براك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/براك-يزور-أربيل-بعد-بغداد-ملفات-حساسة-ومفاوضات-إقليمية-على-الطاولة-1110663483.html
براك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
براك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
سبوتنيك عربي
اختتم مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعاته الرسمية في بغداد. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T15:17+0000
2026-02-23T15:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110662251_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0fcd888d0abc3d72b0aa4acded0b1374.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك": إن براك سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع القيادات الكردية لمناقشة ملفات سياسية وأمنية ذات اهتمام مشترك. وأضاف أن "أغلب اللقاءات التي عقدت في بغداد والتي ستعقد في أربيل تهدف إلى فك الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".وبحث براك مع رئيس الحكومة العراقية "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، آخر التطورات الإقليمية، مؤكدا على دور العراق في دعم الاستقرار في المنطقة، وتقليل التوترات، وتعزيز الحوار ومكافحة الإرهاب. وركز اللقاء على منع التصعيد الإقليمي، وتبني الحلول الدبلوماسية للنزاعات، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعزز استقرار المنطقة على المدى الطويل.كما عقد براك اجتماعات مع فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لمتابعة المستجدات الإقليمية وملف تشكيل الحكومة العراقية، بالإضافة إلى لقاءه، فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة متابعة إجراءات القضاء الخاصة بالمحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.وفي سياق التحركات السياسية، التقى براك رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، حيث تم بحث آخر التطورات الإقليمية، خصوصا في سوريا، مع التأكيد على أهمية التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، ودور العراق في دعم استقرار الجوار السوري.وأكد براك، في تدوينة على منصة إكس، أن الاجتماعات ركّزت على بناء مستقبل متماشي مع خطة الإدارة الأميركية للسلام في المنطقة، مع التأكيد على أن وجود قيادة عراقية فعالة يتبنى سياسات تعزيز الاستقرار هو مفتاح تحقيق الأهداف المشتركة.
العراق
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110662251_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_4f0a852994851ea824d04b8ec0b5f874.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

براك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة

15:17 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 15:18 GMT 23.02.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILباراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
اختتم مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق، توم براك، اليوم الإثنين، سلسلة اجتماعاته الرسمية في بغداد.
وقال مراسل "سبوتنيك": إن براك سيتوجه خلال الساعات المقبلة إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان، لعقد لقاءات رفيعة المستوى مع القيادات الكردية لمناقشة ملفات سياسية وأمنية ذات اهتمام مشترك.
وأضاف أن "أغلب اللقاءات التي عقدت في بغداد والتي ستعقد في أربيل تهدف إلى فك الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
© Sputnik . HASSAN NABILباراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وبحث براك مع رئيس الحكومة العراقية "المنتهية ولايته"، محمد شياع السوداني، آخر التطورات الإقليمية، مؤكدا على دور العراق في دعم الاستقرار في المنطقة، وتقليل التوترات، وتعزيز الحوار ومكافحة الإرهاب.
© Sputnik . HASSAN NABILباراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وركز اللقاء على منع التصعيد الإقليمي، وتبني الحلول الدبلوماسية للنزاعات، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة التي تعزز استقرار المنطقة على المدى الطويل.
© Sputnik . HASSAN NABILباراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
© Sputnik . HASSAN NABIL
كما عقد براك اجتماعات مع فؤاد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لمتابعة المستجدات الإقليمية وملف تشكيل الحكومة العراقية، بالإضافة إلى لقاءه، فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لمناقشة متابعة إجراءات القضاء الخاصة بالمحتجزين المنقولين من السجون السورية إلى العراق.
© Sputnik . HASSAN NABILباراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
باراك يزور أربيل بعد بغداد.. ملفات حساسة ومفاوضات إقليمية على الطاولة
© Sputnik . HASSAN NABIL
وفي سياق التحركات السياسية، التقى براك رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، حيث تم بحث آخر التطورات الإقليمية، خصوصا في سوريا، مع التأكيد على أهمية التعاون الأمني بين بغداد وواشنطن، ودور العراق في دعم استقرار الجوار السوري.
وأكد براك، في تدوينة على منصة إكس، أن الاجتماعات ركّزت على بناء مستقبل متماشي مع خطة الإدارة الأميركية للسلام في المنطقة، مع التأكيد على أن وجود قيادة عراقية فعالة يتبنى سياسات تعزيز الاستقرار هو مفتاح تحقيق الأهداف المشتركة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала