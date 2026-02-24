إعلام: ماسك يوقع اتفاقية مع البنتاغون لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "غروك" في عمل الوزارة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260224/إعلام-ماسك-يوقع-اتفاقية-مع-البنتاغون-لاستخدام-نظام-الذكاء-الاصطناعي-غروك-في-عمل-الوزارة-1110674781.html
إعلام: ماسك يوقع اتفاقية مع البنتاغون لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "غروك" في عمل الوزارة
إعلام: ماسك يوقع اتفاقية مع البنتاغون لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "غروك" في عمل الوزارة
سبوتنيك عربي
أفادت مصادر داخل وزارة الحرب الأمريكية، أن شركة " xAI" التابعة لإيلون ماسك والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقعت اتفاقية مع البنتاغون تسمح للجيش باستخدام نموذج... 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T02:35+0000
2026-02-24T03:12+0000
إيلون ماسك
أخبار الذكاء الاصطناعي
الذكاء الصناعي
الولايات المتحدة الأمريكية
البنتاغون الأمريكي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108233109_0:0:1398:787_1920x0_80_0_0_b9e1f2f062b3343c27b1a5ea6219d777.jpg
ووفقًا للمصادر التي استشهدت بها الوكالة، فإن الشرط الأساسي للبنتاغون هو الموافقة على استخدام الذكاء الاصطناعي "لجميع الأغراض المشروعة"، بما في ذلك الاستخبارات وتطوير الأسلحة والعمليات العسكرية.ومع ذلك، ترفض الشركة المطورة لنظام "كلود" رفع القيود المفروضة على المراقبة الجماعية واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.وأشارت الوكالة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت "xAI" ستتمكن من استبدال أنثروبيك بالكامل، وكم سيستغرق ذلك من الوقت.وفي هذا الصدد، أشار البنتاغون أيضاً إلى أنه يجري محادثات مع شركتي "OpenAIوGoogle".
https://sarabic.ae/20260209/ماسك-سبيس-إكس-ستعطي-الأولوية-لبناء-مدينة-ذاتية-النمو-على-القمر-1110161996.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/10/1108233109_88:0:1331:932_1920x0_80_0_0_cbb17bfff3c9f8ad45fd6dbbf2c511c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيلون ماسك, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم
إيلون ماسك, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, الولايات المتحدة الأمريكية, البنتاغون الأمريكي, العالم

إعلام: ماسك يوقع اتفاقية مع البنتاغون لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "غروك" في عمل الوزارة

02:35 GMT 24.02.2026 (تم التحديث: 03:12 GMT 24.02.2026)
© AP Photo / Matt Rourkeالملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AP Photo / Matt Rourke
تابعنا عبر
أفادت مصادر داخل وزارة الحرب الأمريكية، أن شركة " xAI" التابعة لإيلون ماسك والمتخصصة في الذكاء الاصطناعي، وقعت اتفاقية مع البنتاغون تسمح للجيش باستخدام نموذج "غروك" في الأنظمة السرية.
ووفقًا للمصادر التي استشهدت بها الوكالة، فإن الشرط الأساسي للبنتاغون هو الموافقة على استخدام الذكاء الاصطناعي "لجميع الأغراض المشروعة"، بما في ذلك الاستخبارات وتطوير الأسلحة والعمليات العسكرية.
وحتى الآن، كان نظام "كلود" التابع لشركة أنثروبيك هو النموذج الوحيد المتاح للأنظمة العسكرية المسؤولة عن أهم أنشطة الوزارة.
ومع ذلك، ترفض الشركة المطورة لنظام "كلود" رفع القيود المفروضة على المراقبة الجماعية واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل.
وأشارت الوكالة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت "xAI" ستتمكن من استبدال أنثروبيك بالكامل، وكم سيستغرق ذلك من الوقت.
يظهر ظل المركبة القمرية الخاصة بلو غوست على سطح القمر بعد هبوطها عليه حاملةً شحنة خاصة لوكالة ناسا في مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء مدينة ذاتية النمو على القمر
9 فبراير, 05:04 GMT
وفي هذا الصدد، أشار البنتاغون أيضاً إلى أنه يجري محادثات مع شركتي "OpenAIوGoogle".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала