.
كما زعم أن تهديده بفرض رسوم جمركية أسام في إنهاء العديد من النزاعات المسلحة ومنع نشوب حرب نووية بين الهند وباكستان.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي: "استُخدمت الرسوم الجمركية أيضا لإنهاء 5 من الحروب الثمانية، لقد أنهيت ثمانية حروب، شئتم أم أبيتم، بما فيها حروب الهند وباكستان، وهي حروب كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى حروب نووية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала