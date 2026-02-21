https://sarabic.ae/20260221/المغرب-يضع-ضوابط-جديدة-لنقل-الأموات-واستخراج-الجثامين-من-القبور-1110598961.html
المغرب يضع ضوابط جديدة لنقل الأموات واستخراج الجثامين من القبور
أصدرت الحكومة المغربية قرارا وزاريا مشتركا، يحدد معايير صحية صارمة لعمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.
وألزم القرار، الصادر عن وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 1250.25 بتاريخ 13 مايو/ أيار 2025، سيارات نقل الموتى بالكتابة على جانبيها عبارة "نقل الأموات" فقط، مع شريطين أخضرين وذكر اسم المالك.ويشترط القرار تجهيز المقصورة بمادة سهلة التنظيف ونظام تبريد للحفاظ على درجة حرارة مناسبة للجثة طوال عملية النقل، إضافة إلى نوافذ من زجاج معتم وغير قابلة للفتح، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.كما حدد القرار أبعاد المقصورة وحمالة نقل الجثة، مع توفير كاشف وضوء ومنبه، ومراقبة صحية دورية لسائق السيارة، وتعقيم المركبة بعد كل عملية نقل.وبخصوص استخراج الجثث، وضع القرار حدا زمنيا حسب سبب الوفاة، من سنة إلى خمس سنوات، للأمراض المعدية والخطرة، مثل الكوليرا والطاعون والإيبولا والجمرة الخبيثة وإنفلونزا الطيور.كذلك يجب على الأشخاص المكلفين بعملية الإخراج ارتداء ملابس واقية، والحاضرين ارتداء أقنعة مناسبة، مع احترام مسافة أمان لا تقل عن مترين من محيط القبر.ويستلزم القرار تنظيف وتعقيم محيط القبر قبل وبعد استخراج الجثة، وتلقي العاملين لقاحات ضد التهاب السحايا والكبد والكزاز.كما يشمل القرار التعامل مع المخلفات، بما في ذلك الملابس الواقية وصندوق الجثة، وفق التشريع المغربي الخاص بتدبير النفايات.ويهدف القرار إلى حماية الصحة العامة وضمان احترام الإجراءات الصحية والقانونية في كل عمليات الدفن والنقل والاستخراج داخل المملكة.
