"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260222/روستيخ-الدفاع-الروسية-تتسلم-دفعة-جديدة-من-صواريخ-أرض-جو-لأنظمة-بانتسير-1110616805.html
"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن الشركة القابضة للأنظمة عالية الدقة "فيسوكوتشوتشني كومبليكسي"، سلّمت دفعة من صواريخ أرض-جو موجهة، لأنظمة "بانتسير" إلى... 22.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-22T08:57+0000
2026-02-22T08:57+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101687/33/1016873333_0:13:2999:1700_1920x0_80_0_0_33bd4e5d38841a153021c2649b14825e.jpg
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قبل حلول يوم المدافع عن الوطن (23 شباط/ فبراير)، سلّمت شركة فيسوكوتوتشني كومبليكسي، التابعة لشركة روستيخ الحكومية دفعة أخرى من صواريخ أرض-جو موجهة لأنظمة بانتسير إلى وزارة الدفاع الروسية".وقد شملت الدفعة صواريخ قياسية وصواريخ أرض-جو قصيرة المدى، وفقًا لبيان "روستيخ".وتتباين كمية الذخائر، حيث تضم مزيجًا من الصواريخ القياسية والصواريخ الصغيرة.وقد دمّرت أهدافًا معقدة، بما في ذلك صواريخ "أتاكمس" و"ستورم شادو"، وأسقطت صاروخ "هارم" عالي السرعة.وصُممت صواريخ "بانتسير" الاعتراضية قصيرة المدى لاستهداف مجموعة واسعة من الأهداف في نطاق قريب، وقد أكدت الاختبارات السابقة الخصائص الرئيسية لهذه الأنظمة، فضلًا عن صحة حلولها التقنية."يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
https://sarabic.ae/20260218/المشروع-21301-سفينة-روسية-لإنقاذ-أطقم-الغواصات-الحربية--1110501182.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101687/33/1016873333_332:0:2999:2000_1920x0_80_0_0_bad5f4db0069f96a5cbd3568dc255ba1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

"روستيخ": الدفاع الروسية تتسلم دفعة جديدة من صواريخ "أرض-جو" لأنظمة "بانتسير"

08:57 GMT 22.02.2026
© Sputnik . Michail Fomichev / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة بانتسير الروسية
منظومة بانتسير الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Sputnik . Michail Fomichev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، أن الشركة القابضة للأنظمة عالية الدقة "فيسوكوتشوتشني كومبليكسي"، سلّمت دفعة من صواريخ أرض-جو موجهة، لأنظمة "بانتسير" إلى وزارة الدفاع الروسية.
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قبل حلول يوم المدافع عن الوطن (23 شباط/ فبراير)، سلّمت شركة فيسوكوتوتشني كومبليكسي، التابعة لشركة روستيخ الحكومية دفعة أخرى من صواريخ أرض-جو موجهة لأنظمة بانتسير إلى وزارة الدفاع الروسية".
وقد شملت الدفعة صواريخ قياسية وصواريخ أرض-جو قصيرة المدى، وفقًا لبيان "روستيخ".

وقالت "روستيخ" في البيان، إن صواريخ أرض-جو قصيرة المدى لأنظمة "بانتسير" تتيح زيادة حمولة الذخيرة في منصات الإطلاق من 12 إلى 48 صاروخًا.

المشروع 21301.. سفينة روسية لإنقاذ أطقم الغواصات الحربية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
وسائط متعددة
"المشروع 21301".. سفينة روسية لإنقاذ أطقم الغواصات الحربية
18 فبراير, 17:55 GMT
وتتباين كمية الذخائر، حيث تضم مزيجًا من الصواريخ القياسية والصواريخ الصغيرة.

وتُعدّ منظومة صواريخ "بانتسير" المضادة للطائرات من بين أكثر الأنظمة فعالية في فئتها، فهي تحمي الأجواء الروسية بكفاءة عالية، وتُظهر قدراتها في ظروف واقعية.

وقد دمّرت أهدافًا معقدة، بما في ذلك صواريخ "أتاكمس" و"ستورم شادو"، وأسقطت صاروخ "هارم" عالي السرعة.
وصُممت صواريخ "بانتسير" الاعتراضية قصيرة المدى لاستهداف مجموعة واسعة من الأهداف في نطاق قريب، وقد أكدت الاختبارات السابقة الخصائص الرئيسية لهذه الأنظمة، فضلًا عن صحة حلولها التقنية.
"يولكا".. سلاح روسي لاعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها جوا.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала