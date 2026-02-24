https://sarabic.ae/20260224/إعلام-ماسك-يوقع-اتفاقية-مع-البنتاغون-لاستخدام-نظام-الذكاء-الاصطناعي-غروك-في-عمل-الوزارة-1110674781.html
إعلام: ماسك يوقع اتفاقية مع البنتاغون لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "غروك" في عمل الوزارة
أفادت مصادر داخل وزارة الحرب الأمريكية، أن شركة " xAI" التابعة لإيلون ماسك والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقعت اتفاقية مع البنتاغون تسمح للجيش باستخدام نموذج... 24.02.2026
ووفقًا للمصادر التي استشهدت بها الوكالة، فإن الشرط الأساسي للبنتاغون هو الموافقة على استخدام الذكاء الاصطناعي "لجميع الأغراض المشروعة"، بما في ذلك الاستخبارات وتطوير الأسلحة والعمليات العسكرية.ومع ذلك، ترفض الشركة المطورة لنظام "كلود" رفع القيود المفروضة على المراقبة الجماعية واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.وأشارت الوكالة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت "xAI" ستتمكن من استبدال أنثروبيك بالكامل، وكم سيستغرق ذلك من الوقت.وفي هذا الصدد، أشار البنتاغون أيضاً إلى أنه يجري محادثات مع شركتي "OpenAIوGoogle".
أفادت مصادر داخل وزارة الحرب الأمريكية، أن شركة " xAI" التابعة لإيلون ماسك والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقعت اتفاقية مع البنتاغون تسمح للجيش باستخدام نموذج "غروك" في الأنظمة السرية.
ووفقًا للمصادر التي استشهدت بها الوكالة، فإن الشرط الأساسي للبنتاغون هو الموافقة على استخدام الذكاء الاصطناعي "لجميع الأغراض المشروعة"، بما في ذلك الاستخبارات وتطوير الأسلحة والعمليات العسكرية.
وحتى الآن، كان نظام "كلود" التابع لشركة أنثروبيك هو النموذج الوحيد المتاح للأنظمة العسكرية المسؤولة عن أهم أنشطة الوزارة.
ومع ذلك، ترفض الشركة المطورة لنظام "كلود" رفع القيود المفروضة على المراقبة الجماعية
واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.
وأشارت الوكالة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت "xAI" ستتمكن من استبدال أنثروبيك بالكامل،
وكم سيستغرق ذلك من الوقت.
وفي هذا الصدد، أشار البنتاغون أيضاً إلى أنه يجري محادثات مع شركتي "OpenAIوGoogle".