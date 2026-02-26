https://sarabic.ae/20260226/باحث-في-الشأن-الدولي-كييف-تؤدي-دورا-وظيفيا-في-إستراتيجية-إطالة-أمد-الصراع-بأوكرانيا-1110798175.html

باحث في الشأن الدولي: كييف تؤدي دورا وظيفيا في إستراتيجية إطالة أمد الصراع بأوكرانيا

تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور علي بيضون، عن التحذير الروسي من السماح لأوكرانيا بامتلاك سلاح نووي في إطار العقيدة النووية الروسية المعلنة، مشيرًا... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

واعتبر بيضون، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دعم أوكرانيا كان يهدف إلى إضعاف روسيا وإبعادها عن الشراكة الدولية والمساهمة في إدارة أزمات العالم وتقديم الحلول، بما يتيح للولايات المتحدة التفرغ لإدارة وقيادة العالم".وأضاف بيضون أن "أوروبا تسعى إلى جعل أوكرانيا منطلقًا لحصار روسيا عبر الدعم المتواصل والدفع نحو رفض أي تسوية سياسية، في حين تريد الولايات المتحدة إبقاء هذه الأزمة مفتوحة لإبعاد روسيا عن ملفات الشرق الأوسط، وحصار الصين وضرب إيران، وما يجري في سوريا والمنطقة، رغم ادعائها السعي إلى إنهاء الصراع ورعاية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".وختم بالتأكيد أن "الضمانات من الجانب الروسي موجودة، إلا أن موسكو تحتاج بدورها إلى ضمانات تحول دون إغراق أوكرانيا بسلاح الناتو، واستخدام أراضيها ممرًا لتطويقها".

