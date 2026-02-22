https://sarabic.ae/20260222/قطر-تدشن-جسرا-بحريا-لإرسال-ألف-طن-من-الأدوية-للسودان-1110645097.html

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية، يوم الأحد، في بيان على موقع "إكس"، قالت فيه إن هذه الدفعة تمثل جزءا من جسر بحري لنقل نحو ألف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، التي يحتاجها القطاع الصحفي في السودان.ولفتت الوكالة إلى أن الشحنة القطرية تعد جزءا من منحة مقدمة عبر صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وتشمل أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية وعلاجات الأمراض المزمنة.وبدأت عمليات التفريغ بوصول نحو 70 شاحنة مبردة في حين أنه من المتوقع أن يصل إجمالي شاحنات التبريد المخصصة لنقل المنحة إلى نحو 130 شاحنة خلال الشهر الجاري.ويجري التنسيق لتسريع الإجراءات اللوجستية والجمركية بالميناء، تمهيدا لنقل الشحنات إلى المقر الرئيسي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومن ثم توزيعها على ولايات السودان وفقا للاحتياجات الصحية العاجلة.وأمس السبت، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن 5 مرافق صحية تعرضت لهجمات في السودان خلال أول 50 يوما من عام 2026، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49 آخرين.ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

