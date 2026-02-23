سيارتو: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي بتبني حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
سيارتو: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي بتبني حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح للاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ما لم تستأنف كييف عبور النفط من... 23.02.2026
وقال سيارتو: "لا يمتلك المتعصبون العسكريون في بروكسل (الاتحاد الأوروبي)، خياراً أفضل من اعتماد حزمة جديدة من العقوبات (ضد روسيا). لا يهمهم إذا كان ذلك سيدمر الاقتصاد الأوروبي. وهو مثل شخصية كرتونية تظهر عضلاتها. من المضحك والمحزن أن نصل إلى هذا".وأضاف: "بودابست أيضاً حجبت قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، طالما أن الأخيرة تضع إمدادات النفط المجرية تحت الخطر".أعلن سيارتو، يوم الأحد، أن بودابست ستعرقل الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، وذلك بسبب فشل نظام كييف في استئناف شحنات النفط من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا. وأوضح أن الحكومة لن توقف، في الوقت الراهن، إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا، تجنباً لإثارة مشاكل للمجريين المقيمين في ترانسكارباتيا.وفي وقت سابق اليوم، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأنه ستُجرى اليوم مناقشات حول حزمة العقوبات الأوروبية العشرين ضد روسيا، مشيرة إلى أن إحراز تقدم في هذا الشأن أمر مستبعد.ولا تشارك هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك في ضمان القرض. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "أجيال المستقبل في أوروبا ستتحمل سداد هذا الدين لأن أوكرانيا لن تتمكن من إعادته".وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانياموسكو: الاتحاد الأوروبي حرض زيلينسكي على تعطيل عمل خط "دروجبا"
11:01 GMT 23.02.2026
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
أكد وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح للاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ما لم تستأنف كييف عبور النفط من روسيا إلى المجر عبر خط "دروجبا".
وقال سيارتو: "لا يمتلك المتعصبون العسكريون في بروكسل (الاتحاد الأوروبي)، خياراً أفضل من اعتماد حزمة جديدة من العقوبات (ضد روسيا). لا يهمهم إذا كان ذلك سيدمر الاقتصاد الأوروبي. وهو مثل شخصية كرتونية تظهر عضلاتها. من المضحك والمحزن أن نصل إلى هذا".

وتابع: "بالطبع، لن نسمح أيضا بتبني هذه الحزمة من العقوبات ما لم تُستأنف إمدادات النفط عبر 'دروجبا' إلى المجر".

وأضاف: "بودابست أيضاً حجبت قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، طالما أن الأخيرة تضع إمدادات النفط المجرية تحت الخطر".

وقال سيارتو: "لذلك، ستكون اليوم معركة كبيرة. الجميع يريد دمنا، لكننا سندخل هذه المعركة لأنه لا يمكن لأحد المزاح مع المجر وتهديد أمننا الطاقي".

أعلن سيارتو، يوم الأحد، أن بودابست ستعرقل الحزمة العشرين من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا، وذلك بسبب فشل نظام كييف في استئناف شحنات النفط من روسيا عبر خط أنابيب دروجبا إلى المجر وسلوفاكيا. وأوضح أن الحكومة لن توقف، في الوقت الراهن، إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا، تجنباً لإثارة مشاكل للمجريين المقيمين في ترانسكارباتيا.
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في قمة الاتحاد الأوروبي غير الرسمية في جمهورية التشيك - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2026
المجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"
أمس, 13:29 GMT
وفي وقت سابق اليوم، صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأنه ستُجرى اليوم مناقشات حول حزمة العقوبات الأوروبية العشرين ضد روسيا، مشيرة إلى أن إحراز تقدم في هذا الشأن أمر مستبعد.

وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في كانون الأول/ديسمبر 2025 على قرض مشترك بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجات أوكرانيا المالية لعامي 2026 و2027، على أن يُخصص 60 مليار يورو منه للمساعدات العسكرية، مع إعطاء أولوية لشراء الأسلحة من الدول الأوروبية.

ولا تشارك هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك في ضمان القرض. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "أجيال المستقبل في أوروبا ستتحمل سداد هذا الدين لأن أوكرانيا لن تتمكن من إعادته".
وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
بعد سلوفاكيا... المجر تلمح بوقف إمدادات الكهرباء لأوكرانيا
موسكو: الاتحاد الأوروبي حرض زيلينسكي على تعطيل عمل خط "دروجبا"
