اليابان تجري أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
اليابان تجري أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو.. فيديو
اليابان تجري أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو.. فيديو
تخطو اليابان خطوات واسعة نحو مستقبل النقل الذكي، حيث أجرت أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو. 25.02.2026, سبوتنيك عربي
ونجح التاكسي الطائر المسيّر "إس دي-05"، الذي طورته شركة "سكاي درايف" اليابانية، في أول اختبار له، حيث حلق فوق خليج طوكيو لمدة 3 دقائق ونصف، وقطع مسافة نحو 150 مترا. ويُعد الاختبار خطوة مهمة نحو تطوير وسائل نقل جوية مبتكرة في المدن الكبرى.وفي السياق ذاته، كانت شركة "آرتشر للطيران" قد أجرت أول اختبار تجريبي لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في مطار البطين بأبو ظبي، ضمن جهودها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في الإمارات والمنطقة.فربما سيصبح التاكسي الطائر المسيّر وسيلة النقل الأساسية في المستقبل.
تخطو اليابان خطوات واسعة نحو مستقبل النقل الذكي، حيث أجرت أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو.
ونجح التاكسي الطائر المسيّر "إس دي-05"، الذي طورته شركة "سكاي درايف" اليابانية، في أول اختبار له، حيث حلق فوق خليج طوكيو لمدة 3 دقائق ونصف، وقطع مسافة نحو 150 مترا.
ويُعد الاختبار خطوة مهمة نحو تطوير وسائل نقل جوية مبتكرة في المدن الكبرى.
وفي السياق ذاته، كانت شركة "آرتشر للطيران" قد أجرت أول اختبار تجريبي لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في مطار البطين بأبو ظبي، ضمن جهودها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في الإمارات والمنطقة.
فربما سيصبح التاكسي الطائر المسيّر وسيلة النقل الأساسية في المستقبل.
