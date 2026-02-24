عربي
مهرجان فنون الجليد على بحيرة "بايكال" الروسية... صور
مهرجان فنون الجليد على بحيرة "بايكال" الروسية... صور
سبوتنيك عربي
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة لمهرجان فن الجليد على بحيرة "بايكال" الروسية عام 2026.
11:42 GMT 24.02.2026
جمع لكم فريق وكالة "سبوتنيك"، مجموعة من الصور المميزة لمهرجان فن الجليد على بحيرة "بايكال" الروسية عام 2026.
© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، بالقرب من مجسم روبوت جليدي

مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot;، في قرية ليستفيانكا، بالقرب من مجسم روبوت جليدي - سبوتنيك عربي
1/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، بالقرب من مجسم روبوت جليدي

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

فقرة رقص على الجليد في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026

فقرة رقص على الجليد في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot;، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026 - سبوتنيك عربي
2/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

فقرة رقص على الجليد في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

تجمع للمشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال" في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

تجمع للمشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot; في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية - سبوتنيك عربي
3/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

تجمع للمشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال" في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

عرض منحوتة جليدية على شكل حصان في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026

عرض منحوتة جليدية على شكل حصان في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot;، في قرية ليستفيانكا، 2026 - سبوتنيك عربي
4/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

عرض منحوتة جليدية على شكل حصان في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

لعبة بولينغ في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

لعبة بولينغ في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot;، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية - سبوتنيك عربي
5/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

لعبة بولينغ في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

يقام مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

يقام مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot;، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية - سبوتنيك عربي
6/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

يقام مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، 2026 في قرية ليستفيانكا، روسيا

مشارك في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot;، 2026 في قرية ليستفيانكا، روسيا - سبوتنيك عربي
7/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشارك في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، 2026 في قرية ليستفيانكا، روسيا

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، عند منحوتة "الساعة الذهبية"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026

مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة &quot;بايكال&quot;، عند منحوتة &quot;الساعة الذهبية&quot;، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026 - سبوتنيك عربي
8/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، عند منحوتة "الساعة الذهبية"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026

© Sputnik . Kirill Shipitsin / الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من المشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، عند منحوتة جميلة في ليستفيانكا، روسيا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

مجموعة من المشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، عند منحوتة جميلة في ليستفيانكا، روسيا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية - سبوتنيك عربي
9/9
© Sputnik . Kirill Shipitsin
/
الانتقال إلى بنك الصور

مجموعة من المشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، عند منحوتة جميلة في ليستفيانكا، روسيا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية

