إعلام: عدد قياسي من الأمريكيين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عدد الأشخاص الذين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025 كان أكبر من عدد الذين دخلوا إليها، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الكساد الكبير في 1930.
وكتبت الصيحفة "شهدت الولايات المتحدة العام الماضي ظاهرةً لم تشهدها منذ الكساد الكبير، فقد فاق عدد المغادرين عدد الوافدين".
وأشارت إلى أن المواطنين الأمريكيين يغادرون بأعداد قياسية، متنقلين مع عائلاتهم إلى بلدان يرونها أكثر سهولةً وأمانًا.
وتابعت "وإلى جانب الوضع السياسي الداخلي المتوتر الذي غذّى الهجرة الجماعية، أسهم في ذلك أيضًا ازدياد العمل عن بُعد ورغبة الأمريكيين في نمط حياة ميسور التكلفة في الخارج".
ولخصت المجلة بالقول: "بالنسبة لبعض الأمريكيين، أصبح الحلم الأمريكي الجديد هو مغادرة هذا البلد".
يذكر أن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شهدت، آواخر الشهر الفائت، خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ضمن حملة احتجاجية نُظّمت على مستوى الولايات المتحدة تحت شعار "آيس آوت"، اعتراضًا على سياسات وإجراءات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.
وجاءت هذه التحركات في إطار موجة احتجاجات واسعة عمّت مدنًا أمريكية عدة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
