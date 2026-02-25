https://sarabic.ae/20260225/القوات-الروسية-تدمر-مخازن-الذخيرة-للجيش-الأوكراني-قرب-خاركيف---وزارة-الدفاع-1110717262.html
القوات الروسية تدمر مخازن الذخيرة للجيش الأوكراني قرب خاركيف - وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق (RSZO) "تورنادو-إس" التابعة لتشكيل "الشمال" دمرت مخازن ذخيرة ونقاط قيادة... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
وأوضحت الوزارة أن وحدات المدفعية ضمن تشكيل "الشمال" تعمل بالتنسيق مع فرق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الأنظمة غير المأهولة، وتواصل تدمير مواقع العدو بشكل منهجي، مضيفة أن الأهداف تم اكتشافها عبر الاستطلاع الجوي، ونُقلت الإحداثيات فورًا إلى القيادة.وأظهرت اللقطات تجهيز وحدة "تورنادو-إس" لمواقع الإطلاق ليلًا، وإطلاق صواريخها لتدمير معدات العدو وقواته خلال فترة وجيزة.وأضافت: "يتم إطلاق النار من منصة واحدة فقط لضمان قوة نارية كافية وتسهيل المناورة لتجنب أي رد محتمل من المدفعية الأوكرانية".وأوضحت الوزارة أن وحدات "تورنادو-إس" تغادر منطقة الخطر بسرعة بعد كل إطلاق، ويمكنها بعد دقائق تنفيذ هجوم جديد من موقع مختلف، مؤكدة أن الفرق لا تعمل في الموقع نفسه مرتين ولا تعيد المركبات إلى المخابئ ذاتها. وتتم إعادة شحن الصواريخ في مناطق احتياطية قبل التحرك إلى مواقع إطلاق جديدة لاستهداف أهداف إضافية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وأوضحت الوزارة أن وحدات المدفعية ضمن تشكيل "الشمال" تعمل بالتنسيق مع فرق الطائرات المسيّرة التابعة لقوات الأنظمة غير المأهولة، وتواصل تدمير مواقع العدو بشكل منهجي، مضيفة أن الأهداف تم اكتشافها عبر الاستطلاع الجوي، ونُقلت الإحداثيات فورًا إلى القيادة.
وأظهرت اللقطات تجهيز وحدة "تورنادو-إس" لمواقع الإطلاق ليلًا، وإطلاق صواريخها لتدمير معدات العدو وقواته خلال فترة وجيزة.
وأكدت وزارة الدفاع أن منظومة "تورنادو-إس" مزودة بنظام حاسوبي متطور ونظام الملاحة الفضائية "غلوناس"، ما يتيح تنفيذ ضربات أكثر دقة.
وأضافت: "يتم إطلاق النار من منصة واحدة فقط لضمان قوة نارية كافية وتسهيل المناورة لتجنب أي رد محتمل من المدفعية الأوكرانية".
وأوضحت الوزارة أن وحدات "تورنادو-إس" تغادر منطقة الخطر بسرعة بعد كل إطلاق، ويمكنها بعد دقائق تنفيذ هجوم جديد من موقع مختلف، مؤكدة أن الفرق لا تعمل في الموقع نفسه مرتين ولا تعيد المركبات إلى المخابئ ذاتها. وتتم إعادة شحن الصواريخ في مناطق احتياطية قبل التحرك إلى مواقع إطلاق جديدة لاستهداف أهداف إضافية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.