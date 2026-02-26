https://sarabic.ae/20260226/إعلام-عدد-قياسي-من-الأمريكيين-غادروا-الولايات-المتحدة-في-عام-2025-1110770082.html
إعلام: عدد قياسي من الأمريكيين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025
إعلام: عدد قياسي من الأمريكيين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عدد الأشخاص الذين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025 كان أكبر من عدد الذين دخلوا إليها، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الكساد... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T10:22+0000
2026-02-26T10:22+0000
2026-02-26T10:22+0000
المخابرات الامريكية
أخبار المناخ في العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102972/65/1029726589_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d57f9ffb3cf71a19ac848d0a9468f276.jpg
وكتبت الصيحفة "شهدت الولايات المتحدة العام الماضي ظاهرةً لم تشهدها منذ الكساد الكبير، فقد فاق عدد المغادرين عدد الوافدين".وأشارت إلى أن المواطنين الأمريكيين يغادرون بأعداد قياسية، متنقلين مع عائلاتهم إلى بلدان يرونها أكثر سهولةً وأمانًا.يذكر أن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شهدت، آواخر الشهر الفائت، خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ضمن حملة احتجاجية نُظّمت على مستوى الولايات المتحدة تحت شعار "آيس آوت"، اعتراضًا على سياسات وإجراءات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.وجاءت هذه التحركات في إطار موجة احتجاجات واسعة عمّت مدنًا أمريكية عدة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
https://sarabic.ae/20251222/إدارة-ترامب-تستدعي-نحو-30-دبلوماسيا-أمريكيا-من-بعثاتهم-في-الخارج-1108447320.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102972/65/1029726589_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_32e4a828ef8e32d419e40aed7d2a7f6a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
المخابرات الامريكية, أخبار المناخ في العالم
المخابرات الامريكية, أخبار المناخ في العالم
إعلام: عدد قياسي من الأمريكيين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عدد الأشخاص الذين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025 كان أكبر من عدد الذين دخلوا إليها، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الكساد الكبير في 1930.
وكتبت الصيحفة "شهدت الولايات المتحدة العام الماضي ظاهرةً لم تشهدها منذ الكساد الكبير، فقد فاق عدد المغادرين عدد الوافدين".
وأشارت إلى أن المواطنين الأمريكيين يغادرون بأعداد قياسية، متنقلين مع عائلاتهم إلى بلدان يرونها أكثر سهولةً وأمانًا.
وتابعت "وإلى جانب الوضع السياسي الداخلي المتوتر الذي غذّى الهجرة الجماعية، أسهم في ذلك أيضًا ازدياد العمل عن بُعد ورغبة الأمريكيين في نمط حياة ميسور التكلفة في الخارج".
22 ديسمبر 2025, 04:42 GMT
ولخصت المجلة بالقول: "بالنسبة لبعض الأمريكيين، أصبح الحلم الأمريكي الجديد هو مغادرة هذا البلد".
يذكر أن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شهدت، آواخر الشهر الفائت، خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ضمن حملة احتجاجية نُظّمت على مستوى الولايات المتحدة تحت شعار "آيس آوت"، اعتراضًا على سياسات وإجراءات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وجاءت هذه التحركات في إطار موجة احتجاجات واسعة عمّت مدنًا أمريكية عدة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة مينيابوليس
بولاية مينيسوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.