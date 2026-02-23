عربي
https://sarabic.ae/20260223/نشطاء-يعلقون-صورة-للأمير-أندرو-بعد-استجوابه-داخل-متحف-اللوفر-1110646344.html
نشطاء يعلقون صورة للأمير أندرو بعد استجوابه داخل متحف اللوفر
نشطاء يعلقون صورة للأمير أندرو بعد استجوابه داخل متحف اللوفر
نشطاء يعلقون صورة للأمير أندرو بعد استجوابه داخل متحف اللوفر

02:00 GMT 23.02.2026
© REUTERS Toby Melvilleالأمير أندرو يقف بجانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أثناء مغادرتهم كاتدرائية وستمنستر، 16 سبتمبر/ أيلول 2025
الأمير أندرو يقف بجانب الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون، أميرة ويلز، أثناء مغادرتهم كاتدرائية وستمنستر، 16 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© REUTERS Toby Melville
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن ناشطين علّقوا صورة لشقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الأمير السابق الأمير أندرو، التُقطت بعد استجوابه، داخل متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس.
وكان أندرو قد احتُجز في 19 فبراير على خلفية علاقاته بالمموّل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، قبل أن يُفرج عنه بعد نحو 12 ساعة من الاحتجاز.
ويُشتبه بتورطه في إساءة استخدام المنصب، إذ يُقال إنه أرسل سرًا وثائق حكومية إلى إبستين أثناء عمله ممثلًا تجاريًا.
وذكرت صحيفة "تلغراف" أن حركة بريطانية مناهضة للمليارديرات تُدعى "Everyone Hates Elon " قامت يوم الأحد بتعليق صورة أندرو على جدار المتحف، حيث وُضع أسفلها تعليق يقول: "إنه يتصبّب عرقًا الآن"، قبل أن تُزال الصورة لاحقًا.
الأمير السابق أندرو ماونتباتن وندسور، شقيق ملك بريطانيا تشارلز - سبوتنيك عربي, 1920, 20.02.2026
إعلام: السلطات البريطانية تدرس استبعاد الأمير أندرو من ترتيب ولاية العرش
20 فبراير, 18:44 GMT
ويُعد أندرو محور جدل منذ سنوات بسبب علاقاته بإبستين، وكان الملك تشارلز الثالث قد جرّده من جميع ألقابه في أوائل ديسمبر 2025.
