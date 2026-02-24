https://sarabic.ae/20260224/1110680459.html
خليج فنلندا يتجمد بالكامل لأول مرة منذ 15 عاما
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لخليج فنلندا المتجمد بالكامل في سان بطرسبورغ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لخليج فنلندا المتجمد بالكامل في سان بطرسبورغ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.
أشخاص يسيرون وسط خليج فنلندا المتجمد في سان بطرسبورغ.
مراكب الصيد واقفة في خليج فنلندا المتجمد بالقرب من حصن الإمبراطور ألكسندر الأول (حصن الطاعون) في كرونشتادت.
خيمة صيد شتوية بجوراها كلب على خليج فنلندا المتجمد، وتظهر في الخلفية منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني".
زوار يتوافدون إلى منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني"، عابرين خليج فنلندا المتجمد.
أحد الأشخاص يقف وسط الجليد الذي غطى خليج فنلندا، وينظر باتجاه أشخاص اَخرين يعبرون الخليج المتجمد.
صبي يستمتع بوقته على أرجوحة موجودة على شاطئ خليج فنلندا المتجمد.
صورة جانبية تظهر منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني" التي تشكل أبرز معالم الخليج وهي تستقبل زوراها الواصلين إليها سيرًا فوق الجليد.
ظل منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني" على خليج فنلندا المتجمد.
