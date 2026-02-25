https://sarabic.ae/20260225/لبنان-يطلق-المرحلة-الـ15-من-خطة-العودة-المنظمة-للنازحين-السوريين-1110735394.html

لبنان يطلق المرحلة الـ15 من "خطة العودة المنظمة" للنازحين السوريين

لبنان يطلق المرحلة الـ15 من "خطة العودة المنظمة" للنازحين السوريين

سبوتنيك عربي

نظّمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الـ15 من خطة الحكومة اللبنانية للعودة المنظمة للنازحين... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-25T13:17+0000

2026-02-25T13:17+0000

2026-02-25T13:18+0000

لبنان

أخبار سوريا اليوم

اللاجئين السوريين

عودة اللاجئيين

الحدود السورية اللبنانية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/19/1110734402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ecee67ac5a90b6da85d96a0bafb537bd.jpg

وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الراغبين بالعودة بدأوا، منذ الساعة السادسة صباح اليوم، التوافد إلى نقطة التجمع في ساحة الجامعة العربية في تعنايل – البقاع، حيث كانت فرق مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بانتظارهم، إلى جانب عناصر الأمن العام اللبناني. وعملت هذه الجهات بشكل متكامل على تأمين عودة سلسة، من خلال تقديم الإرشادات، وتنظيم الأمتعة في الشاحنات، وصولًا إلى نقل العائدين بالحافلات إلى داخل الأراضي السورية.وأضافت: "هذه العودة الطوعية تسهّل عودة اللاجئين إلى سوريا، كما تقدّم المفوضية مساعدات لكل لاجئ يبدي رغبته بالعودة، تشمل تزويده بالمعلومات اللازمة حول الإجراءات والأوراق القانونية، إضافة إلى مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار لكل فرد من العائلة، لمرة واحدة".وأوضحت حرب أنه "عند وصول العائدين إلى سوريا، يستقبلهم فريق المفوضية هناك، كما يمكن للعائلات الأكثر ضعفًا أن تتلقى مساعدة إضافية بقيمة 600 دولار لدعم إعادة اندماجها".وأردفت حرب: "حتى الآن، بلغ عدد العائدين إلى سوريا 552,413 شخصًا، فيما وصل إجمالي عدد العائدين من مختلف الدول المضيفة إلى مليون و200 ألف. وتتغير أعداد العائدين بحسب المواسم، إذ تنخفض في فصل الشتاء، وخلال شهر رمضان، بالإضافة للسنة الدراسية التي تؤثر على قرارات العودة".وعزت حرب السبب، بقولها: "لا نتحدث عن أفراد، بل عن عائلات لديها اعتبارات تتعلق بالأطفال وتأمين الاحتياجات الأساسية داخل سوريا. لذلك، نحن ندعو إلى عودة طوعية ومستدامة، شرط أن تتوافر داخل سوريا كل المقومات اللازمة، بما يتيح للعائدين إعادة بناء حياتهم والبقاء في بلادهم".

لبنان

الحدود السورية اللبنانية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, أخبار سوريا اليوم, اللاجئين السوريين, عودة اللاجئيين, الحدود السورية اللبنانية, تقارير سبوتنيك, حصري