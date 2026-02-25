عربي
أمساليوم
بث مباشر
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من "خطة العودة المنظمة" للنازحين السوريين
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الراغبين بالعودة بدأوا، منذ الساعة السادسة صباح اليوم، التوافد إلى نقطة التجمع في ساحة الجامعة العربية في تعنايل – البقاع، حيث كانت فرق مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بانتظارهم، إلى جانب عناصر الأمن العام اللبناني. وعملت هذه الجهات بشكل متكامل على تأمين عودة سلسة، من خلال تقديم الإرشادات، وتنظيم الأمتعة في الشاحنات، وصولًا إلى نقل العائدين بالحافلات إلى داخل الأراضي السورية.وأضافت: "هذه العودة الطوعية تسهّل عودة اللاجئين إلى سوريا، كما تقدّم المفوضية مساعدات لكل لاجئ يبدي رغبته بالعودة، تشمل تزويده بالمعلومات اللازمة حول الإجراءات والأوراق القانونية، إضافة إلى مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار لكل فرد من العائلة، لمرة واحدة".وأوضحت حرب أنه "عند وصول العائدين إلى سوريا، يستقبلهم فريق المفوضية هناك، كما يمكن للعائلات الأكثر ضعفًا أن تتلقى مساعدة إضافية بقيمة 600 دولار لدعم إعادة اندماجها".وأردفت حرب: "حتى الآن، بلغ عدد العائدين إلى سوريا 552,413 شخصًا، فيما وصل إجمالي عدد العائدين من مختلف الدول المضيفة إلى مليون و200 ألف. وتتغير أعداد العائدين بحسب المواسم، إذ تنخفض في فصل الشتاء، وخلال شهر رمضان، بالإضافة للسنة الدراسية التي تؤثر على قرارات العودة".وعزت حرب السبب، بقولها: "لا نتحدث عن أفراد، بل عن عائلات لديها اعتبارات تتعلق بالأطفال وتأمين الاحتياجات الأساسية داخل سوريا. لذلك، نحن ندعو إلى عودة طوعية ومستدامة، شرط أن تتوافر داخل سوريا كل المقومات اللازمة، بما يتيح للعائدين إعادة بناء حياتهم والبقاء في بلادهم".
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من "خطة العودة المنظمة" للنازحين السوريين

13:17 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 13:18 GMT 25.02.2026)
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
نظّمت المديرية العامة للأمن العام اللبناني، اليوم الأربعاء، عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا، المرحلة الـ15 من خطة الحكومة اللبنانية للعودة المنظمة للنازحين السوريين، وذلك بالتنسيق مع الدولة السورية وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، والصليب الأحمر اللبناني، إلى جانب عدد من المنظمات الإنسانية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في لبنان، أن الراغبين بالعودة بدأوا، منذ الساعة السادسة صباح اليوم، التوافد إلى نقطة التجمع في ساحة الجامعة العربية في تعنايل – البقاع، حيث كانت فرق مفوضية اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بانتظارهم، إلى جانب عناصر الأمن العام اللبناني. وعملت هذه الجهات بشكل متكامل على تأمين عودة سلسة، من خلال تقديم الإرشادات، وتنظيم الأمتعة في الشاحنات، وصولًا إلى نقل العائدين بالحافلات إلى داخل الأراضي السورية.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دلال حرب، لـ"سبوتنيك": "اليوم نشهد على العودة الطوعية المنظمة من قبل مفوضية اللاجئين، بالتعاون مع الأمن العام والمنظمة الدولية للهجرة".

وأضافت: "هذه العودة الطوعية تسهّل عودة اللاجئين إلى سوريا، كما تقدّم المفوضية مساعدات لكل لاجئ يبدي رغبته بالعودة، تشمل تزويده بالمعلومات اللازمة حول الإجراءات والأوراق القانونية، إضافة إلى مساعدة نقدية بقيمة 100 دولار لكل فرد من العائلة، لمرة واحدة".
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
وأوضحت حرب أنه "عند وصول العائدين إلى سوريا، يستقبلهم فريق المفوضية هناك، كما يمكن للعائلات الأكثر ضعفًا أن تتلقى مساعدة إضافية بقيمة 600 دولار لدعم إعادة اندماجها".
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
وتابعت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: "تشمل المرحلة الخامسة عشرة عودة 70 شخصًا إلى حمص وإدلب ودمشق وريفها وحلب"، مشيرة إلى أن "هذه العملية، التي انطلقت في تموز (يوليو) 2025، بلغت مرحلتها الخامسة عشرة، على أن يستمر البرنامج حتى حزيران (يونيو) 2026، بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، الذي يسهّل عبور اللاجئين عبر المعابر من خلال الإجراءات والإعفاء من الرسوم".
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
وأردفت حرب: "حتى الآن، بلغ عدد العائدين إلى سوريا 552,413 شخصًا، فيما وصل إجمالي عدد العائدين من مختلف الدول المضيفة إلى مليون و200 ألف. وتتغير أعداد العائدين بحسب المواسم، إذ تنخفض في فصل الشتاء، وخلال شهر رمضان، بالإضافة للسنة الدراسية التي تؤثر على قرارات العودة".
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
لبنان يطلق المرحلة الـ15 من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين
وعزت حرب السبب، بقولها: "لا نتحدث عن أفراد، بل عن عائلات لديها اعتبارات تتعلق بالأطفال وتأمين الاحتياجات الأساسية داخل سوريا. لذلك، نحن ندعو إلى عودة طوعية ومستدامة، شرط أن تتوافر داخل سوريا كل المقومات اللازمة، بما يتيح للعائدين إعادة بناء حياتهم والبقاء في بلادهم".
