بريطانيا تعفي خط أنابيب النفط الروسي "دروجبا" من العقوبات حتى أكتوبر 2027
وجاء في الوثيقة أن "الرخصة المتعلقة بالأنبوب (خط أنابيب النفط "دروجبا") قد تم تمديدها حتى 14 أكتوبر2027".وكان من المتوقع سابقا أن تستأنف أوكرانيا إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في 24 فبراير/شباط، إلا أن كييف أجّلت الموعد النهائي إلى 25 فبراير.وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم أمس الاثنين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن المجر عرقلت الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وقرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بسبب تعليق أوكرانيا عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".
كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الخزانة البريطانية نُشرت، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة المتحدة أعفت خط أنابيب النفط "دروجبا" من العقوبات المفروضة على روسيا حتى تشرين الأول/أكتوبر 2027.
وجاء في الوثيقة أن "الرخصة المتعلقة بالأنبوب (خط أنابيب النفط "دروجبا") قد تم تمديدها حتى 14 أكتوبر2027".
وصرّحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عُقد في كييف، بأن الاتحاد الأوروبي طلب من أوكرانيا الإسراع في إصلاح خط أنابيب "دروجبا" النفطي.
وكان من المتوقع سابقا أن تستأنف أوكرانيا إمدادات النفط عبر خط أنابيب "دروجبا" في 24 فبراير/شباط، إلا أن كييف أجّلت الموعد النهائي إلى 25 فبراير.
وأفادت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية، دينيزا ساكوفا، بأن كييف قد أجّلت الموعد النهائي لإعادة تشغيل الخط عدة مرات. وقالت: "أودّ أن أشكر رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، على جهوده لتأمين وزيادة إمدادات النفط إلى المجر وسلوفاكيا وصربيا عبر خط أنابيب البحر الأدرياتيكي. وفي الوقت ذاته، نطلب من أوكرانيا الإسراع في إصلاح خط الأنابيب".
وأعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، يوم أمس الاثنين، عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن المجر عرقلت الحزمة العشرين من العقوبات المفروضة على روسيا، وقرضا أوروبيا بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، وذلك بسبب تعليق أوكرانيا عبور النفط عبر خط أنابيب "دروجبا".