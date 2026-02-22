https://sarabic.ae/20260222/جهاز-الخدمة-السرية-الأمريكية-يقتل-رجلا-بالرصاص-أثناء-محاولته-دخول-مقر-إقامة-ترامب-1110625851.html
جهاز الخدمة السرية الأمريكية يقتل رجلا بالرصاص أثناء محاولته دخول مقر إقامة ترامب
أفاد المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، أن عملاء الخدمة السرية الأمريكية قتلوا رجلاً مسلحاً حاول دخول مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في... 22.02.2026
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104256/11/1042561146_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_626c895d6d39079595e40387d4a503af.jpg
وكتب غوليلمي على حسابه عبر منصة "إكس": "أطلق عملاء الخدمة السرية الأمريكية والشرطة النار على رجل مسلح وقتلوه بعد دخوله بشكل غير قانوني إلى مجمع مار-أ-لاغو الآمن في وقت مبكر من صباح اليوم".وسجلت محاولتا اغتيال لترامب، الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا، في 13 يوليو/ تموز 2024، حيث أُصيب ترامب بطلق ناري في الأذن، وقُتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران.أما المحاولة الثانية فكانت في 15 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، بنادي ترامب للغولف في فلوريدا، والمشتبه به رايان روث، يُعتقد أنه مهووس بالصراع في أوكرانيا، وقد أكدت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاته المتكررة للانضمام إليها.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104256/11/1042561146_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e73ed15a7e194b76f46d6f62cf29e55b.jpg
أفاد المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية، أنتوني غوليلمي، أن عملاء الخدمة السرية الأمريكية قتلوا رجلاً مسلحاً حاول دخول مقر إقامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منتجع "مارالاغو" بولاية فلوريدا اليوم الأحد.
وكتب غوليلمي على حسابه عبر منصة "إكس": "أطلق عملاء الخدمة السرية الأمريكية والشرطة النار على رجل مسلح وقتلوه بعد دخوله بشكل غير قانوني إلى مجمع مار-أ-لاغو الآمن في وقت مبكر من صباح اليوم".
وأضاف المتحدث أنه تم العثور على رجل، يبلغ من العمر حوالي 20 عاما، عند البوابة الشمالية لمنتجع " مارالاغو"، مشيرا إلى أن الرجل كان يحمل مسدسا وقنبلة غاز.
28 ديسمبر 2025, 03:15 GMT
وسجلت محاولتا اغتيال لترامب
، الأولى خلال خطاب حملته في بنسلفانيا، في 13 يوليو/ تموز 2024، حيث أُصيب ترامب بطلق ناري في الأذن، وقُتل أحد الحضور وأصيب اثنان آخران.
وأعلنت الخدمة السرية الأمريكية أنها قتلت المشتبه به توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عامًا، الذي أطلق رصاصات عدة نحو المنصة، وكان مختبئًا على سطح مبنى صناعي على بعد نحو 100 متر خارج منطقة الفعالية.
أما المحاولة الثانية
فكانت في 15 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، بنادي ترامب للغولف في فلوريدا، والمشتبه به رايان روث، يُعتقد أنه مهووس بالصراع في أوكرانيا، وقد أكدت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاته المتكررة للانضمام إليها.