حاكم مقاطعة سمولينسك الروسية: مقتل 4 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر هجوم أوكراني على مؤسسة صناعية
اكد حاكم مقاطعة سمولينسك، فاسيلي أنوخين، مقتل أربعة موظفين من شركة "دوروجوبوز" المساهمة العامة في المقاطعة، وإصابة عشرة آخرين بجروح، جراء هجوم شنته القوات... 25.02.2026
2026-02-25T09:22+0000
روسيا
وكتب أنوخين على "تلغرام": "تعرضت مقاطعة سمولينسك الليلة لهجوم من طائرات مسيرة أوكرانية. وللأسف، سقط ضحايا مدنيون".وتابع: "استهدف الهجوم شركة دوروجوبوز المدنية، حيث لقي أربعة موظفين حتفهم أثناء تأدية واجباتهم المهنية، وأصيب عشرة آخرون بجروح".وتتّبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
