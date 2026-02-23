https://sarabic.ae/20260223/نشطاء-يعلقون-صورة-للأمير-أندرو-بعد-استجوابه-داخل-متحف-اللوفر-1110646344.html
نشطاء يعلقون صورة للأمير أندرو بعد استجوابه داخل متحف اللوفر
نشطاء يعلقون صورة للأمير أندرو بعد استجوابه داخل متحف اللوفر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن ناشطين علّقوا صورة لشقيق ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الأمير السابق الأمير أندرو، التُقطت بعد استجوابه، داخل متحف اللوفر في... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
وكان أندرو قد احتُجز في 19 فبراير على خلفية علاقاته بالمموّل والمدان بجرائم جنسية جيفري إبستين، قبل أن يُفرج عنه بعد نحو 12 ساعة من الاحتجاز.ويُشتبه بتورطه في إساءة استخدام المنصب، إذ يُقال إنه أرسل سرًا وثائق حكومية إلى إبستين أثناء عمله ممثلًا تجاريًا.وذكرت صحيفة "تلغراف" أن حركة بريطانية مناهضة للمليارديرات تُدعى "Everyone Hates Elon " قامت يوم الأحد بتعليق صورة أندرو على جدار المتحف، حيث وُضع أسفلها تعليق يقول: "إنه يتصبّب عرقًا الآن"، قبل أن تُزال الصورة لاحقًا.ويُعد أندرو محور جدل منذ سنوات بسبب علاقاته بإبستين، وكان الملك تشارلز الثالث قد جرّده من جميع ألقابه في أوائل ديسمبر 2025.
