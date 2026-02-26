باحث في الشأن الدولي: كييف تؤدي دورا وظيفيا في إستراتيجية إطالة أمد الصراع بأوكرانيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
باحث في الشأن الدولي: كييف تؤدي دورا وظيفيا في إستراتيجية إطالة أمد الصراع بأوكرانيا
باحث في الشأن الدولي: كييف تؤدي دورا وظيفيا في إستراتيجية إطالة أمد الصراع بأوكرانيا
سبوتنيك عربي
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور علي بيضون، عن التحذير الروسي من السماح لأوكرانيا بامتلاك سلاح نووي في إطار العقيدة النووية الروسية المعلنة، مشيرًا... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T17:43+0000
2026-02-26T17:43+0000
روسيا
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
واعتبر بيضون، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دعم أوكرانيا كان يهدف إلى إضعاف روسيا وإبعادها عن الشراكة الدولية والمساهمة في إدارة أزمات العالم وتقديم الحلول، بما يتيح للولايات المتحدة التفرغ لإدارة وقيادة العالم".وأضاف بيضون أن "أوروبا تسعى إلى جعل أوكرانيا منطلقًا لحصار روسيا عبر الدعم المتواصل والدفع نحو رفض أي تسوية سياسية، في حين تريد الولايات المتحدة إبقاء هذه الأزمة مفتوحة لإبعاد روسيا عن ملفات الشرق الأوسط، وحصار الصين وضرب إيران، وما يجري في سوريا والمنطقة، رغم ادعائها السعي إلى إنهاء الصراع ورعاية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".وختم بالتأكيد أن "الضمانات من الجانب الروسي موجودة، إلا أن موسكو تحتاج بدورها إلى ضمانات تحول دون إغراق أوكرانيا بسلاح الناتو، واستخدام أراضيها ممرًا لتطويقها".
حصري
تحدث الباحث اللبناني في الشأن الدولي الدكتور علي بيضون، عن التحذير الروسي من السماح لأوكرانيا بامتلاك سلاح نووي في إطار العقيدة النووية الروسية المعلنة، مشيرًا إلى أنه "من أساسيات المطالب الروسية ألا تمتلك أوكرانيا أسلحة نووية أو أسلحة كاسرة للتوازن، وألا تنضم إلى أحلاف معادية، ولا سيما حلف الناتو (شمال الأطلسي)".
واعتبر بيضون، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "دعم أوكرانيا كان يهدف إلى إضعاف روسيا وإبعادها عن الشراكة الدولية والمساهمة في إدارة أزمات العالم وتقديم الحلول، بما يتيح للولايات المتحدة التفرغ لإدارة وقيادة العالم".

وأشار إلى أن "أوروبا لن تتجاوب مع مساعي السلام في أوكرانيا، لأنها ستكون المتضرر الأكبر، ولأنها تعتبر أن أي اتفاق يُبرم بشأنها سيكون على حساب الاقتصاد والسياسة والأمن الأوروبيين"، معتبرًا أن "أوروبا لن تقبل بعودة روسيا قوة دولية أو أوروبية منافسة تفرض شروطها وعلاقاتها".

مبنى وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: السلام العادل يمكن تحقيقه على أساس إزالة الأسباب الجذرية للصراع في أوكرانيا
23 فبراير, 22:30 GMT
وأضاف بيضون أن "أوروبا تسعى إلى جعل أوكرانيا منطلقًا لحصار روسيا عبر الدعم المتواصل والدفع نحو رفض أي تسوية سياسية، في حين تريد الولايات المتحدة إبقاء هذه الأزمة مفتوحة لإبعاد روسيا عن ملفات الشرق الأوسط، وحصار الصين وضرب إيران، وما يجري في سوريا والمنطقة، رغم ادعائها السعي إلى إنهاء الصراع ورعاية المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا".

ورأى الباحث في الشأن الدولي أن "زيلينسكي يسعى إلى إطالة أمد المفاوضات بحثًا عن مزيد من الدعم الأوروبي، ولتحميل روسيا مسؤولية فشله، والرهان على إضعاف موقفها التفاوضي"، معتبرًا أنه (زيلينسكي) "يؤدي دورًا وظيفيًا ينسجم مع رغبة أوروبا في إطالة الصراع وعدم الاستجابة الجدية لأي مفاوضات".

وختم بالتأكيد أن "الضمانات من الجانب الروسي موجودة، إلا أن موسكو تحتاج بدورها إلى ضمانات تحول دون إغراق أوكرانيا بسلاح الناتو، واستخدام أراضيها ممرًا لتطويقها".
