أمساليوم
بث مباشر
إعلام: الولايات المتحدة لا تسمح لفنزويلا بدفع التكاليف القانونية لمادورو
وكتب باري بولاك، محامي مادورو، في عريضته المقدمة إلى المحكمة: "بموجب القانون والعرف الفنزويليين، تتكفل حكومة فنزويلا بنفقات الرئيس والسيدة الأولى. وبناءً على ذلك، طلبت الطلبات المقدمة (إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC") تحديدًا الإذن بتمثيل مصالح هؤلاء العملاء وقبول أموال من حكومة فنزويلا لتمثيلهم القانوني". وأوضح أنه "في 9 يناير/كانون الثاني 2026، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كلا التفويضين. ومع ذلك، وبعد أقل من ثلاث ساعات، قام المكتب تلقائيًا ودون أي تفسير بتعديل التفويض المتعلق بالسيد مادورو. ولا يُجيز الترخيص المُعدَّل استلام أموال للدفاع القانوني من حكومة فنزويلا".وأشار المحامي إلى أن تصريح زوجة مادورو، سيليا فلوريس، لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن كاراكاس قادرة على تغطية تكاليفها القانونية.علاوة على ذلك، أضاف بولاك أنه منذ تعديل تصريح مادورو، أصدرت الحكومة الأمريكية عدة تصاريح لإجراء معاملات مالية بين أفراد أمريكيين والحكومة الفنزويلية، مشيرًا إلى أن هذا هو أساس طلب المحامين إعادة العمل بالتصريح الأصلي.في الثالث من يناير شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، واحتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى نيويورك.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتهديد الولايات المتحدة.دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما في جلسة استماع بمحكمة نيويورك.
علمت وكالة "سبوتنيك"، استنادًا إلى وثائق قضائية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية "OFAC" يمنع الحكومة الفنزويلية من دفع التكاليف القانونية للرئيس نيكولاس مادورو، المحتجز لدى الولايات المتحدة.
وكتب باري بولاك، محامي مادورو، في عريضته المقدمة إلى المحكمة: "بموجب القانون والعرف الفنزويليين، تتكفل حكومة فنزويلا بنفقات الرئيس والسيدة الأولى. وبناءً على ذلك، طلبت الطلبات المقدمة (إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية "OFAC") تحديدًا الإذن بتمثيل مصالح هؤلاء العملاء وقبول أموال من حكومة فنزويلا لتمثيلهم القانوني".
وأوضح أنه "في 9 يناير/كانون الثاني 2026، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية كلا التفويضين. ومع ذلك، وبعد أقل من ثلاث ساعات، قام المكتب تلقائيًا ودون أي تفسير بتعديل التفويض المتعلق بالسيد مادورو. ولا يُجيز الترخيص المُعدَّل استلام أموال للدفاع القانوني من حكومة فنزويلا".
وأشار المحامي إلى أن تصريح زوجة مادورو، سيليا فلوريس، لم يطرأ عليه أي تغيير، وأن كاراكاس قادرة على تغطية تكاليفها القانونية.
علاوة على ذلك، أضاف بولاك أنه منذ تعديل تصريح مادورو، أصدرت الحكومة الأمريكية عدة تصاريح لإجراء معاملات مالية بين أفراد أمريكيين والحكومة الفنزويلية، مشيرًا إلى أن هذا هو أساس طلب المحامين إعادة العمل بالتصريح الأصلي.

وأضاف المحامي: "برفضها دفع الحكومة الفنزويلية لتكاليف الدفاع عن السيد مادورو، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية يعرقل قدرة السيد مادورو على توكيل محامٍ، وبالتالي يخل بحقه المكفول بموجب التعديل السادس للدستور الأمريكي في اختيار محاميه".

في الثالث من يناير شنت الولايات المتحدة هجوما واسع النطاق على فنزويلا، واحتجزت الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلتهما إلى نيويورك.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مادورو وفلوريس سيحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتهديد الولايات المتحدة.
دفع مادورو وزوجته ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما في جلسة استماع بمحكمة نيويورك.
