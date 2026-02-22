https://sarabic.ae/20260222/جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكية-يقتل-رجلا-بالرصاص-أثناء-محاولته-دخول-مقر-إقامة-ترامب-1110625851.html

جهاز الخدمة السرية الأمريكية يقتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته دخول مقر إقامة ترامب

جهاز الخدمة السرية الأمريكية يقتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته دخول مقر إقامة ترامب

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، أن عملاء الخدمة السرية الأمريكية قتلوا رجلاً مسلحاً حاول دخول مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في... 22.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-22T14:27+0000

2026-02-22T14:27+0000

2026-02-22T14:27+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104256/11/1042561146_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_626c895d6d39079595e40387d4a503af.jpg

وكتب غوليلمي على حسابه عبر منصة "إكس": "أطلق عملاء الخدمة السرية الأمريكية والشرطة النار على رجل مسلح وقتلوه بعد دخوله بشكل غير قانوني إلى مجمع مار-أ-لاغو الآمن في وقت مبكر من صباح اليوم".وسجلت محاولتا اغتيال لترامب، الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا، في 13 يوليو/ تموز 2024، حيث أُصيب ترامب بطلق ناري في الأذن، وقُتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران.أما المحاولة الثانية فكانت في 15 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، بنادي ترامب للغولف في فلوريدا، والمشتبه به رايان روث، يُعتقد أنه مهووس بالصراع في أوكرانيا، وقد أكدت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاته المتكررة للانضمام إليها.

https://sarabic.ae/20251228/منظمة-أمريكية-تطالب-بالكشف-عن-اتصالات-سرية-للخدمة-السرية-بعد-ثغرات-أمنية-في-حماية-ترامب-1108651589.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن