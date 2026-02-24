مسؤول: ديب سيك الصينية حصلت على أفضل شرائح إنفيديا رغم حظر أمريكي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:16 GMT
14 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
14:31 GMT
29 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
16:28 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: الوجود الأمريكي في الصومال لا يجلب السلام للمنطقة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
لماذا يعود مصير "داعش" الإرهابي في سوريا إلى دائرة الضوء؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
مسؤول: ديب سيك الصينية حصلت على أفضل شرائح إنفيديا رغم حظر أمريكي
وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تعتقد أن ديب سيك ستزيل المؤشرات الفنية التي قد تكشف عن استخدامها لرقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية.وقالت السفارة الصينية لدى واشنطن في بيان، إن بكين تعارض "رسم خطوط أيديولوجية، وتوسيع ​مفهوم الأمن القومي، والاستخدام المفرط لضوابط التصدير، وإضفاء طابع سياسي على المسائل الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية".ولم ترد وزارة التجارة ​ولا ديب سيك بعد ​على طلبات التعليق.ولم يقدم المسؤول معلومات ​عن ⁠كيفية حصول ديب سيك على رقائق بلاكويل، لكنه أشار إلى ‌أن سياسة الولايات المتحدة هي "عدم شحن رقائق بلاكويل إلى ‌الصين"، مشددا على أن حيازة الشركة الصينية للرقائق قد يمثل انتهاكا لضوابط التصدير.وقد تؤدي هذه الأنباء إلى مزيد من الانقسام بين ⁠صناع السياسة في واشنطن، الذين يحاولون تحديد إلى ​أي مدى يمكن ⁠للصين الحصول على رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.ويخشى المناهضون ⁠للصين من تغيير طبيعة الاستخدام التجاري للرقائق واستغلالها في مساعدة الجيش الصيني ‌على تعزيز قدراته وتهديد هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.وتمنع ضوابط التصدير الأمريكية، التي تشرف عليها وزارة التجارة، حاليا بيع رقائق بلاكويل إلى الصين.
قال مسؤول كبير في ‌الإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، ⁠إن أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي لشركة ديب سيك الصينية الناشئة، والذي ​من المقرر ⁠إطلاقه الأسبوع المقبل، تم تدريبه على رقاقة بلاكويل للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدما من إنفيديا في ‌ما قد يمثل انتهاكا لضوابط التصدير ‌الأمريكية.
وأضاف المسؤول، أن الولايات المتحدة تعتقد أن ديب سيك ستزيل المؤشرات الفنية التي قد تكشف عن استخدامها لرقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية.
ورفض المسؤول الإفصاح عن كيفية حصول الحكومة الأمريكية على هذه ⁠المعلومات. وأحجمت ⁠إنفيديا عن التعليق، وفقا لوكالة "رويترز".
وقالت السفارة الصينية لدى واشنطن في بيان، إن بكين تعارض "رسم خطوط أيديولوجية، وتوسيع ​مفهوم الأمن القومي، والاستخدام المفرط لضوابط التصدير، وإضفاء طابع سياسي على المسائل الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية".
ولم ترد وزارة التجارة ​ولا ديب سيك بعد ​على طلبات التعليق.
ولم يقدم المسؤول معلومات ​عن ⁠كيفية حصول ديب سيك على رقائق بلاكويل، لكنه أشار إلى ‌أن سياسة الولايات المتحدة هي "عدم شحن رقائق بلاكويل إلى ‌الصين"، مشددا على أن حيازة الشركة الصينية للرقائق قد يمثل انتهاكا لضوابط التصدير.
الملياردير ورجل الأعمال، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
إعلام: ماسك يوقع اتفاقية مع البنتاغون لاستخدام نظام الذكاء الاصطناعي "غروك" في عمل الوزارة
02:35 GMT
وقد تؤدي هذه الأنباء إلى مزيد من الانقسام بين ⁠صناع السياسة في واشنطن، الذين يحاولون تحديد إلى ​أي مدى يمكن ⁠للصين الحصول على رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي.
ويخشى المناهضون ⁠للصين من تغيير طبيعة الاستخدام التجاري للرقائق واستغلالها في مساعدة الجيش الصيني ‌على تعزيز قدراته وتهديد هيمنة الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتمنع ضوابط التصدير الأمريكية، التي تشرف عليها وزارة التجارة، حاليا بيع رقائق بلاكويل إلى الصين.
