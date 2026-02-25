عربي
روسيا تبدأ تطوير نظام اختبار "ساركوبينيا"
روسيا تبدأ تطوير نظام اختبار "ساركوبينيا"
أعلنت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، اليوم الأربعاء، أن أنظمة اختبار ساركوبينيا بدأت في التطوير في روسيا، وستكون جاهزة في السنوات المقبلة.
11:35 GMT 25.02.2026
أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا
أنبوب اختبار في مختبر الفيزياء الضوئية والكيمياء الضوئية للجزيئات في المعهد السيبيري للفيزياء والتكنولوجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Sputnik . Ilya Pitalev
أعلنت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، اليوم الأربعاء، أن أنظمة اختبار ساركوبينيا بدأت في التطوير في روسيا، وستكون جاهزة في السنوات المقبلة.
وقالت النائبة الأولى لرئيس الوكالة الاتحادية الطبية والبيولوجية، تاتيانا ياكوفليفا، خلال جلسة المنتدى حول التقنيات المستقبلية: "لسوء الحظ، بدأ تطوير أنظمة الاختبار ساركوبينيا في وقت أخير فقط، ولكن ستكون جاهزة في السنوات المقبلة".

أضافت إلى أن ساركوبينيا هو انخفاض تدريجي في حجم ووظيفة العضلات الهيكلية، وبحلول عام 2045، ستزداد هذه الحالة بنسبة 70%، وأحد عوامله الرئيسية هي الشيخوخة، لذلك من المهم معرفة مخاطره في أقرب وقت.

صيدلي يعطي جرعة من لقاح الكزاز والدفتيريا والسعال الديكي لمريض، ميامي، 9 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
يجري منتدى التقنيات المستقبلة في موسكو سنويًا منذ عام 2023. ويعرض خلاله التقنيات والتطورات العلمية المبتكرة التي تحدد تطور القطاعات الاقتصادية للسنوات المقبلة. في عام 2024، ركّز منتدى التقنيات المستقبلية على طب المستقبل، وفي عام 2025، على المواد الجديدة والكيمياء. والموضوع الرئيسي لهذا المنتدى هو الاقتصاد الحيوي.
