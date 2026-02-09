ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء مدينة ذاتية النمو على القمر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
https://sarabic.ae/20260209/ماسك-سبيس-إكس-ستعطي-الأولوية-لبناء-مدينة-ذاتية-النمو-على-القمر-1110161996.html
ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء مدينة ذاتية النمو على القمر
ماسك: سبيس إكس ستعطي الأولوية لبناء مدينة ذاتية النمو على القمر
سبوتنيك عربي
قال الملياردير إيلون ماسك، إن شركة سبيس إكس حولت تركيزها إلى بناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر، مشيرا إلى أن ​من ‌الممكن تحقيق ذلك خلال أقل من 10 سنوات. 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T05:04+0000
2026-02-09T05:04+0000
إيلون ماسك
القمر
الفضاء
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/14/1108372059_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1325a973d499ab92a4d7f724e7aabcaa.jpg
وأضاف ماسك في منشور على إكس "ومع ‌ذلك، ستسعى سبيس إكس ​أيضا إلى بناء مدينة على المريخ والبدء في ذلك خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات، لكن الأولوية القصوى هي تأمين مستقبل الحضارة، والقمر هو الطريق الأسرع".كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ​ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن سبيس إكس، أبلغت المستثمرين بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى ​القمر أولا، وستحاول القيام برحلة إلى المريخ لاحقا، في مارس/آذار 2027 للهبوط على القمر من دون رواد فضاء.وتواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة هذا العقد من ‌الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم يذهب إليه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج أبولو الأمريكي في عام 1972.تأتي تعليقات ​ماسك بعد أن وافقت سبيس إكس على الاستحواذ على شركة إكس إيه آي، في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع شركة ​الذكاء الاصطناعي المصنعة لروبوت الدردشة جروك.وتقدر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية بتريليون دولار وقيمة شركة الذكاء الاصطناعي 250 مليار دولار.
الفضاء
الولايات المتحدة الأمريكية
تابعنا عبر
قال الملياردير إيلون ماسك، إن شركة سبيس إكس حولت تركيزها إلى بناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر، مشيرا إلى أن ​من ‌الممكن تحقيق ذلك خلال أقل من 10 سنوات.
وأضاف ماسك في منشور على إكس "ومع ‌ذلك، ستسعى سبيس إكس ​أيضا إلى بناء مدينة على المريخ والبدء في ذلك خلال فترة من خمس إلى سبع سنوات، لكن الأولوية القصوى هي تأمين مستقبل الحضارة، والقمر هو الطريق الأسرع".
كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ​ذكرت يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن سبيس إكس، أبلغت المستثمرين بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى ​القمر أولا، وستحاول القيام برحلة إلى المريخ لاحقا، في مارس/آذار 2027 للهبوط على القمر من دون رواد فضاء.
وقال ماسك ‌العام الماضي، إنه يهدف إلى إرسال ‌مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026.
وتواجه الولايات المتحدة منافسة شديدة هذا العقد من ‌الصين في سعيها لإعادة رواد الفضاء إلى القمر، حيث لم يذهب إليه أي إنسان منذ آخر مهمة مأهولة ضمن برنامج أبولو الأمريكي في عام 1972.
تأتي تعليقات ​ماسك بعد أن وافقت سبيس إكس على الاستحواذ على شركة إكس إيه آي، في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الصناعية مع شركة ​الذكاء الاصطناعي المصنعة لروبوت الدردشة جروك.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
إيلون ماسك يتوقع إفلاس أمريكا بسبب تراكم الديون
5 فبراير, 22:25 GMT
وتقدر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الصناعية بتريليون دولار وقيمة شركة الذكاء الاصطناعي 250 مليار دولار.
