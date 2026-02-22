بري يرفض تأجيل الانتخابات النيابية في لبنان ويتمسك بإجرائها في موعدها

عربي
أعلن نبيه بري، رئيس مجلس النواب في لبنان، رفضه مقترحات قدمها بعض سفراء "اللجنة الخماسية" تقضي بتأجيل الانتخابات النيابية المقررة في 10 مايو/أيار المقبل.
وأكد رئيس مجلس النواب في لبنان، في تصريحات لوسائل إعلام سعودية، أنه أبلغهم رفضه أي تأجيل تقني للانتخابات أو التمديد للمجلس النيابي.
وأوضح بري أنه بادر إلى الترشح للانتخابات مبكرًا لقطع الطريق على أي محاولات لتحميله مسؤولية تأجيلها أو التمديد للبرلمان.
وشدد على تمسكه بإجرائها في موعدها المحدد حتى اللحظة الأخيرة، وموجهًا رسالة للجهات المعنية داخليًا وخارجيًا بهذا الموقف.
كما تطرق بري إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت بلدات في البقاعين الأوسط والشمالي شرق البلاد، معتبرًا أنها تمثل "حربًا جديدة" تهدف إلى الضغط على لبنان للقبول بشروط تل أبيب.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأول، السبت، أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت عدة بلدات في منطقة البقاع أدت إلى مقتل 10 مواطنين وإصابة 24 آخرين بجروح.
وتواصل إسرائيل شن غارات منتظمة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار لمبرم في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 عقب نحو 14 شهرا من التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان، وفقا للخطة الأمريكية لتسوية النزاع.
وبموجب هذه الخطة، كان على الجيش اللبناني خلال 60 يوما من بدء وقف إطلاق النار السيطرة على المناطق الجنوبية، وسحب قوات "حزب الله" شمال نهر الليطاني، الذي يبعد 20-30 كيلومترا عن الحدود مع إسرائيل. وكان من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية بالكامل من أراضي لبنان خلال هذه الفترة.
وبعد انتهاء الفترة المحددة، انسحبت إسرائيل من المناطق الرئيسية، مع احتلالها لـ5 نقاط حدودية لبنانية. وتستمر إسرائيل في التأكيد على أن "الجيش اللبناني لم يجرِ نزع السلاح الكامل للجنوب وفق الاتفاقيات"، بينما أعلنت السلطات اللبنانية، بداية العام الحالي، أنها التزمت بالسيطرة على المنطقة باستثناء الأراضي، التي لا تزال تنتشر فيها وحدات إسرائيلية.
