موجها رسالة لدول الجوار.. العراق يشدد على حقه السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية

شدد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على حق بلاده السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية والالتزام بالمقررات الدولية. 24.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث مجمل الأوضاع في البلاد، وبحث مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.وتطرق المجلس إلى خطوة إيداع العراق لخريطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة، مشيرا إلى حق العراق السيادي في أراضيه ومياهه الإقليمية، مع التزام بغداد باستدامة أفضل العلاقات مع كل دول الجوار، بما يضمن الحقوق المتبادلة والسيادة الوطنية، في إطار علاقات أخوية بناءة.ويوم الأحد الماضي، عقد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اجتماعًا طارئًا خُصص لبحث مستجدات الوضع الأمني في البلاد، مؤكدًا ضرورة تبني رؤية استباقية والاستعداد لكافة السيناريوهات المحتملة.وذكر المكتب الإعلامي للمستشار، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن الاجتماع عُقد بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وناقش مجمل التحديات التي تواجه مؤسسات الدولة في ظل المتغيرات المتسارعة إقليميًا ودوليًا.وشارك في الاجتماع قيادات أمنية واستخباراتية إلى جانب ممثلين عن جهات صحية ووزارة الهجرة والمهجرين، حيث تم استعراض شامل للقدرات الأمنية والاستخباراتية وتقييم مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة.وتناول المجتمعون أبرز المعوقات التي تواجه عمل المؤسسات الأمنية، بما في ذلك تطوير كفاءة الأداء، وتعزيز آليات الاستجابة السريعة، ومواجهة التهديدات المستجدة بأساليب علمية ومهنية حديثة.وفي ختام الاجتماع، أكد الأعرجي أن "أمن المواطن يمثل أولوية قصوى"، مشيرا إلى استمرار الدولة في تعزيز قدراتها وتطوير أدواتها لضمان ترسيخ الاستقرار وصون المكتسبات الوطنية، وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الأمنية ضمن إطار من العمل المؤسسي المنظم والمسؤول.

