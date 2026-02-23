مشروع قانون مصري: العاصمة الإدارية تتحول إلى "مقاطعة ممفيس" بصلاحيات استثنائية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/مشروع-قانون-مصري-العاصمة-الإدارية-تتحول-إلى-مقاطعة-ممفيس-بصلاحيات-استثنائية-1110657765.html
مشروع قانون مصري: العاصمة الإدارية تتحول إلى "مقاطعة ممفيس" بصلاحيات استثنائية
مشروع قانون مصري: العاصمة الإدارية تتحول إلى "مقاطعة ممفيس" بصلاحيات استثنائية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب المصري يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T13:27+0000
2026-02-23T13:27+0000
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053901830_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_6824b9a8dc2483446251713eb0cad34e.jpg
وأفادت بوابة "الأخبار"، بأن النواب المصري يناقش في هذه الآونة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمنحها وضعا استثنائيا تحت اسم "ممفيس"، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق محافظة القاهرة. وأكدت أن "مشروع القانون يصر على أن ممفيس مقاطعة ذات طبيعة خاصة، ويصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية، وهي مقر الحكم وتضم مقرات الدولة المهمة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الحكومة والوزارات، السفارات، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية". في وقت ينص المشروع المصري على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيسا للمقاطعة، حيث يتمتع بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، كما ينص على إنشاء مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناء من القواعد المعتادة للإدارة المحلية، بما يتيح لممفيس هيكلا إداريا خاصا قادرا على إدارة شؤونها وفق الصلاحيات الاستثنائية".ويأتي هذا "التنظيم ضمن باب خاص بمدينة القاهرة نفسها، حيث يوضح النص أن المحافظة عبارة عن مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة خاصة، مع منح محافظ القاهرة صلاحيات إصدار قرارات استثنائية لتنظيم العمران والمرافق والخدمات، ووضع نظم لإصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية والإشراف على المشروعات، وتنظيم بعض الشوارع والمرور وتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات". ويشار إلى أن تسمية "ممفيس" تحمل دلالة تاريخية، إذ كانت عاصمة مصر القديمة وأسسها الملك مينا، وهو أول فرعون يوحد مصر العليا والسفلى، في أوائل الدولة القديمة حوالي 3100 قبل الميلاد، وقد كانت ممفيس مركزا سياسيا ودينيا مهما يضم قصر الملك والمعابد ومقابر النبلاء، كذلك يقع موقع ممفيس الأثرية بالقرب من قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة، على الضفة الغربية لنهر النيل، جنوب القاهرة بحوالي 20 كيلومترا. ونقلت البوابة عن عضو مجلس النواب المصري محمد عطية الفيومي، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، أن "النص الخاص بتنظيم العاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "ممفيس" هو مجرد مقترح ضمن مشروع قانون لا يزال قيد المناقشة، ولم يصدر بشكل نهائي".وأضاف الفيومي أن "اقتراحه يقضي باعتبار العاصمة الإدارية مقاطعة تتبع محافظة القاهرة، مستندا إلى نصوص الدستور التي تنص على أن عاصمة مصر هي القاهرة، وأن مجلس النواب ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية يكون مقرهم في القاهرة".
https://sarabic.ae/20251109/مصر-تعديل-مسمى-العاصمة-الإدارية-ليصبح-العاصمة-الجديدة-1106899557.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/0d/1053901830_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_cc2de0646482dc9345217bb5d02891df.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار

مشروع قانون مصري: العاصمة الإدارية تتحول إلى "مقاطعة ممفيس" بصلاحيات استثنائية

13:27 GMT 23.02.2026
© Sputnikالعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب المصري يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأفادت بوابة "الأخبار"، بأن النواب المصري يناقش في هذه الآونة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمنحها وضعا استثنائيا تحت اسم "ممفيس"، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق محافظة القاهرة.
العاصمة الإدارية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2025
مصر.. تعديل مسمى العاصمة الإدارية ليصبح "العاصمة الجديدة"
9 نوفمبر 2025, 09:03 GMT
وأكدت أن "مشروع القانون يصر على أن ممفيس مقاطعة ذات طبيعة خاصة، ويصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية، وهي مقر الحكم وتضم مقرات الدولة المهمة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الحكومة والوزارات، السفارات، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية".
في وقت ينص المشروع المصري على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيسا للمقاطعة، حيث يتمتع بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، كما ينص على إنشاء مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناء من القواعد المعتادة للإدارة المحلية، بما يتيح لممفيس هيكلا إداريا خاصا قادرا على إدارة شؤونها وفق الصلاحيات الاستثنائية".
ويأتي هذا "التنظيم ضمن باب خاص بمدينة القاهرة نفسها، حيث يوضح النص أن المحافظة عبارة عن مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة خاصة، مع منح محافظ القاهرة صلاحيات إصدار قرارات استثنائية لتنظيم العمران والمرافق والخدمات، ووضع نظم لإصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية والإشراف على المشروعات، وتنظيم بعض الشوارع والمرور وتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات".
ويشار إلى أن تسمية "ممفيس" تحمل دلالة تاريخية، إذ كانت عاصمة مصر القديمة وأسسها الملك مينا، وهو أول فرعون يوحد مصر العليا والسفلى، في أوائل الدولة القديمة حوالي 3100 قبل الميلاد، وقد كانت ممفيس مركزا سياسيا ودينيا مهما يضم قصر الملك والمعابد ومقابر النبلاء، كذلك يقع موقع ممفيس الأثرية بالقرب من قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة، على الضفة الغربية لنهر النيل، جنوب القاهرة بحوالي 20 كيلومترا.
ونقلت البوابة عن عضو مجلس النواب المصري محمد عطية الفيومي، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، أن "النص الخاص بتنظيم العاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "ممفيس" هو مجرد مقترح ضمن مشروع قانون لا يزال قيد المناقشة، ولم يصدر بشكل نهائي".
وأضاف الفيومي أن "اقتراحه يقضي باعتبار العاصمة الإدارية مقاطعة تتبع محافظة القاهرة، مستندا إلى نصوص الدستور التي تنص على أن عاصمة مصر هي القاهرة، وأن مجلس النواب ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية يكون مقرهم في القاهرة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала