الجيش الروسي يحرر بلدة ريزدفيانكا في زابوروجيه - الدفاع الروسية
خليج فنلندا يتجمد بالكامل لأول مرة منذ 15 عاما
خليج فنلندا يتجمد بالكامل لأول مرة منذ 15 عاما
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لخليج فنلندا المتجمد بالكامل في سان بطرسبورغ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011. 24.02.2026, سبوتنيك عربي
خليج فنلندا يتجمد بالكامل لأول مرة منذ 15 عاما

09:04 GMT 24.02.2026
تابعنا عبر
اختار لكم فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" مجموعة من الصور المميزة لخليج فنلندا المتجمد بالكامل في سان بطرسبورغ، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011.
© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يسيرون وسط خليج فنلندا المتجمد في سان بطرسبورغ.

أشخاص يسيرون وسط خليج فنلندا المتجمد في سان بطرسبورغ. - سبوتنيك عربي
1/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أشخاص يسيرون وسط خليج فنلندا المتجمد في سان بطرسبورغ.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

مراكب الصيد واقفة في خليج فنلندا المتجمد بالقرب من حصن الإمبراطور ألكسندر الأول (حصن الطاعون) في كرونشتادت.

مراكب الصيد واقفة في خليج فنلندا المتجمد بالقرب من حصن الإمبراطور ألكسندر الأول (حصن الطاعون) في كرونشتادت. - سبوتنيك عربي
2/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مراكب الصيد واقفة في خليج فنلندا المتجمد بالقرب من حصن الإمبراطور ألكسندر الأول (حصن الطاعون) في كرونشتادت.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

خيمة صيد شتوية بجوراها كلب على خليج فنلندا المتجمد، وتظهر في الخلفية منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني".

خيمة صيد شتوية بجوراها كلب على خليج فنلندا المتجمد، وتظهر في الخلفية منارة &quot;ليسنوي مول ستفورني زادني&quot;. - سبوتنيك عربي
3/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

خيمة صيد شتوية بجوراها كلب على خليج فنلندا المتجمد، وتظهر في الخلفية منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني".

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

زوار يتوافدون إلى منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني"، عابرين خليج فنلندا المتجمد.

زوار يتوافدون إلى منارة &quot;ليسنوي مول ستفورني زادني&quot;، عابرين خليج فنلندا المتجمد. - سبوتنيك عربي
4/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

زوار يتوافدون إلى منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني"، عابرين خليج فنلندا المتجمد.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

أحد الأشخاص يقف وسط الجليد الذي غطى خليج فنلندا، وينظر باتجاه أشخاص اَخرين يعبرون الخليج المتجمد.

أحد الأشخاص يقف وسط الجليد الذي غطى خليج فنلندا، وينظر باتجاه أشخاص اَخرين يعبرون الخليج المتجمد. - سبوتنيك عربي
5/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

أحد الأشخاص يقف وسط الجليد الذي غطى خليج فنلندا، وينظر باتجاه أشخاص اَخرين يعبرون الخليج المتجمد.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صبي يستمتع بوقته على أرجوحة موجودة على شاطئ خليج فنلندا المتجمد.

صبي يستمتع بوقته على أرجوحة موجودة على شاطئ خليج فنلندا المتجمد. - سبوتنيك عربي
6/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صبي يستمتع بوقته على أرجوحة موجودة على شاطئ خليج فنلندا المتجمد.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

صورة جانبية تظهر منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني" التي تشكل أبرز معالم الخليج وهي تستقبل زوراها الواصلين إليها سيرًا فوق الجليد.

صورة جانبية تظهر منارة &quot;ليسنوي مول ستفورني زادني&quot; التي تشكل أبرز معالم الخليج وهي تستقبل زوراها الواصلين إليها سيرًا فوق الجليد. - سبوتنيك عربي
7/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

صورة جانبية تظهر منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني" التي تشكل أبرز معالم الخليج وهي تستقبل زوراها الواصلين إليها سيرًا فوق الجليد.

© Sputnik . Artem Pryahin / الانتقال إلى بنك الصور

ظل منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني" على خليج فنلندا المتجمد.

ظل منارة &quot;ليسنوي مول ستفورني زادني&quot; على خليج فنلندا المتجمد. - سبوتنيك عربي
8/8
© Sputnik . Artem Pryahin
/
الانتقال إلى بنك الصور

ظل منارة "ليسنوي مول ستفورني زادني" على خليج فنلندا المتجمد.

