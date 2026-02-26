الخارجية الجورجية توضح سبب عدم فرضها عقوبات على روسيا

عربي
بث مباشر... بوتين ولوكاشينكو يعقدان اجتماعا للمجلس الأعلى لدولة الاتحاد
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/الخارجية-الجورجية-توضح-سبب-عدم-فرضها-عقوبات-على-روسيا-1110773365.html
الخارجية الجورجية توضح سبب عدم فرضها عقوبات على روسيا
الخارجية الجورجية توضح سبب عدم فرضها عقوبات على روسيا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الخارجية الجورجية، ماكا بوتشوريشفيلي، اليوم الخميس، أن جورجيا لا تفرض عقوبات على روسيا، لأن ذلك يلحق أضرارا بالجمهورية نفسها. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T11:29+0000
2026-02-26T11:29+0000
روسيا
أخبار جورجيا
جورجيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095445066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfb7e0ab9e3d84eee584132a5bbaad07.jpg
وقالت بوتشوريشفيلي: "لا يمكننا أن نفرض عقوبات على روسيا لأنها لا تتعرض لأي تأثير فعلي، بالعكس سيكون للعقوبات تأثير كبير للغاية على جورجيا".صرح رئيس الوزراء الجورجي السابق، إيراكلي غاريباشفيلي، في فبراير/شباط 2022: "جورجيا لن تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ردًا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، وفي الوقت ذاته، تمتثل جورجيا للعقوبات الدولية المناهضة لروسيا فيما يتعلق بالتمويل وحركة البضائع عبر حدودها.يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير من عام 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، عقوبات على روسيا.وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات، وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
https://sarabic.ae/20260223/سيارتو-المجر-تعرقل-حزمة-جديدة-من-العقوبات-ضد-روسيا-وقرضا-بقيمة-90-مليار-يورو-لكييف--1110661357.html
جورجيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/03/1095445066_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_442054b358dd32fea9871e6835bf7ff1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار جورجيا, جورجيا
روسيا, أخبار جورجيا, جورجيا

الخارجية الجورجية توضح سبب عدم فرضها عقوبات على روسيا

11:29 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورمظاهرة احتجاجية لأنصار المعارضة الجورجية في تبليسي، جورجيا
مظاهرة احتجاجية لأنصار المعارضة الجورجية في تبليسي، جورجيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزيرة الخارجية الجورجية، ماكا بوتشوريشفيلي، اليوم الخميس، أن جورجيا لا تفرض عقوبات على روسيا، لأن ذلك يلحق أضرارا بالجمهورية نفسها.
وقالت بوتشوريشفيلي: "لا يمكننا أن نفرض عقوبات على روسيا لأنها لا تتعرض لأي تأثير فعلي، بالعكس سيكون للعقوبات تأثير كبير للغاية على جورجيا".
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
سيارتو: المجر تعرقل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا وقرضا بقيمة 90 مليار يورو لكييف
23 فبراير, 15:01 GMT
صرح رئيس الوزراء الجورجي السابق، إيراكلي غاريباشفيلي، في فبراير/شباط 2022: "جورجيا لن تنضم إلى العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا ردًا على العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا"، وفي الوقت ذاته، تمتثل جورجيا للعقوبات الدولية المناهضة لروسيا فيما يتعلق بالتمويل وحركة البضائع عبر حدودها.
يذكر أنه بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير من عام 2022، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، عقوبات على روسيا.
وتؤكد موسكو بصورة متكررة قدرتها على التكيّف مع الضغط المتواصل للعقوبات الغربية المفروضة منذ سنوات، وكما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن سياسة احتواء روسيا وإضعافها أصبحت استراتيجية طويلة المدى لدى الغرب، وإن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала