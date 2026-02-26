https://sarabic.ae/20260226/إعلام-عدد-قياسي-من-الأمريكيين-غادروا-الولايات-المتحدة-في-عام-2025-1110770082.html

إعلام: عدد قياسي من الأمريكيين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025

إعلام: عدد قياسي من الأمريكيين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025

سبوتنيك عربي

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن عدد الأشخاص الذين غادروا الولايات المتحدة في عام 2025 كان أكبر من عدد الذين دخلوا إليها، وهو مستوى لم تشهده البلاد منذ الكساد... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T10:22+0000

2026-02-26T10:22+0000

2026-02-26T10:22+0000

المخابرات الامريكية

أخبار المناخ في العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102972/65/1029726589_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_d57f9ffb3cf71a19ac848d0a9468f276.jpg

وكتبت الصيحفة "شهدت الولايات المتحدة العام الماضي ظاهرةً لم تشهدها منذ الكساد الكبير، فقد فاق عدد المغادرين عدد الوافدين".وأشارت إلى أن المواطنين الأمريكيين يغادرون بأعداد قياسية، متنقلين مع عائلاتهم إلى بلدان يرونها أكثر سهولةً وأمانًا.يذكر أن مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية شهدت، آواخر الشهر الفائت، خروج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، ضمن حملة احتجاجية نُظّمت على مستوى الولايات المتحدة تحت شعار "آيس آوت"، اعتراضًا على سياسات وإجراءات وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.وجاءت هذه التحركات في إطار موجة احتجاجات واسعة عمّت مدنًا أمريكية عدة، عقب مقتل مواطنين أمريكيين اثنين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.

https://sarabic.ae/20251222/إدارة-ترامب-تستدعي-نحو-30-دبلوماسيا-أمريكيا-من-بعثاتهم-في-الخارج-1108447320.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

المخابرات الامريكية, أخبار المناخ في العالم