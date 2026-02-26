الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: تزويد نظام كييف بأسلحة نووية يمكن أن يؤدي إلى انهيار النظام العالمي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيل
الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيل
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسائل الإنسانية تمثل القضية الرئيسية في كوبا، مشيرًا إلى ضرورة حلها، وأنه لا ينبغي لأحد أن...
2026-02-26T14:36+0000
2026-02-26T15:11+0000
روسييا
دميتري بيسكوف
كوبا
موسكو
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأمر الأهم هو الجانب الإنساني. بالطبع، يجب حل المسائل الإنسانية للمواطنين الكوبيين، ولا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك. يجب أن يتمكن المواطنون والنساء والأطفال من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية".ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرا تنفيذيا يجيز للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تصدر النفط إلى كوبا، وأعلن أيضاً حالة الطوارئ، مستندًا إلى مزاعم بوجود تهديد للأمن القومي الأمريكي من جانب كوبا.وبالمقابل، تقول الحكومة الكوبية إن الولايات المتحدة، من خلال الحصار الطاقوي، تسعى إلى خنق اقتصاد الدولة الكاريبية وجعل الظروف المعيشية خارج إطار طاقة سكانها.
الأخبار
ar_EG
روسييا, دميتري بيسكوف, كوبا, موسكو, الولايات المتحدة الأمريكية
الكرملين: المسائل الإنسانية هي القضية الرئيسية في كوبا وينبغي إيجاد حل لها من دون عراقيل

14:36 GMT 26.02.2026 (تم التحديث: 15:11 GMT 26.02.2026)
مبنى الكرملين
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Evgeny Biyatov
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن المسائل الإنسانية تمثل القضية الرئيسية في كوبا، مشيرًا إلى ضرورة حلها، وأنه لا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين: "الأمر الأهم هو الجانب الإنساني. بالطبع، يجب حل المسائل الإنسانية للمواطنين الكوبيين، ولا ينبغي لأحد أن يعرقل ذلك. يجب أن يتمكن المواطنون والنساء والأطفال من تلبية احتياجاتهم الاجتماعية".

وفي السياق، سبق أن حذرت السلطات الكوبية من أن العقوبات الأمريكية تمنعها من شراء الأدوية الحيوية، بما في ذلك تلك المستخدمة لعلاج أنواع معينة من السرطان. كما حذرت السلطات من أنها تواجه صعوبات في الحصول على المواد الخام اللازمة لإنتاج الأدوية محليا.

اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز باريلا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.02.2026
بوتين: العلاقات بين روسيا وكوبا تتطور بشكل إيجابي ... فيديو
18 فبراير, 18:22 GMT
ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 29 كانون الثاني/يناير، أمرا تنفيذيا يجيز للولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الواردات من الدول التي تصدر النفط إلى كوبا، وأعلن أيضاً حالة الطوارئ، مستندًا إلى مزاعم بوجود تهديد للأمن القومي الأمريكي من جانب كوبا.
وبالمقابل، تقول الحكومة الكوبية إن الولايات المتحدة، من خلال الحصار الطاقوي، تسعى إلى خنق اقتصاد الدولة الكاريبية وجعل الظروف المعيشية خارج إطار طاقة سكانها.
