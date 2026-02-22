https://sarabic.ae/20260222/تأجيل-القمة-الثنائية-بين-ميلوني-وماكرون-إلى-يونيو-المقبل-1110615402.html

تأجيل القمة الثنائية بين ميلوني وماكرون إلى يونيو المقبل

تأجيل القمة الثنائية بين ميلوني وماكرون إلى يونيو المقبل

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن دبلوماسي فرنسي، بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجّلا أول قمة ثنائية بينهما،... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-22T05:24+0000

2026-02-22T05:24+0000

2026-02-22T05:24+0000

إيمانويل ماكرون

إيطاليا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa711245759dfb24b0de500a973825f2.jpg

ووفقاً للصحيفة، فإن ميلوني هي من طلبت من ماكرون تأجيل القمة الثنائية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو.وأشار مصدر الصحيفة إلى أن الطلب قُدّم في فبراير الماضي، مما يؤكد عدم ارتباط التأجيل بالخلاف الأخير بين ميلوني وماكرون.أكدت صحيفة "بوليتيكو"، أن باريس وروما لم تعقدا اجتماعات ثنائية بهذا المستوى الرفيع منذ عام 2020.ويوم الجمعة، دعا ماكرون السياسيين الأجانب إلى الكف عن التعليق على الأحداث في الدول الأخرى والاكتفاء بشؤونهم الخاصة، وذلك عقب تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية بشأن مقتل كوينتين ديرانك في ليون خلال شجار جماعي بين نشطاء من اليمين واليسار.

https://sarabic.ae/20260109/ميلوني-لا-أعتقد-أن-واشنطن-تعتزم-الاستيلاء-على-غرينلاند-1109052710.html

إيطاليا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيمانويل ماكرون, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم