https://sarabic.ae/20260222/قطر-تدشن-جسرا-بحريا-لإرسال-ألف-طن-من-الأدوية-للسودان-1110645097.html
قطر تدشن جسرا بحريا لإرسال ألف طن من الأدوية للسودان
قطر تدشن جسرا بحريا لإرسال ألف طن من الأدوية للسودان
سبوتنيك عربي
22.02.2026
2026-02-22T21:45+0000
2026-02-22T21:47+0000
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قطر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110645206_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8b4c55366dee8cf1137527b738c10c6d.jpg
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية، يوم الأحد، في بيان على موقع "إكس"، قالت فيه إن هذه الدفعة تمثل جزءا من جسر بحري لنقل نحو ألف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، التي يحتاجها القطاع الصحفي في السودان.ولفتت الوكالة إلى أن الشحنة القطرية تعد جزءا من منحة مقدمة عبر صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وتشمل أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية وعلاجات الأمراض المزمنة.وبدأت عمليات التفريغ بوصول نحو 70 شاحنة مبردة في حين أنه من المتوقع أن يصل إجمالي شاحنات التبريد المخصصة لنقل المنحة إلى نحو 130 شاحنة خلال الشهر الجاري.ويجري التنسيق لتسريع الإجراءات اللوجستية والجمركية بالميناء، تمهيدا لنقل الشحنات إلى المقر الرئيسي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومن ثم توزيعها على ولايات السودان وفقا للاحتياجات الصحية العاجلة.وأمس السبت، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن 5 مرافق صحية تعرضت لهجمات في السودان خلال أول 50 يوما من عام 2026، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49 آخرين.ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20260221/مدير-عام-الصحة-العالمية-يطالب-بوقف-استهداف-المنشآت-الصحية-في-السودان-1110603807.html
https://sarabic.ae/20260205/شبكة-أطباء-السودان-عشرات-القتلى-والجرحى-في-قصف-جوي-استهدف-مستشفى-جنوب-كردفان-1110017105.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/16/1110645206_23:0:983:720_1920x0_80_0_0_04bd0b7837981892311a5f640a57cbcc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قطر
أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قطر

قطر تدشن جسرا بحريا لإرسال ألف طن من الأدوية للسودان

21:45 GMT 22.02.2026 (تم التحديث: 21:47 GMT 22.02.2026)
© Photo / x.comقطر تدشن جسرا بحريا لإرسال ألف طن من الأدوية للسودان
قطر تدشن جسرا بحريا لإرسال ألف طن من الأدوية للسودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
استقبل ميناء الأمير عثمان دقنة بمدينة سواكن السودانية أول دفعة من من منحة طبية تقدمها قطر إلى السودان تتضمن أدوية منقذة للحياة ومستلزمات مكافحة الأوبئة مثل أدوية الملاريا والحميات.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية، يوم الأحد، في بيان على موقع "إكس"، قالت فيه إن هذه الدفعة تمثل جزءا من جسر بحري لنقل نحو ألف طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، التي يحتاجها القطاع الصحفي في السودان.
المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
مدير عام "الصحة العالمية" يطالب بوقف استهداف المنشآت الصحية في السودان
أمس, 14:51 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الشحنة القطرية تعد جزءا من منحة مقدمة عبر صندوق قطر للتنمية وبالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، وتشمل أدوية الطوارئ والمحاليل الوريدية وعلاجات الأمراض المزمنة.
وبدأت عمليات التفريغ بوصول نحو 70 شاحنة مبردة في حين أنه من المتوقع أن يصل إجمالي شاحنات التبريد المخصصة لنقل المنحة إلى نحو 130 شاحنة خلال الشهر الجاري.
ويجري التنسيق لتسريع الإجراءات اللوجستية والجمركية بالميناء، تمهيدا لنقل الشحنات إلى المقر الرئيسي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، ومن ثم توزيعها على ولايات السودان وفقا للاحتياجات الصحية العاجلة.
وأمس السبت، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، إن 5 مرافق صحية تعرضت لهجمات في السودان خلال أول 50 يوما من عام 2026، ما أسفر عن مقتل 69 شخصا وإصابة 49 آخرين.
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
شبكة أطباء السودان: عشرات القتلى والجرحى في قصف جوي استهدف مستشفى جنوب كردفان
5 فبراير, 11:49 GMT
ودعا مدير عام منظمة الصحة العالمية إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات على القطاع الصحي، مؤكدا ضرورة حماية المرافق الصحية والأصول الطبية والعاملين في المجال الصحي والمرضى.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
