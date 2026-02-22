https://sarabic.ae/20260222/بري-يرفض-تأجيل-الانتخابات-النيابية-في-لبنان-ويتمسك-بإجرائها-في-موعدها-1110645759.html
بري يرفض تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان ويتمسك بإجرائها في موعدها
بري يرفض تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان ويتمسك بإجرائها في موعدها
سبوتنيك عربي
أعلن نبيه بري، رئيس مجلس النواب في لبنان، رفضه مقترحات قدمها بعض سفراء "اللجنة الخماسية" تقضي بتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو/أيار المقبل. 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T22:30+0000
2026-02-22T22:30+0000
2026-02-22T23:11+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
البرلمان اللبناني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011731_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_215ce4be34897147d58d8229b7f70d5f.jpg
وأكد رئيس مجلس النواب في لبنان، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أنه أبلغهم رفضه أي تأجيل تقني للانتخابات أو التمديد للمجلس النيابي.وأوضح بري أنه بادر إلى الترشح للانتخابات مبكرًا لقطع الطريق على أي محاولات لتحميله مسؤولية تأجيلها أو التمديد للبرلمان.كما تطرق بري إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في البقاعين الأوسط والشمالي شرق البلاد، معتبرًا أنها تمثل "حربًا جديدة" تهدف إلى الضغط على لبنان للقبول بشروط تل أبيب.وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأول، السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في منطقة البقاع أدت إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح.وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
https://sarabic.ae/20260221/الرئيس-اللبناني-الغارات-الإسرائيلية-محاولة-لإفشال-مساعي-تثبيت-الاستقرار-في-البلاد-1110597142.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011731_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_36b99621020825e0c993513b89b50bbd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, البرلمان اللبناني
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, البرلمان اللبناني
بري يرفض تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان ويتمسك بإجرائها في موعدها
22:30 GMT 22.02.2026 (تم التحديث: 23:11 GMT 22.02.2026)
أعلن نبيه بري، رئيس مجلس النواب في لبنان، رفضه مقترحات قدمها بعض سفراء "اللجنة الخماسية" تقضي بتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو/أيار المقبل.
وأكد رئيس مجلس النواب في لبنان، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أنه أبلغهم رفضه أي تأجيل تقني للانتخابات أو التمديد للمجلس النيابي.
وأوضح بري أنه بادر إلى الترشح للانتخابات مبكرًا لقطع الطريق على أي محاولات لتحميله مسؤولية تأجيلها أو التمديد للبرلمان.
وشدد على تمسكه بإجرائها في موعدها المحدد حتى اللحظة الأخيرة، وموجهًا رسالة للجهات المعنية داخليًا وخارجيًا بهذا الموقف.
كما تطرق بري إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في البقاعين الأوسط والشمالي شرق البلاد، معتبرًا أنها تمثل "حربًا جديدة" تهدف إلى الضغط على لبنان للقبول بشروط تل أبيب.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأول، السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية
التي استهدفت عدة بلدات في منطقة البقاع أدت إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح.
وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان
، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية
.