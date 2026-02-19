https://sarabic.ae/20260219/قائد-القيادة-الجنوبية-الأمريكية-يزور-فنزويلا-ويلتقي-الرئيسة-المؤقتة-1110512097.html

قائد القيادة الجنوبية الأمريكية يزور فنزويلا ويلتقي الرئيسة المؤقتة

زار فرانسيس إل. دونوفان، قائد القيادة الجنوبية الأمريكية، فنزويلا برفقة المبعوثة لورا دوغو ونائب وزير الحرب لشؤون نصف الكرة الغربي جوزيف إم. هيومير، حيث التقى... 19.02.2026, سبوتنيك عربي

فنزويلا

رئاسة فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

وقال بيان صادر عن القيادة الجنوبية اليوم الخميس: "خلال الاجتماع، جدد القادة التزام الولايات المتحدة بفنزويلا حرة وآمنة ومزدهرة لشعب فنزويلا، والولايات المتحدة، ونصف الكرة الغربي".ووفقًا للبيان، التقى الوفد الأمريكي بالسلطات المؤقتة في فنزويلا، حيث تم التطرق، من بين مواضيع أخرى، إلى الوضع الأمني.كما التقى رئيس العمليات العسكرية الأمريكية في أمريكا اللاتينية، ديلسي رودريغيز، وأعضاء من حكومتها خلال زيارة استمرت عدة ساعات يوم الأربعاء إلى العاصمة الفنزويلية.وأعلنت حكومة الرئيسة المؤقتة، ديلسي رودريغيز، وقيادة الجنوب الأمريكية الزيارة بشكل منفصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وقال المكتب الإعلامي التابع لرودريغيز إن الجنرال البحري فرانسيس دونوفان التقى بوزير الدفاع فلاديمير باترينو لوبيز ووزير الداخلية ديوسدادو كابايو.وأضاف: "يؤكد الاجتماع أن الدبلوماسية يجب أن تكون آلية حل الخلافات ومعالجة القضايا ذات الاهتمام الثنائي والإقليمي، وهو ما يهم جميع الأطراف".وهذه الزيارة هي الأحدث لمسؤولين أمريكيين كبار إلى فنزويلا، إذ التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف رودريغيز بعد أسبوعين من ااحتجاز مادورو، بينما التقت وزيرة الطاقة الأمريكية كريس رايت رودريغيز الأسبوع الماضي أثناء تقييمها لصناعة النفط في البلاد.وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.وتزعم السلطات الأمريكية أنهما مرتبطان بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات" ويشكلان تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وعُقدت أول جلسة محاكمة في نيويورك، حيث نفى مادورو وزوجته التهم الموجهة إليهما.وعقب العملية، طلبت كاراكاس عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، فيما كلفت المحكمة العليا في فنزويلا نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز بتولي مهام رئاسة الدولة بشكل مؤقت.

فنزويلا

الولايات المتحدة الأمريكية

