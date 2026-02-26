الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن مادورو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-إلى-إفراج-فوري-عن-مادورو-1110796122.html
الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن مادورو
الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن مادورو
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T16:08+0000
2026-02-26T16:08+0000
روسيا
ماريا زاخاروفا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نراقب باهتمام الوضع حول محاكمة مزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية، محاكمة الرئيس الفنزويلي الشرعي والمنتخب بشكل قانوني، نيكولاس مادورو، وزوجته. وندعو إلى الإفراج الفوري عنهما، وسنعلّق على التفاصيل الأخرى أثناء وصول المعلومات المحددة".وفي وقت سابق، صرح دميتري ليوبينسكي، نائب وزير الخارجية الروسي، خلال اجتماع رفيع المستوى لـ"مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة": "نحثّ واشنطن بشدة على الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وندعو باستمرار إلى احترام سيادة فنزويلا والتوصل إلى حل سلمي لجميع الخلافات".وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
https://sarabic.ae/20260205/مدفيديف-اختطاف-مادورو-زلزال-جيوسياسي-هائل-وجزء-من-هدف-أهم-1110007005.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_587:0:3318:2048_1920x0_80_0_0_c7051da36f5dacf684eb021dd1562ce9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, ماريا زاخاروفا
روسيا, ماريا زاخاروفا

الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن مادورو

16:08 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstovaمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Natalia Seliverstova
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نراقب باهتمام الوضع حول محاكمة مزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية، محاكمة الرئيس الفنزويلي الشرعي والمنتخب بشكل قانوني، نيكولاس مادورو، وزوجته. وندعو إلى الإفراج الفوري عنهما، وسنعلّق على التفاصيل الأخرى أثناء وصول المعلومات المحددة".
وفي وقت سابق، صرح دميتري ليوبينسكي، نائب وزير الخارجية الروسي، خلال اجتماع رفيع المستوى لـ"مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة": "نحثّ واشنطن بشدة على الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وندعو باستمرار إلى احترام سيادة فنزويلا والتوصل إلى حل سلمي لجميع الخلافات".
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو داخل مبنى إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 4 يناير 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
مدفيديف: اختطاف مادورو "زلزال جيوسياسي هائل" وجزء من هدف أهم
5 فبراير, 07:05 GMT

وأضاف ليوبينسكي أن "الإجراءات العقابية الأمريكية الأخيرة ضد كوبا أدت إلى وضعها على حافة أزمة طاقة، وندين بشدة هذه الإجراءات غير القانونية ضد هافانا، وتشديد الحصار اللاإنساني المفروض على كوبا، منذ ما يقرب من 7 عقود".

وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала