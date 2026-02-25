القوات الروسية تدمر مخازن الذخيرة للجيش الأوكراني قرب خاركيف - وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:28 GMT
31 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
بحضور عدد من القادة الأفارقة إثيوبيا تقيم احتفالات ضخمة بافتتاح سد النهضة رسميا
16:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
16:45 GMT
18 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260225/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-الذخيرة-للجيش-الأوكراني-قرب-خاركيف---وزارة-الدفاع-1110717262.html
القوات الروسية تدمر مخازن الذخيرة للجيش الأوكراني قرب خاركيف - وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر مخازن الذخيرة للجيش الأوكراني قرب خاركيف - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (RSZO) "تورنادو-إس" التابعة لتشكيل "الشمال" دمرت مخازن ذخيرة ونقاط قيادة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T03:07+0000
2026-02-25T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزارة الدفاع الروسية
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103687/11/1036871152_0:0:2421:1362_1920x0_80_0_0_3534b30d79b21ec301659e5323f70cb1.jpg
وأوضحت الوزارة أن وحدات المدفعية ضمن تشكيل "الشمال" تعمل بالتنسيق مع فرق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الأنظمة غير المأهولة، وتواصل تدمير مواقع العدو بشكل منهجي، مضيفة أن الأهداف تم اكتشافها عبر الاستطلاع الجوي، ونُقلت الإحداثيات فورًا إلى القيادة.وأظهرت اللقطات تجهيز وحدة "تورنادو-إس" لمواقع الإطلاق ليلًا، وإطلاق صواريخها لتدمير معدات العدو وقواته خلال فترة وجيزة.وأضافت: "يتم إطلاق النار من منصة واحدة فقط لضمان قوة نارية كافية وتسهيل المناورة لتجنب أي رد محتمل من المدفعية الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن وحدات "تورنادو-إس" تغادر منطقة الخطر بسرعة بعد كل إطلاق، ويمكنها بعد دقائق تنفيذ هجوم جديد من موقع مختلف، مؤكدة أن الفرق لا تعمل في الموقع نفسه مرتين ولا تعيد المركبات إلى المخابئ ذاتها. وتتم إعادة شحن الصواريخ في مناطق احتياطية قبل التحرك إلى مواقع إطلاق جديدة لاستهداف أهداف إضافية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20220614/زيلينسكي-القوات-الأوكرانية-تتكبد-خسائر-مؤلمة-في-دونباس-ومنطقة-خاركيف-1063612804.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103687/11/1036871152_303:0:2119:1362_1920x0_80_0_0_7308189307a023dd27340f0d3f38530d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
وزارة الدفاع الروسية, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر مخازن الذخيرة للجيش الأوكراني قرب خاركيف - وزارة الدفاع

03:07 GMT 25.02.2026
© Sputnik . Aleksey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورالمركبات القتالية "تورنادو-غ" في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية "آرميا - 2018" (الجيش - 2018) في كوبينكا
المركبات القتالية تورنادو-غ في معرض المنتدى الدولي للتقنيات العسكرية آرميا - 2018 (الجيش - 2018) في كوبينكا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Aleksey Kudenko
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (RSZO) "تورنادو-إس" التابعة لتشكيل "الشمال" دمرت مخازن ذخيرة ونقاط قيادة للطائرات المسيّرة، إضافة إلى تجمعات للمعدات القتالية والقوى البشرية التابعة للجيش الأوكراني، خلال العملية العسكرية الخاصة في منطقة خاركيف ليلًا.
وأوضحت الوزارة أن وحدات المدفعية ضمن تشكيل "الشمال" تعمل بالتنسيق مع فرق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الأنظمة غير المأهولة، وتواصل تدمير مواقع العدو بشكل منهجي، مضيفة أن الأهداف تم اكتشافها عبر الاستطلاع الجوي، ونُقلت الإحداثيات فورًا إلى القيادة.
الرئيس الأوكراني زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
زيلينسكي: القوات الأوكرانية تتكبد "خسائر مؤلمة" في دونباس ومنطقة خاركيف
14 يونيو 2022, 23:28 GMT
وأظهرت اللقطات تجهيز وحدة "تورنادو-إس" لمواقع الإطلاق ليلًا، وإطلاق صواريخها لتدمير معدات العدو وقواته خلال فترة وجيزة.
وأكدت وزارة الدفاع أن منظومة "تورنادو-إس" مزودة بنظام حاسوبي متطور ونظام الملاحة الفضائية "غلوناس"، ما يتيح تنفيذ ضربات أكثر دقة.
وأضافت: "يتم إطلاق النار من منصة واحدة فقط لضمان قوة نارية كافية وتسهيل المناورة لتجنب أي رد محتمل من المدفعية الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن وحدات "تورنادو-إس" تغادر منطقة الخطر بسرعة بعد كل إطلاق، ويمكنها بعد دقائق تنفيذ هجوم جديد من موقع مختلف، مؤكدة أن الفرق لا تعمل في الموقع نفسه مرتين ولا تعيد المركبات إلى المخابئ ذاتها. وتتم إعادة شحن الصواريخ في مناطق احتياطية قبل التحرك إلى مواقع إطلاق جديدة لاستهداف أهداف إضافية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала