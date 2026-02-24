مهرجان فنون الجليد على بحيرة "بايكال" الروسية... صور

مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، بالقرب من مجسم روبوت جليدي
مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، بالقرب من مجسم روبوت جليدي
فقرة رقص على الجليد في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026
فقرة رقص على الجليد في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026
تجمع للمشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال" في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية
تجمع للمشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال" في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية
عرض منحوتة جليدية على شكل حصان في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026
عرض منحوتة جليدية على شكل حصان في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026
لعبة بولينغ في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية
لعبة بولينغ في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية
يقام مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية
يقام مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، في قرية ليستفيانكا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية
مشارك في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، 2026 في قرية ليستفيانكا، روسيا
مشارك في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، 2026 في قرية ليستفيانكا، روسيا
مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، عند منحوتة "الساعة الذهبية"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026
مشاركون في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، مباشرة على بحيرة "بايكال"، عند منحوتة "الساعة الذهبية"، في قرية ليستفيانكا، روسيا، 2026
مجموعة من المشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، عند منحوتة جميلة في ليستفيانكا، روسيا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية
مجموعة من المشاركين في مهرجان فنون الجليد الشتوي الـ12، عند منحوتة جميلة في ليستفيانكا، روسيا، 2026. ويحتفل هذا الحدث بالذكرى السنوية الـ300 للقرية