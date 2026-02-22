https://sarabic.ae/20260222/روستيخ-الدفاع-الروسية-تتسلم-دفعة-جديدة-من-صواريخ-أرض-جو-لأنظمة-بانتسير-1110616805.html
"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن الشركة القابضة للأنظمة عالية الدقة "فيسوكوتشوتشني كومبليكسي"، سلّمت دفعة من صواريخ أرض-جو موجهة، لأنظمة "بانتسير" إلى... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T08:57+0000
2026-02-22T08:57+0000
2026-02-22T08:57+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101687/33/1016873333_0:13:2999:1700_1920x0_80_0_0_33bd4e5d38841a153021c2649b14825e.jpg
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قبل حلول يوم المدافع عن الوطن (23 شباط/ فبراير)، سلّمت شركة فيسوكوتوتشني كومبليكسي، التابعة لشركة روستيخ الحكومية دفعة أخرى من صواريخ أرض-جو موجهة لأنظمة بانتسير إلى وزارة الدفاع الروسية".وقد شملت الدفعة صواريخ قياسية وصواريخ أرض-جو قصيرة المدى، وفقًا لبيان "روستيخ".وتتباين كمية الذخائر، حيث تضم مزيجًا من الصواريخ القياسية والصواريخ الصغيرة.وقد دمّرت أهدافًا معقدة، بما في ذلك صواريخ "أتاكمس" و"ستورم شادو"، وأسقطت صاروخ "هارم" عالي السرعة.وصُممت صواريخ "بانتسير" الاعتراضية قصيرة المدى لاستهداف مجموعة واسعة من الأهداف في نطاق قريب، وقد أكدت الاختبارات السابقة الخصائص الرئيسية لهذه الأنظمة، فضلًا عن صحة حلولها التقنية."يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
https://sarabic.ae/20260218/المشروع-21301-سفينة-روسية-لإنقاذ-أطقم-الغواصات-الحربية--1110501182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101687/33/1016873333_332:0:2999:2000_1920x0_80_0_0_bad5f4db0069f96a5cbd3568dc255ba1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن الشركة القابضة للأنظمة عالية الدقة "فيسوكوتشوتشني كومبليكسي"، سلّمت دفعة من صواريخ أرض-جو موجهة، لأنظمة "بانتسير" إلى وزارة الدفاع الروسية.
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قبل حلول يوم المدافع عن الوطن (23 شباط/ فبراير)، سلّمت شركة فيسوكوتوتشني كومبليكسي، التابعة لشركة روستيخ الحكومية دفعة أخرى من صواريخ أرض-جو موجهة لأنظمة بانتسير إلى وزارة الدفاع الروسية".
وقد شملت الدفعة صواريخ قياسية وصواريخ أرض-جو قصيرة المدى، وفقًا لبيان "روستيخ".
وقالت "روستيخ" في البيان، إن صواريخ أرض-جو قصيرة المدى لأنظمة "بانتسير" تتيح زيادة حمولة الذخيرة في منصات الإطلاق من 12 إلى 48 صاروخًا.
وتتباين كمية الذخائر، حيث تضم مزيجًا من الصواريخ القياسية والصواريخ الصغيرة.
وتُعدّ منظومة صواريخ "بانتسير" المضادة للطائرات من بين أكثر الأنظمة فعالية في فئتها، فهي تحمي الأجواء الروسية بكفاءة عالية، وتُظهر قدراتها في ظروف واقعية.
وقد دمّرت أهدافًا معقدة، بما في ذلك صواريخ "أتاكمس" و"ستورم شادو"، وأسقطت صاروخ "هارم" عالي السرعة.
وصُممت صواريخ "بانتسير" الاعتراضية قصيرة المدى لاستهداف مجموعة واسعة من الأهداف في نطاق قريب، وقد أكدت الاختبارات السابقة الخصائص الرئيسية لهذه الأنظمة، فضلًا عن صحة حلولها التقنية.