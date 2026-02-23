اكتشاف أثري جديد في مصر.. كنوز "شيخ العرب همام" تظهر لأول مرة
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquitiesأجزاء من مدينة سكنية أثرية تعود إلى القرن الـ18 الميلادي، خلال فترة حكم شيخ العرب همام، محافظة قنا، مصر
© Photo / Ministry of Tourism and Antiquities
تابعنا عبر
نجحت البعثة الأثرية المصرية – الفرنسية المشتركة، في الكشف عن مدينة سكنية مبنية من الطوب اللبن، تعود للقرن الـ18 في موقع شيخ العرب همام بقرية العركي بمحافظة قنا المصرية، ضمن أعمال الحفائر الجارية.
وأظهرت الحفائر امتدادا لجبانة قبطية من العصر البيزنطي تحت المدينة المكتشفة، تضم دفنات وأساليب جنائزية متنوعة مع قطع فخارية ونسيجية وحلي أثرية تعكس الحياة اليومية والسلوكيات الدينية في المنطقة.
وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن "المشروع يهدف إلى الكشف عن طبيعة الموقع وتاريخه والحفاظ عليه، تمهيدا لتأهيله وإدراجه على الخريطة السياحية للزيارة، لا سيما وأنه يقع في موقع استراتيجي يتوسط المسافة بين دندرة وأبيدوس، بما يسهم في تعزيز الحركة السياحية بالمنطقة"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.
فيما أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور هشام الليثي، "أهمية هذا الكشف في تعميق فهم طبيعة الحياة والنشاط البشري في صعيد مصر بصفة عامة، ومنطقة العركي بوجه خاص، نظراً لندرة المعلومات الواردة عنها في المصادر التاريخية".
اكتشاف مدينة سكنية من القرن الـ18 وجبانة قبطية في شيخ العرب همام بقنا#بوابة_الجمهورية#اكتشافات_الاثرية#قنا pic.twitter.com/t1H3Gq7AXZ— بوابة الجمهورية (@agomhuriaonline) February 23, 2026
وأشار رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، ضياء زهران، إلى أن المدينة المكتشفة تشمل 6 منازل ومبان خدمية، وجزءا من منطقة صناعية، مع قبب وأسقف مصنوعة من الطوب وجذوع النخيل وطلاء من الجير الأبيض، فيما تعمل البعثة على استكمال الحفائر للكشف عن بقية أجزاء المدينة.
وأوضح رئيس البعثة، أحمد الشوكي، أن الجبانة القبطية المكتشفة تضم نحو 23 فردا من مختلف الأعمار، مع رموز قبطية وزخارف نباتية وهندسية وحيوانية، وستجرى دراسات بيو-أثرية لتحديد النظام الغذائي والحالة الصحية للأفراد، بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية.
وأشار المعهد الفرنسي إلى تنظيم برامج تدريب ميدانية لمفتشي ومرممي المنطقة على الحفر والترميم وإدارة الموقع، ضمن جهود نقل المعرفة والخبرة بين الجانبين المصري والفرنسي.
ويعد همام بن يوسف، الملقب بـ"شيخ العرب همام"، من أبرز الشخصيات في صعيد مصر بالقرن الـ18، وقد توسع نطاق سلطانه من المنيا شمالا إلى أسوان جنوبا، ويقع الموقع ضمن قائمة الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة السياحة والآثار.