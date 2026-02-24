بريطانيا تعفي خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" من العقوبات حتى أكتوبر 2027

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
بريطانيا تعفي خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" من العقوبات حتى أكتوبر 2027
بريطانيا تعفي خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" من العقوبات حتى أكتوبر 2027
بريطانيا تعفي خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" من العقوبات حتى أكتوبر 2027
سبوتنيك عربي
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة البريطانية نُشرت، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة أعفت خط أنابيب النفط "دروجبا" من العقوبات المفروضة على روسيا حتى تشرين... 24.02.2026
2026-02-24T17:38+0000
2026-02-24T17:38+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102097/57/1020975797_0:223:5455:3291_1920x0_80_0_0_a167b2d329792a2f2d449b81ab85b8ce.jpg
وجاء في الوثيقة أن "الرخصة المتعلقة بالأنبوب (خط أنابيب النفط "دروجبا") قد تم تمديدها حتى 14 أكتوبر2027".وكان من المتوقع سابقا أن تستأنف أوكرانيا إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في 24 فبراير/شباط، إلا أن كييف أجّلت الموعد النهائي إلى 25 فبراير.وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم أمس الاثنين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن المجر عرقلت الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وقرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بسبب تعليق أوكرانيا عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
https://sarabic.ae/20260224/الاتحاد-الأوروبي-يطلب-من-أوكرانيا-الإسراع-في-إصلاح-خط-أنابيب-دروجبا-1110706948.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102097/57/1020975797_385:0:5070:3514_1920x0_80_0_0_e0d5d4ad9251491b4abd9736f6ce1bbb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

بريطانيا تعفي خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" من العقوبات حتى أكتوبر 2027

17:38 GMT 24.02.2026
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS العاصمة البريطانية لندن
العاصمة البريطانية لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
تابعنا عبر
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة البريطانية نُشرت، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة أعفت خط أنابيب النفط "دروجبا" من العقوبات المفروضة على روسيا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2027.
وجاء في الوثيقة أن "الرخصة المتعلقة بالأنبوب (خط أنابيب النفط "دروجبا") قد تم تمديدها حتى 14 أكتوبر2027".
وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد في كييف، بأن الاتحاد الأوروبي طلب من أوكرانيا الإسراع في إصلاح خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وكان من المتوقع سابقا أن تستأنف أوكرانيا إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في 24 فبراير/شباط، إلا أن كييف أجّلت الموعد النهائي إلى 25 فبراير.
زعماء الاتحاد الأوروبي يحضرون اجتماع المائدة المستديرة في قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس 20 مارس 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الاتحاد الأوروبي يطلب من أوكرانيا الإسراع في إصلاح خط أنابيب "دروجبا"
16:20 GMT
وأفادت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيزا ساكوفا، بأن كييف قد أجّلت الموعد النهائي لإعادة تشغيل الخط عدة مرات. وقالت: "أودّ أن أشكر رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، على جهوده لتأمين وزيادة إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وصربيا عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكي. وفي الوقت ذاته، نطلب من أوكرانيا الإسراع في إصلاح خط الأنابيب".
وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم أمس الاثنين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن المجر عرقلت الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وقرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بسبب تعليق أوكرانيا عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
