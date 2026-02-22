تأجيل القمة الثنائية بين ميلوني وماكرون إلى يونيو المقبل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/تأجيل-القمة-الثنائية-بين-ميلوني-وماكرون-إلى-يونيو-المقبل-1110615402.html
تأجيل القمة الثنائية بين ميلوني وماكرون إلى يونيو المقبل
تأجيل القمة الثنائية بين ميلوني وماكرون إلى يونيو المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن دبلوماسي فرنسي، بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجّلا أول قمة ثنائية بينهما،... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T05:24+0000
2026-02-22T05:24+0000
إيمانويل ماكرون
إيطاليا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318204_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa711245759dfb24b0de500a973825f2.jpg
ووفقاً للصحيفة، فإن ميلوني هي من طلبت من ماكرون تأجيل القمة الثنائية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو.وأشار مصدر الصحيفة إلى أن الطلب قُدّم في فبراير الماضي، مما يؤكد عدم ارتباط التأجيل بالخلاف الأخير بين ميلوني وماكرون.أكدت صحيفة "بوليتيكو"، أن باريس وروما لم تعقدا اجتماعات ثنائية بهذا المستوى الرفيع منذ عام 2020.ويوم الجمعة، دعا ماكرون السياسيين الأجانب إلى الكف عن التعليق على الأحداث في الدول الأخرى والاكتفاء بشؤونهم الخاصة، وذلك عقب تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية بشأن مقتل كوينتين ديرانك في ليون خلال شجار جماعي بين نشطاء من اليمين واليسار.
https://sarabic.ae/20260109/ميلوني-لا-أعتقد-أن-واشنطن-تعتزم-الاستيلاء-على-غرينلاند-1109052710.html
إيطاليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0d/1110318204_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_ad7efe91a42a064442db726676d6d608.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيمانويل ماكرون, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
إيمانويل ماكرون, إيطاليا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

تأجيل القمة الثنائية بين ميلوني وماكرون إلى يونيو المقبل

05:24 GMT 22.02.2026
© AP Photo / Omar Havanaصورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وهي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في قلعة "ألدن بيزن"، في بلجيكا.
صورة لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وهي تتحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،، خلال قمة الاتحاد الأوروبي في قلعة ألدن بيزن، في بلجيكا. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© AP Photo / Omar Havana
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن دبلوماسي فرنسي، بأن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أجّلا أول قمة ثنائية بينهما، والتي كانت مقررة في أبريل/نيسان، إلى منتصف يونيو/حزيران على الأقل.
ووفقاً للصحيفة، فإن ميلوني هي من طلبت من ماكرون تأجيل القمة الثنائية إلى ما بعد قمة مجموعة السبع في إيفيان لي بان، المقرر عقدها في الفترة من 15 إلى 17 يونيو.
وأشار مصدر الصحيفة إلى أن الطلب قُدّم في فبراير الماضي، مما يؤكد عدم ارتباط التأجيل بالخلاف الأخير بين ميلوني وماكرون.
أكدت صحيفة "بوليتيكو"، أن باريس وروما لم تعقدا اجتماعات ثنائية بهذا المستوى الرفيع منذ عام 2020.
رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
ميلوني: لا أعتقد أن واشنطن تعتزم الاستيلاء على غرينلاند
9 يناير, 11:30 GMT
ويوم الجمعة، دعا ماكرون السياسيين الأجانب إلى الكف عن التعليق على الأحداث في الدول الأخرى والاكتفاء بشؤونهم الخاصة، وذلك عقب تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية بشأن مقتل كوينتين ديرانك في ليون خلال شجار جماعي بين نشطاء من اليمين واليسار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала