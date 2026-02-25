https://sarabic.ae/20260225/روسيا-تبدأ-تطوير-نظام-اختبار-ساركوبينيا-1110739736.html
روسيا تبدأ تطوير نظام اختبار "ساركوبينيا"
روسيا تبدأ تطوير نظام اختبار "ساركوبينيا"
أعلنت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، اليوم الأربعاء، أن أنظمة اختبار ساركوبينيا بدأت في التطوير في روسيا، وستكون... 25.02.2026
وقالت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، خلال جلسة المنتدى حول التقنيات المستقبلية: "لسوء الحظ، بدأ تطوير أنظمة الاختبار ساركوبينيا في وقت أخير فقط، ولكن ستكون جاهزة في السنوات المقبلة".يجري منتدى التقنيات المستقبلة في موسكو سنويًا منذ عام 2023. ويعرض خلاله التقنيات والتطورات العلمية المبتكرة التي تحدد تطور القطاعات الاقتصادية للسنوات المقبلة. في عام 2024، ركّز منتدى التقنيات المستقبلية على طب المستقبل، وفي عام 2025، على المواد الجديدة والكيمياء. والموضوع الرئيسي لهذا المنتدى هو الاقتصاد الحيوي.
روسيا تبدأ تطوير نظام اختبار "ساركوبينيا"
أعلنت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، اليوم الأربعاء، أن أنظمة اختبار ساركوبينيا بدأت في التطوير في روسيا، وستكون جاهزة في السنوات المقبلة.
وقالت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، خلال جلسة المنتدى حول التقنيات المستقبلية: "لسوء الحظ، بدأ تطوير أنظمة الاختبار ساركوبينيا في وقت أخير فقط، ولكن ستكون جاهزة في السنوات المقبلة".
أضافت إلى أن ساركوبينيا هو انخفاض تدريجي في حجم ووظيفة العضلات الهيكلية، وبحلول عام 2045، ستزداد هذه الحالة بنسبة 70%، وأحد عوامله الرئيسية هي الشيخوخة، لذلك من المهم معرفة مخاطره في أقرب وقت.
يجري منتدى التقنيات المستقبلة في موسكو سنويًا منذ عام 2023. ويعرض خلاله التقنيات والتطورات العلمية المبتكرة التي تحدد تطور القطاعات الاقتصادية للسنوات المقبلة. في عام 2024، ركّز منتدى التقنيات المستقبلية على طب المستقبل، وفي عام 2025، على المواد الجديدة والكيمياء. والموضوع الرئيسي لهذا المنتدى هو الاقتصاد الحيوي.