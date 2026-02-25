https://sarabic.ae/20260225/مدفع-رمضان-في-النبطية-صوت-يوقظ-الذاكرة-ويجمع-الأجيال-جنوبي-لبنان-1110722593.html

مدفع رمضان في النبطية… صوت يوقظ الذاكرة ويجمع الأجيال جنوبي لبنان

مع اقتراب أذان المغرب، تخف حركة الشوارع في مدينة النبطية جنوبي لبنان، وتتجه الأنظار نحو "ساحة المدفع"، حيث يترقب الأهالي لحظة الإطلاق، التي لا تشبه سواها،... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

ويعدّ مدفع رمضان في النبطية تقليدًا موروثًا منذ أكثر من 100 عام، حيث وُضع في بداياته على "بيدر النبطية" لإعلام الناس بموعدي الإفطار والإمساك، في وقت كان فيه صوت المؤذن يصدح من جامع "حي السراي القديم"، دون أن يصل إلى كل الأحياء، فجاء المدفع ليكون الصوت الأبعد والأوضح.اليوم، يتولى الشاب حيدر حجازي، إلى جانب مجموعة من شباب "النادي الحسيني" في المدينة، مهمة إطلاق المدفع، حيث يطلق طلقة واحدة عند الغروب، في مشهد ينتظره الكبار قبل الصغار في المدينة.وقال حجازي لـ"سبوتنيك": "مدفع رمضان تراث نبطاني عريق، موروث منذ أكثر من 100 عام. كان يطلق من بيدر النبطية، حيث يوضع على جذع شجرة، وكان الناس ينتظرون لحظة الإطلاق لالتقاط الجريدة، التي تخرج من الفوهة، ومن يمسكها أولًا ينال جائزة، اليوم، تطور المشهد وانتقل إلى ساحة المدينة، وأضفنا فقرة "رمضون"، وهي مسابقة تفاعلية للأطفال والعائلات، كما أن تجهيز المدفع أصبح جزءًا من العرض، حيث يشاهد الناس وضع البارود ودكّه وإضافة الأوراق لإحداث الصوت، فيتجمهرون لتوثيق اللحظة والاستمتاع بها".ويتجمهر العشرات حول المدفع من الآباء والأمهات مع أطفالهم، قادمين من أحياء المدينة وخارجها، ومقصدهم واحد وهو مشاهدة لحظة الإطلاق، إذ عاش الكثير منهم هذه التجربة في صغرهم، ويحرصون اليوم على نقلها إلى أبنائهم وأحفادهم.وقالت منى فقيه، التي حضرت مع حفيدتها وانتظرت قرابة الساعة: "مدفع النبطية من أجمل عادات رمضان، بعد الحرب، جاء هذا الشهر ليخفف عنا بعضًا من التعب والصعوبات، سأتأخر عن الإفطار، لكن هذه اللحظة تستحق، خاصة حين أشاركها مع حفيدتي".وقال زريق: "جئت لأري ابني ما كنت أرويه له، هذه ليست مجرد طلقة مدفع، بل ذكريات كاملة كنا نعيشها صغارًا، حين كنا ننتظر الصوت ونتجمهر لمشاهدته".

