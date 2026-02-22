https://sarabic.ae/20260222/دولة-عربية-تكتشف-كنزا-أثريا-يضم-أكثر-من-10-آلاف-قطعة-نقدية-صور-1110618368.html
دولة عربية تكتشف كنزا أثريا يضم أكثر من 10 آلاف قطعة نقدية... صور
دولة عربية تكتشف كنزا أثريا يضم أكثر من 10 آلاف قطعة نقدية... صور
اكتشفت إحدى الدول العربية كنزا نقديا مذهلا يضم أكثر من 10 آلاف قطعة برونزية، يُرجح أنها تعود إلى الفترة الرومانية (القرن الرابع الميلادي).
وتمكنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون، من اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم نحو 10,200 قطعة برونزية، إلى جانب 3 ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة العلمية.وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات التاريخية، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والثقافية، وفقا لبيان من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية.وأعربت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، عن شكرها لفرقة الأبحاث للدرك الوطني في ولاية عين الدفلى على الاحترافية والجاهزية التي أظهرتها في حماية التراث الوطني.وأكدت الوزارة التزامها المستمر بصون التراث الثقافي وتعزيزه، مع تطوير آليات التعاون بين الهيئات المعنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
وتمكنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون، من اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم نحو 10,200 قطعة برونزية، إلى جانب 3 ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة العلمية.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات التاريخية، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والثقافية، وفقا لبيان من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية.
وأعربت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، عن شكرها لفرقة الأبحاث للدرك الوطني في ولاية عين الدفلى على الاحترافية والجاهزية التي أظهرتها في حماية التراث الوطني.
وأكدت الوزارة التزامها المستمر بصون التراث الثقافي وتعزيزه، مع تطوير آليات التعاون بين الهيئات المعنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.