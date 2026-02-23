https://sarabic.ae/20260223/كالاس-من-غير-المرجح-إحراز-تقدم-في-حزمة-العقوبات-العشرين-للاتحاد-الأوروبي-ضد-روسيا-1110657398.html

كالاس: من غير المرجح إحراز تقدم في حزمة العقوبات العشرين للاتحاد الأوروبي ضد روسيا

وقالت كالاس قبل اجتماع وزراء الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي: "ستُجرى مناقشات حول الحزمة العشرين، لكن، كما تعلمون جميعًا، أعتقد أنه اليوم لن يكون هناك تقدم في هذا الموضوع، ومع ذلك سنواصل الدفع قدماً بهذا الشأن". وتقف هنغاريا في وجه فرض عقوبات جديدة على روسيا، حيث صرح وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، اليوم الإثنين، بأن بلاده لن تسمح للاتحاد الأوروبي باعتماد حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا ما لم تستأنف كييف عبور النفط من روسيا إلى هنغاريا عبر خط "دروجبا".وأضاف سيارتو: أن "بودابست أيضاً حجبت قرض الاتحاد الأوروبي بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، طالما أن الأخيرة تضع إمدادات النفط الهنغارية تحت الخطر".ولا تشارك هنغاريا وسلوفاكيا والتشيك في ضمان القرض. وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن "أجيال المستقبل في أوروبا ستتحمل سداد هذا الدين لأن أوكرانيا لن تتمكن من إعادته". وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات. كما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.المجر تعلن عن إجراء انتقامي ضد أوكرانيا لعرقلة كييف إمدادات الطاقة عبر خط "دروجبا"

