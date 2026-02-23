https://sarabic.ae/20260223/بيان-مشترك-من-20-دولة-يدين-القرارات-الإسرائيلية-بشأن-توسع-نطاق-المستوطنات-في-الضفة-الغربية-1110671883.html
بيان مشترك من 20 دولة يدين القرارات الإسرائيلية بشأن توسع نطاق المستوطنات في الضفة الغربية
بيان مشترك من 20 دولة يدين القرارات الإسرائيلية بشأن توسع نطاق المستوطنات في الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
دعت 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية، في بيان مشترك، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قراراتها المتعلقة بالضفة الغربية، مطالبة بوقف كافة أشكال العنف من قبل... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T20:17+0000
2026-02-23T20:17+0000
2026-02-23T20:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار الضفة الغربية
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103642503_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb98429c4ee206b249f6bd166da2e24a.jpg
وأكد البيان، على رفض الدول الموقعة أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، في خطوة وصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.كما شددت الدول الموقعة على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي للتصدي للتوسع المستمر في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه السياسة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.وفي ختام البيان، أكدت الدول دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية للتصدي لتوسيع المستوطنات غير القانونية ورفض سياسات التهجير القسري والضم التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول. وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل. وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة.وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
https://sarabic.ae/20260221/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-الاحتلال-يتبع-استراتيجية-العزل-البنيوي-لتمزيق-أوصال-الضفة-الغربية-1110609774.html
https://sarabic.ae/20260218/سموتريتش-هدفنا-المقبل-هو-إلغاء-اتفاقيات-أوسلو-وتشجيع-هجرة-الفلسطينيين-من-غزة-والضفة-الغربية-1110478996.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0c/1103642503_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6f55b1c169a29b9e37bd7a65cfd93127.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الضفة الغربية, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بيان مشترك من 20 دولة يدين القرارات الإسرائيلية بشأن توسع نطاق المستوطنات في الضفة الغربية
دعت 20 دولة عربية وإسلامية وأوروبية، في بيان مشترك، إسرائيل إلى التراجع الفوري عن قراراتها المتعلقة بالضفة الغربية، مطالبة بوقف كافة أشكال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي تم ارتكابها بحق المدنيين.
وأكد البيان، على رفض الدول الموقعة أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، في خطوة وصفوها بأنها انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
كما شددت الدول الموقعة على التزامها باتخاذ خطوات ملموسة وفقًا للقانون الدولي للتصدي للتوسع المستمر في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه السياسة تمثل تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي والدولي.
وفي ختام البيان، أكدت الدول دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والسياسية للتصدي لتوسيع المستوطنات غير القانونية ورفض سياسات التهجير القسري والضم التي تنتهجها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية.
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المكوّنة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إعادة إعمار القطاع ونزع سلاح حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام
".
وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، شهد منتدى "دافوس" في سويسرا، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من قادة الدول.
وقال ترامب، خلال إطلاق "مجلس السلام"، إن "المجلس لديه فرصة ليكون من أهم الكيانات الدولية"، مشيرا إلى أنه يضم "أفضل القادة في العالم وأنه ملتزم بإعادة إعمار غزة، معربا عن فخره بتوليه رئاسته.
ويضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الزعيم الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية الأوضاع في قطاع غزة
.
وتنص الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل
ومصر.