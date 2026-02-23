https://sarabic.ae/20260223/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يحذر-من-محاولات-الإخوان-المسلمون-إعادة-تنظيم-صفوفهم-1110663352.html
مستشار الرئيس الإماراتي يحذر من محاولات "الإخوان المسلمون" إعادة تنظيم صفوفهم
2026-02-23T15:09+0000
2026-02-23T15:09+0000
2026-02-23T15:09+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110661669_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_f5439cccaf74ad37d6a9d19ea080a674.jpg
وقال قرقاش عبر منصة " إكس": "في بقاعٍ قريبة وبعيدة من عالمنا العربي والإسلامي، يطلّ تيار الإخوان المسلمين ورفاقه مجددًا، ساعيًا إلى إعادة رصّ صفوفه مستغلا التناقضات والخلافات، ومحاولًا إعادة تسويق وصفات التزمّت والفتنة والعنف بثوبٍ جديد".وأضاف: "برامج إعادة الهيكلة والانفتاح والتسامح تتعرض لهجمةٍ مرتدة، فيما تحاول أصواتٌ من الماضي إحياء خطابٍ تجاوزه الزمن".وتابع قرقاش: "اليقظة السياسية، وتعزيز خطاب الاعتدال، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية تظل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التحدي".وصنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني 2026 3 فروع لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان على أنها "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها. وتابع: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة "الإخوان المسلمين"، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".
https://sarabic.ae/20260114/ما-دلالات-وتأثير-قرار-واشنطن-بتصنيف-الإخوان-جماعة-إرهابية-في-مصر-والأردن-ولبنان-1109245580.html
2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/17/1110661669_152:0:1353:901_1920x0_80_0_0_2fe97969b520a41f1e8a86f2ca14f8f2.jpg
حذر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، اليوم الإثنين، من محاولات تيار "الإخوان المسلمين" إعادة رص صفوفه، وإعادة تسويق وصفات التزمت والفتنة والعنف بثوب جديد.
وقال قرقاش عبر منصة " إكس": "في بقاعٍ قريبة وبعيدة من عالمنا العربي والإسلامي، يطلّ تيار الإخوان المسلمين ورفاقه مجددًا، ساعيًا إلى إعادة رصّ صفوفه مستغلا التناقضات والخلافات، ومحاولًا إعادة تسويق وصفات التزمّت والفتنة والعنف بثوبٍ جديد".
وأضاف: "برامج إعادة الهيكلة والانفتاح والتسامح تتعرض لهجمةٍ مرتدة، فيما تحاول أصواتٌ من الماضي إحياء خطابٍ تجاوزه الزمن".
وتابع قرقاش: "اليقظة السياسية، وتعزيز خطاب الاعتدال، وترسيخ مفهوم الدولة الوطنية تظل خط الدفاع الأول في مواجهة هذا التحدي".
وصنفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في يناير/ كانون الثاني 2026 3 فروع لجماعة "الإخوان المسلمين" في مصر والأردن ولبنان على أنها "منظمات إرهابية"، وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.
وتابع: "ستستخدم الولايات المتحدة جميع الأدوات المتاحة لحرمان هذه الفروع من الموارد اللازمة لممارسة الإرهاب أو دعمه".
وفي أواخر شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي بمراجعة وضع جماعة "الإخوان المسلمين"، لتحديد ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروعها، بما فيها تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن، كـ"منظمات إرهابية".