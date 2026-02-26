عربي
إعلام: الغرب يرى نفسه من مرآة العظمة وهذه استراتيجية خاطئة
إعلام: الغرب يرى نفسه من مرآة العظمة وهذه استراتيجية خاطئة
أفادت الصحيفة التركية "أيدينليك"، اليوم الخميس، بأن التوقعات الغربية بتدهور وضع روسيا في الصراع الأوكراني ستؤدي إلى عواقب سلبية لأوروبا، التي تواجه أزمة طاقة
العالم

إعلام: الغرب يرى نفسه من مرآة العظمة وهذه استراتيجية خاطئة

12:35 GMT 26.02.2026
أفادت الصحيفة التركية "أيدينليك"، اليوم الخميس، بأن التوقعات الغربية بتدهور وضع روسيا في الصراع الأوكراني ستؤدي إلى عواقب سلبية لأوروبا، التي تواجه أزمة طاقة وتضخم مالي وجمود في الوضع الاقتصادي.
وذكرت الصحفية أن بعض السياسيين والخبراء الغربيين تنبؤوا بالتدهور السريع للاقتصاد الروسي، ولكن هذه التوقعات لم تتحقق، في حين واجهت اقتصادات الدول الأوروبية تحديات جدية.

وصرح الصحفي فيكريت أكفيرات من صحيفة "أيدينليك" التركية: "نعيش أياما يصطدم فيها الكبرياء الغربي، الذي يرى نفسه من مرآة العظمة، بالحائط مرة أخرى، وفي نهاية المطاف تلحق الاستراتيجية الخاطئة الأوروبية أضرارا بأوروبا نفسها بشدة".

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 400-500 في المئة، في عام 2025، مدفوع بعوامل الأزمة الاقتصادية وتسريع التضخم المالي، وتباطؤ النمو الاقتصادي في بعض الدول، حيث دخلت ألمانيا في حالة ركود، وشهدت الصناعات الكيميائية والمعدنية ضغطا كبيرا.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
سياسي سلوفاكي: العقوبات ضد روسيا تضر برفاه الأوروبيين
12 فبراير, 15:51 GMT
بالإضافة إلى ذلك، اصطدمت أوروبا بزيادة العجز المالي بسبب إجراءات تعزيز الاقتصاد ونمو الإيرادات الدفاعية، وبالرغم من تباطؤ التضخم المالي من عام 2025، لا تزال دخول السكان تحت الضغط.
وشددت الصحفية على أن أوروبا ما زلت تواجه مشاكل في مجال الأمن، بسبب أهمية وضع استراتيجيات مستقلة في ظل الغموض المحيط بمستقبل آليات الناتو الحالية ودور الولايات المتحدة الأمريكية.
