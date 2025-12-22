https://sarabic.ae/20251222/إدارة-ترامب-تستدعي-نحو-30-دبلوماسيا-أمريكيا-من-بعثاتهم-في-الخارج-1108447320.html
إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا أمريكيا من بعثاتهم في الخارج
إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا أمريكيا من بعثاتهم في الخارج
22.12.2025
ووفقًا للتقارير، أُبلغ رؤساء بعثات دبلوماسية أمريكية في ما لا يقل عن 29 دولة، الأسبوع الماضي، بأن فترات عملهم ستنتهي في يناير/ كانون الثاني المقبل. وكان جميعهم قد تسلّموا مناصبهم خلال إدارة جو بايدن.كما جرى استدعاء 6 سفراء أمريكيين من دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.وشمل الاستدعاء أيضًا سفراء الولايات المتحدة في أرمينيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وسلوفاكيا والجزائر ومصر ونيبال وسريلانكا وغواتيمالا وسورينام.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قررت استدعاء نحو 30 دبلوماسيًا يشغلون مناصب سفراء ومسؤولين رفيعي المستوى في البعثات الأمريكية بالخارج.
ووفقًا للتقارير، أُبلغ رؤساء بعثات دبلوماسية أمريكية في ما لا يقل عن 29 دولة، الأسبوع الماضي، بأن فترات عملهم ستنتهي في يناير/ كانون الثاني المقبل. وكان جميعهم قد تسلّموا مناصبهم خلال إدارة جو بايدن.
وأشارت التقارير إلى أن أكبر عدد من السفراء الأمريكيين، الذين جرى استدعاؤهم كان من القارة الأفريقية، وتشمل الدول المعنية بوروندي، الكاميرون، الرأس الأخضر، الغابون، ساحل العاج، مدغشقر، موريشيوس، النيجر، نيجيريا، رواندا، السنغال، الصومال وأوغندا.
كما جرى استدعاء 6 سفراء أمريكيين من دول آسيوية، وهم سفراء الولايات المتحدة لدى فيجي
ولاوس وجزر مارشال وبابوا غينيا الجديدة والفلبين وفيتنام.
وشمل الاستدعاء أيضًا سفراء الولايات المتحدة في أرمينيا ومقدونيا الشمالية والجبل الأسود وسلوفاكيا والجزائر ومصر ونيبال وسريلانكا وغواتيمالا وسورينام.