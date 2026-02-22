عربي
بث مباشر
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دولة عربية تكتشف كنزا أثريا يضم أكثر من 10 آلاف قطعة نقدية... صور
وتمكنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون، من اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم نحو 10,200 قطعة برونزية، إلى جانب 3 ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة العلمية.وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات التاريخية، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والثقافية، وفقا لبيان من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية.وأعربت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، عن شكرها لفرقة الأبحاث للدرك الوطني في ولاية عين الدفلى على الاحترافية والجاهزية التي أظهرتها في حماية التراث الوطني.وأكدت الوزارة التزامها المستمر بصون التراث الثقافي وتعزيزه، مع تطوير آليات التعاون بين الهيئات المعنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
اكتشفت إحدى الدول العربية كنزا نقديا مذهلا يضم أكثر من 10 آلاف قطعة برونزية، يُرجح أنها تعود إلى الفترة الرومانية (القرن الرابع الميلادي).
وتمكنت مصالح الدرك الوطني في الجزائر، بالتنسيق مع وزارة الثقافة والفنون، من اكتشاف وحجز كنز نقدي يضم نحو 10,200 قطعة برونزية، إلى جانب 3 ممتلكات ثقافية أخرى لا تزال قيد الدراسة العلمية.
وتأتي هذه العملية ضمن الجهود الوطنية لحماية التراث الثقافي ومنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات التاريخية، مع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والثقافية، وفقا لبيان من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية.
وأعربت وزيرة الثقافة والفنون الجزائرية، عن شكرها لفرقة الأبحاث للدرك الوطني في ولاية عين الدفلى على الاحترافية والجاهزية التي أظهرتها في حماية التراث الوطني.
المعادن والعناصر الأرضية النادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2025
بقيمة 60 مليار دولار... اكتشاف كنز ضخم من المعادن في دولة عربية
29 أبريل 2025, 10:03 GMT
وأكدت الوزارة التزامها المستمر بصون التراث الثقافي وتعزيزه، مع تطوير آليات التعاون بين الهيئات المعنية للحفاظ على الذاكرة الوطنية للأجيال القادمة.
