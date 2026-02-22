https://sarabic.ae/20260222/واشنطن-لقاء-بوتين-وترامب-وزيلينسكي-وارد-في-الأسابيع-المقبلة-1110614953.html
واشنطن: لقاء بوتين وترامب وزيلينسكي وارد في الأسابيع المقبلة
سبوتنيك عربي
2026-02-22T04:40+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
فلاديمير بوتين
دونالد ترامب
ترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, فلاديمير بوتين, دونالد ترامب
أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، أن محادثات قد تعقد خلال ثلاثة أسابيع تفتح الباب أمام لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي.
وقال ويتكوف في مقابلة متلفزة على قناة "فوكس نيوز": "نأمل أنا وجاريد (زوج ابنة الرئيس الأميركي جاريد كوشنر) أن نقدّم بعض المقترحات للطرفين تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تؤدي حتى إلى قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وربما في مرحلة لاحقة إلى لقاء ثلاثي مع الرئيس (الأمريكي)، سنرى".
وأشار إلى أن ترامب لن يشارك في لقاء ثلاثي ما لم يكن واثقًا من أنه سيؤدي إلى اعتماد اتفاق و"نتيجة أفضل".
وقال ويتكوف
في المقابلة: "آمل أن تسمعوا بعض الأخبار السارة خلال الأسابيع المقبلة".
وعُقدت محادثات بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف يومَي 17 و18 شباط/فبراير.
وترأس الوفد الروسي في المحادثات مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي. وعقب اليوم الثاني من المحادثات، أشار ميدينسكي إلى أن النقاشات "كانت صعبة لكنها عملية"، كما أعلن عن لقاء جديد في وقت قريب.