الخارجية: إسبانيا تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن الرئيس الفنزويلي المؤقت
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الحكومة الإسبانية ستتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس الفنزويلي...
وقال ألباريس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين: "أعتزم اليوم طلب بدء إجراءات رفع العقوبات الفردية المفروضة على ديلسي رودريغيز، لأنه إذا كانت الحكومة الفنزويلية الحالية، في هذه المرحلة الجديدة، تتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يرسل إشارة واضحة بأن هذا هو المسار الصحيح".وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا على فنزويلا لاحتجاز نيكولاس مادورو وزوجته، سيليا فلوريس. ونُقل الرئيس وزوجته إلى نيويورك.قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.في أعقاب احتجاز مادورو، نقلت المحكمة العليا الفنزويلية مؤقتًا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميًا كرئيسة بالوكالة في 5 يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، اتخذت واشنطن وكاراكاس سلسلة من الخطوات لتحسين العلاقات المتوترة بينهما منذ فترة طويلة.
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن الحكومة الإسبانية ستتقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على الرئيس الفنزويلي المؤقت، ديلسي رودريغيز.
وقال ألباريس، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس الاثنين: "أعتزم اليوم طلب بدء إجراءات رفع العقوبات الفردية المفروضة على ديلسي رودريغيز، لأنه إذا كانت الحكومة الفنزويلية الحالية، في هذه المرحلة الجديدة، تتخذ خطوات في الاتجاه الصحيح، فيجب على الاتحاد الأوروبي أن يرسل إشارة واضحة بأن هذا هو المسار الصحيح".
وتُفرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على رودريغيز منذ عام 2018، وتشمل، من بين أمور أخرى، حظر دخولها إلى دول الاتحاد وتجميد أصولها.
وفي 3 يناير، شنت الولايات المتحدة هجومًا على فنزويلا لاحتجاز نيكولاس مادورو وزوجته
، سيليا فلوريس. ونُقل الرئيس وزوجته إلى نيويورك.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن مادورو وفلوريس سيُحاكمان بتهمة التورط
في "إرهاب المخدرات" وتشكيل تهديد، بما في ذلك للولايات المتحدة.
في أعقاب احتجاز مادورو، نقلت المحكمة العليا الفنزويلية
مؤقتًا مهام رئيس الدولة إلى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، التي أدت اليمين الدستورية رسميًا كرئيسة بالوكالة في 5 يناير/كانون الثاني. ومنذ ذلك الحين، اتخذت واشنطن وكاراكاس سلسلة من الخطوات لتحسين العلاقات المتوترة بينهما منذ فترة طويلة.