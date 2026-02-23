https://sarabic.ae/20260223/براك-يزور-أربيل-بعد-بغداد-ملفات-حساسة-ومفاوضات-إقليمية-على-الطاولة-1110663483.html

براك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة

براك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة

سبوتنيك عربي

اختتم مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعاته الرسمية في بغداد. 23.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-23T15:17+0000

2026-02-23T15:17+0000

2026-02-23T15:18+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العراق

أخبار العراق اليوم

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110662251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0fcd888d0abc3d72b0aa4acded0b1374.jpg

وقال مراسل "سبوتنيك": إن براك سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع القيادات الكردية لمناقشة ملفات سياسية وأمنية ذات اهتمام مشترك. وأضاف أن "أغلب اللقاءات التي عقدت في بغداد والتي ستعقد في أربيل تهدف إلى فك الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".وبحث براك مع رئيس الحكومة العراقية "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، آخر التطورات الإقليمية، مؤكدا على دور العراق في دعم الاستقرار في المنطقة، وتقليل التوترات، وتعزيز الحوار ومكافحة الإرهاب. وركز اللقاء على منع التصعيد الإقليمي، وتبني الحلول الدبلوماسية للنزاعات، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعزز استقرار المنطقة على المدى الطويل.كما عقد براك اجتماعات مع فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لمتابعة المستجدات الإقليمية وملف تشكيل الحكومة العراقية، بالإضافة إلى لقاءه، فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة متابعة إجراءات القضاء الخاصة بالمحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.وفي سياق التحركات السياسية، التقى براك رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، حيث تم بحث آخر التطورات الإقليمية، خصوصا في سوريا، مع التأكيد على أهمية التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، ودور العراق في دعم استقرار الجوار السوري.وأكد براك، في تدوينة على منصة إكس، أن الاجتماعات ركّزت على بناء مستقبل متماشي مع خطة الإدارة الأميركية للسلام في المنطقة، مع التأكيد على أن وجود قيادة عراقية فعالة يتبنى سياسات تعزيز الاستقرار هو مفتاح تحقيق الأهداف المشتركة.

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية