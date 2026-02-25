https://sarabic.ae/20260225/اليابان-تجري-أول-اختبار-لـتاكسي-طائر-ذاتي-القيادة-في-طوكيو-فيديو-1110746784.html
اليابان تجري أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو.. فيديو
اليابان تجري أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو.. فيديو
تخطو اليابان خطوات واسعة نحو مستقبل النقل الذكي، حيث أجرت أول اختبار لـ"تاكسي طائر" ذاتي القيادة في طوكيو. 25.02.2026
ونجح التاكسي الطائر المسيّر "إس دي-05"، الذي طورته شركة "سكاي درايف" اليابانية، في أول اختبار له، حيث حلق فوق خليج طوكيو لمدة 3 دقائق ونصف، وقطع مسافة نحو 150 مترا. ويُعد الاختبار خطوة مهمة نحو تطوير وسائل نقل جوية مبتكرة في المدن الكبرى.وفي السياق ذاته، كانت شركة "آرتشر للطيران" قد أجرت أول اختبار تجريبي لطائرتها الكهربائية العمودية "ميدنايت" في مطار البطين بأبو ظبي، ضمن جهودها لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في الإمارات والمنطقة.فربما سيصبح التاكسي الطائر المسيّر وسيلة النقل الأساسية في المستقبل.
