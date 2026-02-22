عربي
جهاز الخدمة السرية الأمريكية يقتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته دخول مقر إقامة ترامب
جهاز الخدمة السرية الأمريكية يقتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته دخول مقر إقامة ترامب
جهاز الخدمة السرية الأمريكية يقتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته دخول مقر إقامة ترامب

14:27 GMT 22.02.2026

أفاد المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، أن عملاء الخدمة السرية الأمريكية قتلوا رجلاً مسلحاً حاول دخول مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا اليوم الأحد.
وكتب غوليلمي على حسابه عبر منصة "إكس": "أطلق عملاء الخدمة السرية الأمريكية والشرطة النار على رجل مسلح وقتلوه بعد دخوله بشكل غير قانوني إلى مجمع مار-أ-لاغو الآمن في وقت مبكر من صباح اليوم".

وأضاف المتحدث أنه تم العثور على رجل، يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، عند البوابة الشمالية لمنتجع " مارالاغو"، مشيرا إلى أن الرجل كان يحمل مسدسا وقنبلة غاز.

محاولة اغتيال ترامب الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا في 13 يوليو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025
منظمة أمريكية تطالب بالكشف عن اتصالات سرية للخدمة السرية بعد "ظهور ثغرات أمنية" في حماية ترامب
28 ديسمبر 2025, 03:15 GMT
وسجلت محاولتا اغتيال لترامب، الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا، في 13 يوليو/ تموز 2024، حيث أُصيب ترامب بطلق ناري في الأذن، وقُتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران.
وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية أنها قتلت المشتبه به توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي أطلق رصاصات عدة نحو المنصة، وكان مختبئًا على سطح مبنى صناعي على بعد نحو 100 متر خارج منطقة الفعالية.
أما المحاولة الثانية فكانت في 15 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، بنادي ترامب للغولف في فلوريدا، والمشتبه به رايان روث، يُعتقد أنه مهووس بالصراع في أوكرانيا، وقد أكدت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاته المتكررة للانضمام إليها.
