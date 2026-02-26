عربي
أمساليوم
بث مباشر
إسرائيل والهند توقعان 16 اتفاقية تعاون
إسرائيل والهند توقعان 16 اتفاقية تعاون
وقّعت إسرائيل والهند، اليوم الخميس، 16 مذكرة تفاهم في مجالات ثنائية مختلفة، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تل أبيب.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم بين إسرائيل والهند، خلال مؤتمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونظيره الهندي ناريندرا مودي.وأوضح المكتب في بيان له أن توقيع هذا الكم من اتفاقات التعاون تعكس مدى تعزيز ورفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ما يمكن وصفه بـ"شراكة إستراتيجية خاصة".ونشر الحساب الرسمي لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بيانا أكد من خلاله أنه وقّع مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، اتفاقيات تعاون في "مجالات الابتكار والتقنيات الزراعية واستخدام الطائرات المدنية المسيرة والبيانات الفضائية وإدارة الري والتسميد ومكافحة الآفات والزراعة المحمية ونقل المعرفة في التقنيات الزراعية المتقدمة".وأشار البيان أن "الوزيرين وقّعا أيضا مذكرة تفاهم لإنشاء مركز بحث وابتكار في مجال الزراعة في الهند على أن يتضمن البرنامج تنظيم دورات تدريبية للمرشدين وتبادل الخبراء وتعاون أكاديمي".ويشار إلى أن ناريندرا مودي، قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والدفاع.وفي وقت سابق، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن إسرائيل تعمل على إنشاء "منظومة متكاملة أشبه بتحالف سداسي" حول الشرق الأوسط أو داخله، مشيرًا إلى أن الهند ستكون جزءا من هذا الإطار.كما تطرق نتنياهو في كلمته إلى العلاقات مع الهند، مؤكدًا أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووصف علاقته برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "علاقة صداقة شخصية" تقوم على التواصل المستمر والزيارات المتبادلة، مشددا على أن نسيج التعاون بين البلدين ازداد قوة.
الأخبار
وقّعت إسرائيل والهند، اليوم الخميس، 16 مذكرة تفاهم في مجالات ثنائية مختلفة، خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى تل أبيب.
وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الخميس، بأنه تم توقيع 16 مذكرة تفاهم بين إسرائيل والهند، خلال مؤتمر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ونظيره الهندي ناريندرا مودي.
وأوضح المكتب في بيان له أن توقيع هذا الكم من اتفاقات التعاون تعكس مدى تعزيز ورفع مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ما يمكن وصفه بـ"شراكة إستراتيجية خاصة".
العلم الهندي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2024
إعلام: الهند تزود إسرائيل بأسلحة متنوعة منذ بداية الحرب على قطاع غزة
23 يونيو 2024, 07:39 GMT
ونشر الحساب الرسمي لوزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بيانا أكد من خلاله أنه وقّع مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم الخميس، اتفاقيات تعاون في "مجالات الابتكار والتقنيات الزراعية واستخدام الطائرات المدنية المسيرة والبيانات الفضائية وإدارة الري والتسميد ومكافحة الآفات والزراعة المحمية ونقل المعرفة في التقنيات الزراعية المتقدمة".
وأشار البيان أن "الوزيرين وقّعا أيضا مذكرة تفاهم لإنشاء مركز بحث وابتكار في مجال الزراعة في الهند على أن يتضمن البرنامج تنظيم دورات تدريبية للمرشدين وتبادل الخبراء وتعاون أكاديمي".
ويشار إلى أن ناريندرا مودي، قد وصل، أمس الأربعاء، إلى إسرائيل في زيارة تستغرق يومين تهدف إلى تعزيز العلاقات في مجالات التجارة والدفاع.
وفي وقت سابق اليوم، صرح نتنياهو، بأن إسرائيل تعمل على إنشاء "منظومة متكاملة أشبه بتحالف سداسي" حول الشرق الأوسط أو داخله، مشيرا إلى أن الهند ستكون جزءا من هذا الإطار. كما تطرق نتنياهو في كلمته إلى العلاقات مع الهند، مؤكدا أنها شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، ووصف علاقته برئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأنها "علاقة صداقة شخصية" تقوم على التواصل المستمر والزيارات المتبادلة، مشددا على أن نسيج التعاون بين البلدين ازداد قوة.
