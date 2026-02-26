https://sarabic.ae/20260226/الخارجية-الروسية-موسكو-تدعو-إلى-إفراج-فوري-عن-مادورو-1110796122.html
الخارجية الروسية: موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن مادورو
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تدعو إلى إفراج فوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وأوضحت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "نراقب باهتمام الوضع حول محاكمة مزعومة في الولايات المتحدة الأمريكية، محاكمة الرئيس الفنزويلي الشرعي والمنتخب بشكل قانوني، نيكولاس مادورو، وزوجته. وندعو إلى الإفراج الفوري عنهما، وسنعلّق على التفاصيل الأخرى أثناء وصول المعلومات المحددة".وفي وقت سابق، صرح دميتري ليوبينسكي، نائب وزير الخارجية الروسي، خلال اجتماع رفيع المستوى لـ"مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة": "نحثّ واشنطن بشدة على الإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، وندعو باستمرار إلى احترام سيادة فنزويلا والتوصل إلى حل سلمي لجميع الخلافات".وفي الثالث من يناير/ كانون الثاني الماضي، شنّت الولايات المتحدة غارة جوية واسعة النطاق على فنزويلا، أسفرت عن احتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وزوجته، سيليا فلوريس، ونقلهما إلى نيويورك.
وأضاف ليوبينسكي أن "الإجراءات العقابية الأمريكية الأخيرة ضد كوبا أدت إلى وضعها على حافة أزمة طاقة، وندين بشدة هذه الإجراءات غير القانونية ضد هافانا، وتشديد الحصار اللاإنساني المفروض على كوبا، منذ ما يقرب من 7 عقود".
