https://sarabic.ae/20260226/أجمل-الدول-العربية-لعام-2026-1110775939.html
أجمل الدول العربية لعام 2026
أجمل الدول العربية لعام 2026
سبوتنيك عربي
كشف تقرير "وورلد بوبيوليشن ريفيو" لعام 2026، عن تصنيف أجمل الدول العربية بناءً على معايير الجمال الطبيعي والمعالم السياحية والثقافة والبيئة. تصدرت مصر القائمة... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:48+0000
2026-02-26T11:48+0000
2026-02-26T11:48+0000
وسائط متعددة
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
انفوجرافيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110774639_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_49a92c20ac417886c5fc2f2eae0c4037.jpg
وتحتل المغرب المركز الثاني عربيًا بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي الاستثنائي، الذي يشمل جبال الأطلس والريف، والسواحل الأطلسية والمتوسطية، إضافة إلى المدن التاريخية العريقة مثل مراكش وفاس، والواحات الصحراوية في الصحراء الكبرى، مع ثراء تراثه الفني والثقافي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1a/1110774639_162:0:1119:718_1920x0_80_0_0_f50c7450ae668399b19114a7e7eec17a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, انفوجرافيك, инфографика
الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم, انفوجرافيك, инфографика
أجمل الدول العربية لعام 2026
كشف تقرير "وورلد بوبيوليشن ريفيو" لعام 2026، عن تصنيف أجمل الدول العربية بناءً على معايير الجمال الطبيعي والمعالم السياحية والثقافة والبيئة. تصدرت مصر القائمة عربيًا بفضل التنوع الكبير الذي تتمتع به مصر، من خلال معالمها التاريخية الشهيرة مثل الأهرامات وأبو الهول، إلى جانب شواطئ البحر الأحمر والسواحل المتوسطية.
وتحتل المغرب
المركز الثاني عربيًا بفضل تنوعه الطبيعي والثقافي الاستثنائي، الذي يشمل جبال الأطلس والريف، والسواحل الأطلسية والمتوسطية، إضافة إلى المدن التاريخية العريقة مثل مراكش وفاس، والواحات الصحراوية في الصحراء الكبرى، مع ثراء تراثه الفني والثقافي.