الأردن الأعلى... أسعار لتر البنزين في الدول العربية 2026
تختلف أسعار البنزين في دول العالم بشكل كبير بسبب تباين سياسات الدعم والضرائب وتكاليف الإنتاج، فبينما تعتمد بعض الدول على دعم أسعار الوقود تتبع أخرى أنظمة تسعير
وأظهرت بيانات حديثة، أن الأردن يحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث أعلى سعر للتر البنزين، وذلك حتى فبراير/ شباط 2026، ليصبح بذلك الأغلى عربيا في أسعار الوقود.
تختلف أسعار البنزين في دول العالم بشكل كبير بسبب تباين سياسات الدعم والضرائب وتكاليف الإنتاج، فبينما تعتمد بعض الدول على دعم أسعار الوقود تتبع أخرى أنظمة تسعير تعكس الأسعار العالمية.
وأظهرت بيانات حديثة، أن الأردن يحتل المرتبة الأولى عربيا من حيث أعلى سعر للتر البنزين، وذلك حتى فبراير/ شباط 2026، ليصبح بذلك الأغلى عربيا في أسعار الوقود.