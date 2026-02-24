https://sarabic.ae/20260224/تعليق-رسمي-بشأن-تعرض-جسر-في-العراق-لـالتلوث-إشعاعي--1110685094.html
تعليق رسمي بشأن تعرض جسر في العراق لـ"التلوث إشعاعي"
تعليق رسمي بشأن تعرض جسر في العراق لـ"التلوث إشعاعي"
سبوتنيك عربي
أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية، اليوم الثلاثاء، أن "جسر الطوبجي خالٍ من أي تلوث إشعاعي يشكل خطرا"، نافيةً صحة الشائعات المتداولة بهذا الشأن. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-24T10:22+0000
2026-02-24T10:22+0000
2026-02-24T10:22+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089411164_0:101:1080:709_1920x0_80_0_0_0bf5660f67aed3bcfe39dd423eb83261.jpg
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن "ما يثار حول وجود تلوث إشعاعي في إحدى ركائز الجسر عارٍ عن الصحة"، داعيةً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).وشددت على أن الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يمثل أي تهديد للصحة العامة أو للبيئة، مضيفةً أن الحالة المسجلة تقتصر على تلوث موقعي محدود وثابت وغير قابل للانتشار، ومؤكدةً أن ما يتم تداوله من معلومات مبالغ فيها لا يعكس التقييم الفني الدقيق للواقع.وبيّنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية أن "الإجراءات المتخذة تسير وفق السياقات والضوابط المعتمدة، مع استمرار عمليات الرصد والمتابعة الدورية لضمان استقرار الوضع وعدم وجود أي مخاطر محتملة".وكانت الهيئة أعلنت، الأحد الماضي، أنها "باشرت بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية عمليات معالجة تلوث بإحدى ركائز جسر الطوبجي في بغداد". وقالت إن "الجهات المختصة تواصل أعمال معالجة التلوث الإشعاعي الذي رصد في إحدى ركائز الجسر".
https://sarabic.ae/20250609/العراق-نواجه-تحديا-كبيرا-بانحسار-المياه-في-نهري-دجلة-والفرات-بسبب-التغير-المناخي-1101494993.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/01/1089411164_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ba284ddc0f3dc6c82393a6f46ad21d68.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تعليق رسمي بشأن تعرض جسر في العراق لـ"التلوث إشعاعي"
أكدت الهيئة الوطنية للرقابة النووية، اليوم الثلاثاء، أن "جسر الطوبجي خالٍ من أي تلوث إشعاعي يشكل خطرا"، نافيةً صحة الشائعات المتداولة بهذا الشأن.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن "ما يثار حول وجود تلوث إشعاعي في إحدى ركائز الجسر عارٍ عن الصحة"، داعيةً المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التهويل الإعلامي، والاعتماد حصراً على البيانات الرسمية الصادرة عنها، حسب وكالة
الأنباء العراقية (واع).
وشددت على أن الوضع تحت السيطرة الكاملة ولا يمثل أي تهديد للصحة العامة أو للبيئة، مضيفةً أن الحالة المسجلة تقتصر على تلوث موقعي محدود وثابت وغير قابل للانتشار، ومؤكدةً أن ما يتم تداوله من معلومات مبالغ فيها لا يعكس التقييم الفني الدقيق للواقع.
وبيّنت الهيئة الوطنية للرقابة النووية أن "الإجراءات المتخذة تسير وفق السياقات والضوابط المعتمدة، مع استمرار عمليات الرصد والمتابعة الدورية لضمان استقرار الوضع وعدم وجود أي مخاطر محتملة".
كما أشارت إلى أن الفرق المختصة تواصل أعمال المعالجة وإجراء القياسات الإشعاعية بإشراف خبراء هيئة الطاقة الذرية العراقية، ووفق المعايير الوطنية والدولية، ضمن إجراءات اعتيادية تضمن استكمال المعالجة بأمان والحفاظ على الاستقرار الإشعاعي في الموقع.
وكانت الهيئة أعلنت، الأحد الماضي، أنها "باشرت بالتنسيق مع هيئة الطاقة الذرية عمليات معالجة تلوث بإحدى ركائز جسر الطوبجي في بغداد". وقالت إن "الجهات المختصة تواصل أعمال معالجة التلوث الإشعاعي الذي رصد في إحدى ركائز الجسر".