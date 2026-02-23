https://sarabic.ae/20260223/مشروع-قانون-مصري-العاصمة-الإدارية-تتحول-إلى-مقاطعة-ممفيس-بصلاحيات-استثنائية-1110657765.html

مشروع قانون مصري: العاصمة الإدارية تتحول إلى "مقاطعة ممفيس" بصلاحيات استثنائية

ذكرت وسائل إعلام محلية أن مجلس النواب المصري يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة. 23.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت بوابة "الأخبار"، بأن النواب المصري يناقش في هذه الآونة مشروع قانون الإدارة المحلية الذي يتضمن نصوصا خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة يمنحها وضعا استثنائيا تحت اسم "ممفيس"، باعتبارها مقاطعة ذات طبيعة خاصة ضمن نطاق محافظة القاهرة. وأكدت أن "مشروع القانون يصر على أن ممفيس مقاطعة ذات طبيعة خاصة، ويصدر بتحديد حدودها وتنظيمها وإدارتها قرار من رئيس الجمهورية، وهي مقر الحكم وتضم مقرات الدولة المهمة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية، الحكومة والوزارات، السفارات، مجلس النواب، مجلس الشيوخ، وغيرها من المؤسسات والهيئات العامة والدستورية". في وقت ينص المشروع المصري على أن "يعين رئيس الجمهورية رئيسا للمقاطعة، حيث يتمتع بصلاحيات المحافظ المنصوص عليها في القانون، إضافة إلى سلطات الوزراء المعنيين داخل نطاق المقاطعة، كما ينص على إنشاء مجلس أمناء يعينه رئيس الجمهورية، ويتولى اختصاصات مجلس المدينة ومجلس المحافظة، استثناء من القواعد المعتادة للإدارة المحلية، بما يتيح لممفيس هيكلا إداريا خاصا قادرا على إدارة شؤونها وفق الصلاحيات الاستثنائية".ويأتي هذا "التنظيم ضمن باب خاص بمدينة القاهرة نفسها، حيث يوضح النص أن المحافظة عبارة عن مدينة واحدة، مقسمة إلى أحياء ومقاطعة ذات طبيعة خاصة، مع منح محافظ القاهرة صلاحيات إصدار قرارات استثنائية لتنظيم العمران والمرافق والخدمات، ووضع نظم لإصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية والإشراف على المشروعات، وتنظيم بعض الشوارع والمرور وتحديد الرسوم الخاصة بالخدمات". ويشار إلى أن تسمية "ممفيس" تحمل دلالة تاريخية، إذ كانت عاصمة مصر القديمة وأسسها الملك مينا، وهو أول فرعون يوحد مصر العليا والسفلى، في أوائل الدولة القديمة حوالي 3100 قبل الميلاد، وقد كانت ممفيس مركزا سياسيا ودينيا مهما يضم قصر الملك والمعابد ومقابر النبلاء، كذلك يقع موقع ممفيس الأثرية بالقرب من قرية ميت رهينة بمحافظة الجيزة، على الضفة الغربية لنهر النيل، جنوب القاهرة بحوالي 20 كيلومترا. ونقلت البوابة عن عضو مجلس النواب المصري محمد عطية الفيومي، مقدم مشروع قانون الإدارة المحلية، أن "النص الخاص بتنظيم العاصمة الإدارية الجديدة تحت مسمى "ممفيس" هو مجرد مقترح ضمن مشروع قانون لا يزال قيد المناقشة، ولم يصدر بشكل نهائي".وأضاف الفيومي أن "اقتراحه يقضي باعتبار العاصمة الإدارية مقاطعة تتبع محافظة القاهرة، مستندا إلى نصوص الدستور التي تنص على أن عاصمة مصر هي القاهرة، وأن مجلس النواب ومجلس الوزراء والمحكمة الدستورية يكون مقرهم في القاهرة".

