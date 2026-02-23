عربي
كالاس: من غير المرجح إحراز تقدم في حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا
كالاس: من غير المرجح إحراز تقدم في حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا
أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الإثنين، عن شكوكها بشأن إمكانية إحراز تقدم في حزمة جديدة من القيود... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت كالاس قبل اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "ستُجرى مناقشات حول الحزمة العشرين، لكن، كما تعلمون جميعًا، أعتقد أنه اليوم لن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع، ومع ذلك سنواصل الدفع قدماً بهذا الشأن". وتقف هنغاريا في وجه فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، بأن بلاده لن تسمح للاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ما لم تستأنف كييف عبور النفط من روسيا إلى هنغاريا عبر خط "دروجبا".وأضاف سيارتو: أن "بودابست أيضاً حجبت قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، طالما أن الأخيرة تضع إمدادات النفط الهنغارية تحت الخطر".ولا تشارك هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك في ضمان القرض. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "أجيال المستقبل في أوروبا ستتحمل سداد هذا الدين لأن أوكرانيا لن تتمكن من إعادته". وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.المجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"
أعربت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اليوم الإثنين، عن شكوكها بشأن إمكانية إحراز تقدم في حزمة جديدة من القيود المناهضة لروسيا.
وقالت كالاس قبل اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "ستُجرى مناقشات حول الحزمة العشرين، لكن، كما تعلمون جميعًا، أعتقد أنه اليوم لن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع، ومع ذلك سنواصل الدفع قدماً بهذا الشأن".

كما اعترفت كالاس بأنها ليست واثقة من الموافقة على قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا.

وتقف هنغاريا في وجه فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، بأن بلاده لن تسمح للاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ما لم تستأنف كييف عبور النفط من روسيا إلى هنغاريا عبر خط "دروجبا".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سيارتو: المجر لن تسمح للاتحاد الأوروبي بتبني حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا
11:01 GMT
وأضاف سيارتو: أن "بودابست أيضاً حجبت قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، طالما أن الأخيرة تضع إمدادات النفط الهنغارية تحت الخطر".
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في كانون الأول/ديسمبر 2025 على قرض مشترك بقيمة 90 مليار يورو لتغطية احتياجات أوكرانيا المالية لعامي 2026 و2027، على أن يُخصص 60 مليار يورو منه للمساعدات العسكرية، مع إعطاء أولوية لشراء الأسلحة من الدول الأوروبية.
ولا تشارك هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك في ضمان القرض. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "أجيال المستقبل في أوروبا ستتحمل سداد هذا الدين لأن أوكرانيا لن تتمكن من إعادته".
وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"
