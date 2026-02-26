https://sarabic.ae/20260226/الخارجية-الجورجية-توضح-سبب-عدم-فرضها-عقوبات-على-روسيا-1110773365.html
الخارجية الجورجية توضح سبب عدم فرضها عقوبات على روسيا
أعلنت وزيرة الخارجية الجورجية، ماكا بوتشوريشفيلي، اليوم الخميس، أن جورجيا لا تفرض عقوبات على روسيا، لأن ذلك يلحق أضرارا بالجمهورية نفسها. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت بوتشوريشفيلي: "لا يمكننا أن نفرض عقوبات على روسيا لأنها لا تتعرض لأي تأثير فعلي، بالعكس سيكون للعقوبات تأثير كبير للغاية على جورجيا".صرح رئيس الوزراء الجورجي السابق، إيراكلي غاريباشفيلي، في فبراير/شباط 2022: "جورجيا لن تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ردًا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، وفي الوقت ذاته، تمتثل جورجيا للعقوبات الدولية المناهضة لروسيا فيما يتعلق بالتمويل وحركة البضائع عبر حدودها.يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير من عام 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، عقوبات على روسيا.وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات، وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
