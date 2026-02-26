https://sarabic.ae/20260226/بيسكوف-المسائل-الإنسانية-هي-القضية-الرئيسية-في-كوبا-وينبغي-إيجاد-حل-لها-من-دون-عراقيل--1110789797.html
الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيل
الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيل
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسائل الإنسانية تمثل القضية الرئيسية في كوبا، مشيرًا إلى ضرورة حلها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك.
روسييا
دميتري بيسكوف
كوبا
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأمر الأهم هو الجانب الإنساني. بالطبع، يجب حل المسائل الإنسانية للمواطنين الكوبيين، ولا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك. يجب أن يتمكن المواطنون والنساء والأطفال من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية".ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرا تنفيذيا يجيز للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تصدر النفط إلى كوبا، وأعلن أيضاً حالة الطوارئ، مستندًا إلى مزاعم بوجود تهديد للأمن القومي الأمريكي من جانب كوبا.وبالمقابل، تقول الحكومة الكوبية إن الولايات المتحدة، من خلال الحصار الطاقوي، تسعى إلى خنق اقتصاد الدولة الكاريبية وجعل الظروف المعيشية خارج إطار طاقة سكانها.
روسييا
كوبا
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيل
14:36 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 15:11 GMT 26.02.2026)
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسائل الإنسانية تمثل القضية الرئيسية في كوبا، مشيرًا إلى ضرورة حلها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأمر الأهم هو الجانب الإنساني. بالطبع، يجب حل المسائل الإنسانية للمواطنين الكوبيين، ولا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك. يجب أن يتمكن المواطنون والنساء والأطفال من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية".
وفي السياق، سبق أن حذرت السلطات الكوبية من أن العقوبات الأمريكية تمنعها من شراء الأدوية الحيوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج أنواع معينة من السرطان. كما حذرت السلطات من أنها تواجه صعوبات في الحصول على المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية محليا.
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرا تنفيذيا
يجيز للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تصدر النفط إلى كوبا، وأعلن أيضاً حالة الطوارئ، مستندًا إلى مزاعم بوجود تهديد للأمن القومي الأمريكي من جانب كوبا.
وبالمقابل، تقول الحكومة الكوبية إن الولايات المتحدة، من خلال الحصار الطاقوي، تسعى إلى خنق اقتصاد الدولة الكاريبية
وجعل الظروف المعيشية خارج إطار طاقة سكانها.